Aurel Tămaș, iritat de războiul din Ucraina: ”Se bat creștini peste gard de mine”

Aurel Tămaș nu înțelege de ce creștinii se bat între ei în Ucraina

”Am zâs să tac, da Berbecu din mine nu are astâmpăr. De când îi lumea au fost războaie, sunt și or mai fi. Aceasta este natura umană. Orgolii, luptă pentru putere, supremație, dominație.

Trăim o evoluție în involuție și binele se bate cu răul. Am ajuns să nu se mai înțeleagă OM cu OM. Toți au dreptate și nu au dreptate. Regnul animal nu face genocid, dar omul este în stare, în secolul 21, să își asume dispariția prin butoanele unora sau altora. AMU viu acasă și zâc.

Și întreb??? CUI FOLOSĂȘTE? În urmă cu doi ani venea războiul virușilor. Acuma se bat creștini peste gard de mine că nu pot așeza granițele și că numai prin bătaie pot așeza neamurile la masă.

Suferința trebuie să continue. Dar de fapt cine suferă? OAMENII DE RÂND. Toți ajungem în groapă sau la crematoriu. Și ăi de la butoane, și noi, pălmașii de rând… Pe timpuri se striga ‘Ceaușescu Pace!’, acuma vedem drame umane în secolul 21.

Lecția de istorie predată de îndrăgitul cântăreț

Dar OMUL se pare că nu a învățat nimic din istorie. Oamenii mor și suferă după ambiția și orgoliul unor așa-ziși CREȘTINI. PĂCAT. PS: Nu mai aruncați pe planetă că vin extratereștrii și o să dispară pământul și umanitatea.

Ce scapă la mulți este că se cred atotputernici și pentru DOMNI puterea divină nu există. Auzi: zice că e ‘Al TREILEA RĂZBOI MONDIAL…’ Lupta finală o să fie între Creștini și non Creștini!

Nu vreau să cred că este aproape ‘Lumea de apoi’, vorba lu’ mama Anuță… Om trăi cât om trăi și om vede ce a mai fi. Aștept să mă porcăriți… Doamne dă minte, liniște, și bunătate poporului tău…”, a scris Aurel Tămaș pe pagina sa de .

Aurel Tămaș va împlini 61 de ani la 16 aprilie. El este un cântăreț (de și ușoară) venit din mediul rural și tradițional. De asemenea, este cunoscut pentru că este credincios și foarte dedicat activităților pe care le desfășoară. Nu în ultimul rând, Aurel Tămaș este un naționalist veritabil.