Câte titluri va avea Universitatea Craiova dacă bate U Cluj în viziunea lui Aurel Țicleanu? ”Nici echipa lui Rotaru, nici a lui Mititelu nu au vreo legătură cu Craiova Maxima”. Video

Într-o analiză făcută înaintea meciului de titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj, Aurel Țicleanu (67 de ani) a spus clar câte titluri vor avea oltenii dacă se vor impune duminică.
Bogdan Ciutacu
15.05.2026 | 13:30
Verdictul lui Aurel Țicleanu (67 de ani) cu privire la numărul de titluri al Universității Craiova. Sursă foto: colaj Fanatik
La doar câteva zile după ce au fost adversare în finala Cupei României, Universitatea Craiova și U Cluj se vor întâlni din nou în Bănie. De această dată va fi un joc cu trofeul SuperLigii pe masă, iar Aurel Țicleanu știe al câtelea titlu va fi pentru ”alb-albaștri”.

Aurel Țicleanu, verdict în privința numărului titluri deținute de Universitatea Craiova

Fostul component al Craiovei Maxima a vorbit despre disensiunile din Craiova privind cele două echipe și este de părere că nici cea a lui Mihai Rotaru și nici cea a lui Adrian Mititelu nu are vreo legătură cu marea formație pentru care a jucat el în anii ’70-’80.

(n.r. – O parte din fanii lui FC U Craiova au anunțat că vor susține U Cluj în aceste meci) Este o exagerare. Sunt niște probleme acolo, orașul este divizat, fiecare crede că are dreptate, dar de aici și până la a susține o echipă din alt oraș mi se pare prea mult.

Eu încerc să fiu neutru în războiul ăla. S-a înființat cum s-a înființat această echipă, au trecut problemele alea și reprezintă fotbalul din Craiova. Nu-i stă bine Craiovei să fie divizată. Ei trebuie să-și rezolve problemele și să nu mai fie orașul divizat.

(n.r. – Câte titluri va urma să aibă Universitatea Craiova dacă va câștiga cu U Cluj?) După mine va fi primul. Este o echipă înființată în anul 2013, nu are nicio legătură cu Craiova Maxima, la fel cum nici echipa domnului Mititelu nu are”, a declarat Aurel Țicleanu.

Unde se va face diferența în partida Universitatea Craiova – U Cluj

Fostul mare fotbalist al Craiovei este de părere că cheia meciului din etapa a 9-a a play-off-ului SuperLigii este felul în care jucătorii celor două echipe au reușit să treacă peste duelul care l-au avut în finala Cupei României.

(n.r. – Ce ar însemna pentru Craiova să rateze titlul?) Sunt înconjurat de atâta frumusețe aici și nu mă gândesc la ce ar fi dacă ar fi rău. Să așteptăm meciul. Aceste trei zile de după meciul din Cupă sunt extraordinar de importante. Să vedem oltenii cum își temperează entuziasmul de după victorie, iar clujenii să vedem cum se ridică după înfrângerea asta care e dureroasă.

Dacă stau să mă gândesc la structura cluburilor, cel mai greu le va fi suporterilor. Craiova va veni cu un entuziasm în tribune, dar meciul va fi foarte greu. Clujul a dovedit că e o echipă grea, nu poți să te duci pe aripile încurajărilor și să riști foarte mult. Cea mai mare încredere o am în jucători, care au demonstrat că au valoare.

(n.r. – Cât e meritul lui Coelho și cât al lui Rădoi pentru performanțele Craiovei?) Mi-e greu să spun, dar nu pot să neglijez nici pe unul, nici pe altul. Mirel Rădoi a pus bazele acestei echipe, iar Coelho a avut înțelepciunea să nu dea la o parte toată munca celorlalți de dinaintea lui și să continue. Dacă vor ajunge la succes, ambii au merit. Nici nu mai contează cât”, a spus el.

Încântat de galeriile celor două echipe la finala Cupei României

Aurel Țicleanu a fost impresionat de numărul mare de fani ai Universității Craiova și Universității Cluj care au mers și au făcut spectacol la finala Cupei României de la Sibiu și a precizat că a intuit că va fi o întâlnire de luptă.

”Ca fost jucător și antrenor nu pot decât să-mi ridic pălăria în fața lor, să apreciez efortul pe care îl fac. Îmi place extraordinar de mult formatul atât de campionat, cât și de Cupa României. Sunt multe întâlniri directe, deci dacă ești mai bun câștigi.

Plus, îmi place foarte mult interesul pe care l-au stârnit copiii ăștia. Am văzut și deplasarea oltenilor și cea a clujenilor, cu trenul, demonstrațiile de prin Sibiu, cântecele, atmosfera din stadion, tot ce s-a întâmplat. Un mare bine fotbalului românesc și felicitări ambelor echipe.

(n.r. – V-a plăcut jocul din Cupă?) Eu am un nivel de înțelegere pe sportul ăsta și chiar am prevăzut această desfășurare. În fazele superioare ale unei competiții nu mai ești interesat foarte tare de cum arată jocul, te interesează rezultatul.

Am știut că se va întâmpla lucrul ăsta, dar fiți convinși că peste 5 ani nu mai vorbește nimeni de cum a arătat jocul, toată lumea își va aminti de câștigătoare. Ne așteaptă un meci deosebit de interesant peste două zile. Încă un lucru îmbucurător e că stadionul va fi arhiplin”, a afirmat el.

Care este cheia progresului în fotbalul din România

Întrebat dacă după un sezon foarte bun jucătorii de la Universitatea Craiova și U Cluj au șanse mai mari să prindă un transfer în străinătate, fostul internațional a explicat că pentru a putea crește fotbalul din țară este nevoie ca tinerii fotbaliști să primească mai mult credit.

”În România, fotbalul acesta afacere este la început. Patronii noștri vor trebui să înțeleagă că e nevoie de o relație foarte strânsă între randamentul în ceea ce înseamnă afacerea și randamentul pe plan profesional.

Din păcate noi avem cluburi în insolvență, în concordat preventiv. De ce? Pentru că nu înțelegem sensul afacerii. Direcția este clară. Să căutăm în zona noastră copii talentați pe care să-i sprijinim și ei la un moment să plece în străinătate. Ar rezolva și problemele noastre din punct de vedere al performanței și al bugetelor cluburilor.

Cei de la Craiova l-au vândut pe Mihăilă cu nu știu cât, record pentru ei, FCSB cu Man au recordul, jucători care au plecat la 20 de ani. Am în față cheia problemei și nu joc așa. Continuăm să aducem jucători străini care… Dacă vă întreb acum care a fost ’11’-le Craiovei acum 5-6 ani mai știe cineva? Nu mai știe nimeni”, a precizat Aurel Țicleanu.

Țicleanu, verdict dur pentru fotbalul din Craiova

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
