Aurel Țicleanu, discurs fără menajamente înainte de U Craiova – FCSB: „De ce vrei să iei campionatul? Ai cumva cei mai buni jucători?”

Universitatea Craiova – FCSB este derby-ul rundei a patra din play-off. şi au nevoie de victorie în meciul de duminică, de la ora 21:00.

Aurel Țicleanu, discurs fără menajamente înainte de U Craiova – FCSB: „De ce vrei să iei campionatul?”

Aurel Ţicleanu a declarat la FANATIK SUPERLIGA că nu înţelege pretenţiile uriaşe invocate an de an de oficialii Universităţii Craiova, în condiţiile în care oltenii nu au cel mai bun lot:

“Universitatea Craiova are o echipă care joacă fotbal, are şi elemente de viteză. Este o echipă periculoasă pe un teren bun. Şi are premisele să facă un meci bun. Dacă va câştiga, rămâne în cursa pentru titlu.

Dacă nu câştigă… Este un meci foarte important pentru ei şi au atuuri să câştige. Craiova are nevoie de ceva în plus. S-ar putea ca din patru-cinci aspecte, să fie doar Mitriţă peste.

“N-am cel mai bun portar, cei mai buni fundaşi, cei mai buni mijlocaşi. De ce vrei să iei campionatul?”

Poate să fie pe picior de egalitate cu alte echipe. Dar când am câştigat noi cupa şi campionatul în 1981, locul 1, 2, 3 erau Balaci, Ştefănescu, Cămătaru. Aşa mergi la campionat, când ai cei mai buni jucători.

Câţi ai în primii 10? Asta spun. Ca să înţeleagă publicul de ce e important să fie aproape de echipă şi să nu se întoarcă împotrivă. Nu înţeleg de ce sunt an de an aşteptările pentru campionat. Păi eu n-am cea mai bună echipă.

N-am cel mai bun portar, cei mai buni fundaşi, cei mai buni mijlocaşi. De ce vrei să iei campionatul? Orgoliul de oltean nu e suficient. Din ceea ce am văzut, Craiova mi se părea o echipă amorţită.

“Echipa este vie deocamdată, dar mai sunt retuşuri de făcut”

A venit Rădoi, a resuscitat-o şi văd că echipa are reacţie. Că la jocul agresiv al celor de la CFR Cluj au răspuns cum nu trebuie şi , pe care puteau să îl ia şi mai devreme…

Că vor ajunge să îndrepte această reacţie în direcţia bună… Echipa este vie deocamdată, dar mai sunt retuşuri de făcut. Este un meci foarte important, iar în ultima perioadă, FCSB are un avantaj moral”, a spus Aurel Ţicleanu la FANATIK SUPERLIGA.