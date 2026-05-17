Aurel Țicleanu a cântat în direct imnul Universității Craiova, la doar câteva zile de la scandalul cu fanii: „Cum să nu îl știu?”. Ce mesaje i-au transmis oltenii pe „Ion Oblemenco”. Update

Aurel Țicleanu (67 de ani) este un personaj extrem de iubit în Oltenia, însă declarațiile sale recente i-au alterat relația cu fanii Universității Craiova, echipă patronată de Mihai Rotaru. El susține că în cazul unui triumf, acesta ar fi primul titlu al Craiovei, deoarece echipa este înființată în 2013.

Suporterii din Bănie nu l-au iertat pe Aurel Țicleanu și i-au transmis un mesaj prin intermediul unui banner afișat la „finala campionatului” dintre U Craiova și U Cluj. „Țicleanu: În nemernicia mea, ca un câine trubat, am mușcat clubul sportiv istoric, care m-a crescut”, a fost mesajul transmis de suporterii olteni.

Aurel Țicleanu a cântat imnul Universității Craiova în direct

În ciuda conflictului cu suporterii echipei, care au fost dezamăgiți de atitudinea legendei Universității Craiova, Aurel Țicleanu și-a demonstrat iubirea pentru echipă și pentru fotbalul din Craiova. Opinia sa este că niciuna dintre cele două entități din Bănie nu este legendara echipă pentru care el a jucat în trecut, însă nu poartă pică niciuneia dintre ele.

În timpul momentului fabulos de pe „Ion Oblemenco”, în care 30.000 de fani au cântat la unison imnul Universității Craiova, alături de interpretul Ion Popa, aflat pe gazon, Aurel Țicleanu li s-a alăturat din studioul de televiziune. El a început să recite versurile din inimă, „Cum să nu îl știu? L-am auzit la atâtea meciuri…”, a spus Aurel Țicleanu, la

Imnul Craiovei cântat la unison

Declarația lui Aurel Țicleanu care i-a scos din sărite pe olteni

Echipa lui Mihai Rotaru a pierdut procesul pentru palmares, însă acest lucru nu îi afectează pe fanii echipei din prima ligă, care sunt de părere că formația pe care o susțin este adevărata „Știința”. în ciuda faptului că în urmă cu mai mulți ani, înainte de dubla U Craiova – Leipzig, Țicleanu a vorbit despre „istoria uriașă” a echipei.

„(n.r. – O parte din fanii lui FC U Craiova au anunțat că vor susține U Cluj în aceste meci) Este o exagerare. Sunt niște probleme acolo, orașul este divizat, fiecare crede că are dreptate, dar de aici și până la a susține o echipă din alt oraș mi se pare prea mult. Eu încerc să fiu neutru în războiul ăla. S-a înființat cum s-a înființat această echipă, au trecut problemele alea și reprezintă fotbalul din Craiova. Nu-i stă bine Craiovei să fie divizată. Ei trebuie să-și rezolve problemele și să nu mai fie orașul divizat”, a declarat Aurel Țicleanu în urmă cu câteva zile.