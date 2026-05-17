Sport

Aurel Țicleanu a cântat în direct imnul Universității Craiova, la doar câteva zile de la scandalul cu fanii: „Cum să nu îl știu?”. Ce mesaje i-au transmis oltenii pe „Ion Oblemenco”. Update

Aurel Țicleanu a intrat într-un conflict cu fanii Universității Craiova chiar înainte de „finala campionatului”. Legenda din Bănie a cântat imnul echipei în direct, chiar înainte de U Craiova - U Cluj
Ciprian Păvăleanu
17.05.2026 | 21:05
Aurel Ticleanu a cantat in direct imnul Universitatii Craiova la doar cateva zile de la scandalul cu fanii Cum sa nu il stiu Ce mesaje iau transmis oltenii pe Ion Oblemenco Update
ULTIMA ORĂ
Aurel Țicleanu a cântat imnul Craiovei în direct. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Aurel Țicleanu (67 de ani) este un personaj extrem de iubit în Oltenia, însă declarațiile sale recente i-au alterat relația cu fanii Universității Craiova, echipă patronată de Mihai Rotaru. El susține că în cazul unui triumf, acesta ar fi primul titlu al Craiovei, deoarece echipa este înființată în 2013.

UPDATE: Suporterii Universității, bannere adresate lui Aurel Țicleanu afișate pe „Ion Oblemenco”

Suporterii din Bănie nu l-au iertat pe Aurel Țicleanu și i-au transmis un mesaj prin intermediul unui banner afișat la „finala campionatului” dintre U Craiova și U Cluj. „Țicleanu: În nemernicia mea, ca un câine trubat, am mușcat clubul sportiv istoric, care m-a crescut”, a fost mesajul transmis de suporterii olteni.

ADVERTISEMENT
Mesajul fanilor olteni pentru Aurel Țicleanu. Foto: FANATIK
Mesajul fanilor olteni pentru Aurel Țicleanu. Foto: FANATIK

Aurel Țicleanu a cântat imnul Universității Craiova în direct

În ciuda conflictului cu suporterii echipei, care au fost dezamăgiți de atitudinea legendei Universității Craiova, Aurel Țicleanu și-a demonstrat iubirea pentru echipă și pentru fotbalul din Craiova. Opinia sa este că niciuna dintre cele două entități din Bănie nu este legendara echipă pentru care el a jucat în trecut, însă nu poartă pică niciuneia dintre ele.

În timpul momentului fabulos de pe „Ion Oblemenco”, în care 30.000 de fani au cântat la unison imnul Universității Craiova, alături de interpretul Ion Popa, aflat pe gazon, Aurel Țicleanu li s-a alăturat din studioul de televiziune. El a început să recite versurile din inimă, chiar dacă i-a dezamăgit pe suporteri: „Cum să nu îl știu? L-am auzit la atâtea meciuri…”, a spus Aurel Țicleanu, la Prima Sport 1.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

Imnul Craiovei cântat la unison

Declarația lui Aurel Țicleanu care i-a scos din sărite pe olteni

Echipa lui Mihai Rotaru a pierdut procesul pentru palmares, însă acest lucru nu îi afectează pe fanii echipei din prima ligă, care sunt de părere că formația pe care o susțin este adevărata „Știința”. Legenda Olteniei s-a conformat și a declarat că acesta ar fi primul titlu din istoria echipei, în ciuda faptului că în urmă cu mai mulți ani, înainte de dubla U Craiova – Leipzig, Țicleanu a vorbit despre „istoria uriașă” a echipei.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au...
Digisport.ro
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”

„(n.r. – O parte din fanii lui FC U Craiova au anunțat că vor susține U Cluj în aceste meci) Este o exagerare. Sunt niște probleme acolo, orașul este divizat, fiecare crede că are dreptate, dar de aici și până la a susține o echipă din alt oraș mi se pare prea mult. Eu încerc să fiu neutru în războiul ăla. S-a înființat cum s-a înființat această echipă, au trecut problemele alea și reprezintă fotbalul din Craiova. Nu-i stă bine Craiovei să fie divizată. Ei trebuie să-și rezolve problemele și să nu mai fie orașul divizat”, a declarat Aurel Țicleanu în urmă cu câteva zile.

ADVERTISEMENT
A jucat la Dinamo și Steaua, acum o face pe Craiova campioană. Povestea...
Fanatik
A jucat la Dinamo și Steaua, acum o face pe Craiova campioană. Povestea neștiută a lui David Matei, „Promisiunea Anului” la Gala Fanatik ce a devenit certitudine!
Marcel Bîrsan, contestat dur în Universitatea Craiova – U Cluj! Adrian Porumboiu, verdict...
Fanatik
Marcel Bîrsan, contestat dur în Universitatea Craiova – U Cluj! Adrian Porumboiu, verdict la golul lui Assad şi eliminarea lui Mendy
Un nou capitol pentru Ana Bogdan. Afacerea în care jucătoarea de tenis a...
Fanatik
Un nou capitol pentru Ana Bogdan. Afacerea în care jucătoarea de tenis a pus primele cărămizi
Tags:
Parteneri
Edi Iordănescu regretă 'războiul' cu fotbalistul pe care nu l-a convocat la națională:...
iamsport.ro
Edi Iordănescu regretă 'războiul' cu fotbalistul pe care nu l-a convocat la națională: 'I-am plătit o poliță atunci, dar acum îmi pare rău!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!