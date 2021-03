Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga, apel la rugăciune pentru Nelu Ploieșteanu: „Moartea e mai aproape ca oricând de oameni”

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga se roagă pentru Nelu Ploieșteanu. Vestea că acesta este internat în stare gravă la spital, bolnav cu Covid-19, i-a dărâmat pe cei doi cântăreți de muzică lăutărească, pentru care Ploieșteanu e ca și un membru al familiei.

Aurel Pădureanu a vorbit pentru FANATIK despre momentele grele prin care trece Nelu Ploieșteanu și a făcut apel la rugăciune pentru ca artistul să treacă peste această cumpănă.

Soțul Corneliei Catanga a vorbit ultima oară cu îndrăgitul lăutar în urmă cu două săptămâni, însă nimic nu anunța problemele de sănătate cu care se confruntă acum.

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga se roagă pentru Nelu Ploieșteanu

Ultima dată când a vorbit cu el era într-o stare bună, cu poftă de viață, văzându-și de proiectele sale artistice. Când au aflat că este internat în stare gravă la spital, parcă a căzut cerul peste soții Pădureanu-Catanga.

„Este fratele nostru. E unul din cei mai mari soliști. Îi dorim din totul sufletul să îl ajute Dumnezeu. Am vorbit acum două săptămâni cu el. El mai cânta prin Moldova pe la un restaurant, dar nu avea nimic atunci. Am rămas surpinși. Am fost și suntem foarte supărați.

Nu am îndrăznit să îl sun, vă dați seama, știind prin ce trece, dar ne rugăm pentru el. Îi doresc din tot sufletul să se roage toți prietenii pentru el. A început să ne fie frică să mai trăim văzând ce se întâmplă. Moartea e mai aproape ca oricând de oameni”, a declarat Aurel Pădureanu pentru FANATIK.

Nelu Ploieșteanu a mai avut probleme cu plămânii în anul 2013

Nelu Ploieșteanu este internat în stare gravă la Spitalul Floreasca, fiind diagnosticat cu Covid-19. Artistul are mari probleme cu plămânii, boala fiind destul de avansată, artistul aflându-se sub strictă supraveghere medicală într-o secție de Terapie Intensivă.

Problemele pulmonare nu sunt noi pentru artist. Acesta a mai fost internat în spital tot din cauza plămânilor în anul 2013, însă după acea experiență neplăcută și-a revenit pe parcurs.

