Aurel Pădureanu nu și-a revenit nici acum după moartea Corneliei Catanga! Artista ar fi împlinit 65 de ani

Aurel Pădureanu, cunoscutul artist și soțul marii doamne a muzicii lăutărești, Cornelia Catanga, ne spune cât de mult suferă și cum nu se poate obișnui nici acum cu dispariția soției sale, cel mai frumos cadou pe care viața i l-a făcut.

Aurel Pădureanu, în ziua în care Cornelia Catanga ar fi împlinit 65 de ani, plânge fără încetare

Astăzi, 9 martie 2023, ar fi fost ziua marii doamne a muzicii lăutărești, Cornelia Catanga. Dacă ar mai fi trăit, azi ar fi împlinit 65 de ani. Acum doi ani, pe data de 26 martie însă, Cornelia Catanga părăsea această lume, lăsând în urmă lacrimi și un dor nestins.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, soțul artistei, marele cântăreț Aurel Pădureanu ne povestește cum a cunoscut-o pe femeia care i-a schimbă viața, ce chimie extraordinară a fost între ei și cât de bună gospodină a fost soția lui. Cornelia Catanga a fost și o mamă extraordinară, l-a iubit pe Alexandru, fiul ei, mai mult decât orice pe lume.

Aurel Pădureanu își amiteste ce îi plăcea Corneliei Catanga să primească de ziua ei, cum a mers ani de zile cu fiul ei la liceu și ne povestește despre cel mai mare vis al regretatei artiste, să facă un mare și grandios spectacol la Sala Palatului.

ADVERTISEMENT

”Plecarea la Tel Aviv mi-a schimbat viața, i-a dat un nou sens”

Cornelia Catanga, celebra cântăreață de muzică lăutărească, s-a născut pe data de 9 martie 1958 la Zeletin. Într-un interviu dat cu ani în urmă, Cornelia Catanga își amintea că oamenii, ca s-o audă mai bine la nunți, se urcau în copaci sau pe acoperișuri. Toată viața a fost mândră de originile ei și a încercat mereu sau reabiliteze imaginea artiștilor rromi și valoarea muzicii lăutărești românești.

”Cea mai frumoasă amintire cu Cornelia o am de am plecat prima oară la Tel Aviv, în 1990. Plecarea asta mi-a schimbat viața, i-a dat un nou sens. Eram însurat atunci, aveam doi copii, nu știam că ea, Cornelia, va schimba totul, stilul și gândirea mea despre viață. Ea avea 36 de ani și era de o frumusețe răpitoare, eu aveam 43.

ADVERTISEMENT

În seara aceea am cântat pentru 400 de oameni, cântam în toate limbile, aveam și romanțe. Când a vrut Cornelia să mă sărute pe obraz i-am spus nu, că sunt transpirat, a făcut o glumă și m-a împins. Din acel moment nu știu ce s-a întâmplat, dar a fost o atracție fenomenală.

M-am dus după ea și am găsit-o plângând, îi era frică să între după mine pe scenă. Dar i-am spus să-și ia acordeonul pentru că va avea un succes teribil. Și așa a fost” dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Aurel Pădureanu.

ADVERTISEMENT

Aurel Pădureanu: ”Cornelia a fost cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața”

Frumoasa și talentata interpretă s-a născut la doar 7 luni și mereu s-a întrebat cum a reușit să supraviețuiască. Probabil că destinul ei era scris deja. Toți membrii familiei au fost talentați, bunica a cântat la vioară până la vârsta de 80 de ani, mama ei a cântat la acordeon și tobe, unchiul la acordeon și la vioară iar bunicul și străbunicul cântau foarte bine la țambal. Cornelia Catanga a fost îndrăgostită de țambal, dar mama ei nu a avut posibilități materiale așa că i-a cumpărat un acordeon. Și de acolo a început totul.

ADVERTISEMENT

”Am simțit, din prima, că ne știm de 20 de ani și uite așa am reușit să rămânem împreună 32 de ani. Cornelia a fost cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut viața. Sincer spun că sunt terminat psihic, pe 26 martie se împlinesc doi ani de când a plecat de lângă mine și . Mă gândesc mereu dacă am făcut bine că am dus-o la spital, să moară așa cum a făcut-o…”, declară Aurel Pădureanu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

”Cornelia era o gospodină ireproșabilă”

Prima apariție în public a celebrei cântărețe a fost la vârsta de 9 ani, la o nuntă. Având în vedere că provenea dintr-o familie modestă, a cântat îmbrăcată în uniformă școlară, aceasta fiind singură haină de gala pe care o avea.

Pe vremea aceea, nunțile țineau de sâmbătă până luni așa că în fiecare sâmbătă, direct de pe băncile școlii, Cornelia Catanga mergea la cântări. Așa a câștigat primii bani iar prima investiție pe care a făcut-o a fost să tragă lumina electrică în casa părintească.

”Cornelia era o gospodină ireproșabilă, îți dau cuvântul meu că nu știu de unde a învățat să gătească atât de bine. Mâncarea ei avea un gust fenomenal și țin minte, cumpără tot ce este mai scump, spunea că este mai bun.

Având probleme mari cu ochii, dacă venea cineva să ne facă curat dădea cu degetul pe mobilă și știa imediat dacă făcuse bine sau nu” își amintește Aurel Pădureanu.

”Succesul are prieteni, nu omul în sine”

La doar 12 ani Cornelia Catanga a participat la un concurs în urmă căruia a plecat în primul turneu în România. A cântat alături de nume mari din muzica populară și muzica lăutărească, și a învățat foarte mult în acești ani. Dar cel mai frumos moment din viața ei, momentul care i-a schimbat viața, a fost întâlnirea cu marea Romica Puceanu. Ea a fost cea care a văzut talentul imens al Corneliei Catanga și i-a garantat faptul că va ajunge o mare cântăreața de muzică lăutărească.

”Eu și Alexandru am fost lumina ochilor ei, nu avea pe nimeni în afară de noi. Îmi spunea că eu sunt totul pentru ea iar eu i-am spus mereu că ea este motivul pentru care trăiesc.

Alexandru este rodul iubirii noastre. De cele mai multe ori, de ziua ei nu dorea nimic în afară de mine și fiul nostru. Nu vroia să cheltuim bani. Am serbat-o de câteva ori la restaurant dar ne-am dat seama că succesul are prieteni, nu omul în sine. Când ai o problema, psihic și financiar, nu te bagă nimeni în seamă. Ea era bucuroasă însă, se simțea bine.

Cel mai mult îi plăceau chiparoasele. Când îi luam, păi îi luăm 101 fire, să știu o treabă. Noi doi ne-am potrivit nemaipomenit, a existat între noi o chimie cum nu s-a mai văzut, plus că nu am fost despărțiți nici măcar o zi” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Aurel Pădureanu.

”Cordonul ombilical dintre ei nu a fost tăiat niciodată cu adevărat”

O mamă extraordinară, Cornelia Catanga și-a dorit foarte mult un copil. În ciudat faptului că avea o problema medicală la ochi, celebra cântăreață și-a împlinit visul și așa a apărut Alexandru, lumina ochilor ei. Nu a fost ușor să fie și mamă și artistă dar mereu a reușit să se împartă între aceste două sarcini. Dacă noaptea cânta, dimineața îl pregătea întotdeauna pe fiul ei pentru școală, seara făcea lecțiile împreună cu el și, la un moment dat, nu a mai vrut concerte în afara țării, ca să nu lipsească de lângă Alexandru.

”Pot să-ți spun doar că ea a făcut liceul cu Alexandru de mână, se ducea cu el mereu. A fost singurul ei copil, lumina ochilor ei, cred că cordonul ombilical dintre ei nu a fost tăiat niciodată cu adevărat.

lui și plânge după ea. Pentru noi a fost o lovitură foarte grea, nici azi nu ne-am revenit. Toate mamele își iubesc copiii dar eu o mamă ca ea nu am văzut. Poate și pentru că nu avea voie să facă, și totuși a făcut copil.

După o săptămână de când ne-am cunoscut, îmi trimitea bilețele pe care scria ’pe copilul nostru o să-l cheme Andu’. Eu eram însurat atunci dar nu am mai ținut cont de familie, de nimic, și am plecat cu ea. Nu mi-am lăsat niciodată ceilalți copii baltă, i-am ajutat, amândoi i-am ajutat” mărturisește Aurel Pădureanu.

Aurel Pădureanu: ”Noi suntem tot mai răi”

Cornelia Catanga a părăsit această lume acum doi ani, pe data de 26 martie. A făcut un infarct pe fondul îmbolnăvirii cu Covid 19. Având în vedere regulile din acea vreme, înmormântarea ei a fost un șoc pentru soțul și fiul ei. Cornelia Catanga mai avea mult de dăruit oamenilor, și multe visuri neîmplinite.

”Visul Corneliei a fost să facă un spectacol mare și frumos la Sala Palatului. După ce a murit nimeni nu mi-a dat vreun telefon, nicio solistă de muzică lăutărească.

În loc să fim mai buni și mai îngăduitori, noi suntem tot mai răi. Uităm că suntem doar niște turiști pe acest pământ” spune Aurel Pădureanu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.