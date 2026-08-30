Aurel Țicleanu, scandal pe Facebook cu fanii Craiovei. A ales să meargă în concediu în loc să fie la înmormântarea lui Nae Ungureanu

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O postare aparent banală a lui Aurel Țicleanu a provocat o adevărată furtună pe rețelele de socializare. Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima a publicat mai multe fotografii de familie de la Neptun, acolo unde își petrece timpul alături de nepoate.

Aurel Țicleanu, făcut praf de suporteri! Ce a postat după moartea lui Nae Ungureanu: „Nea Aurică, nu mă așteptam!”

„Hai-hui prin Neptun, adică dus-întors, bunicii cu nepoțelele!”, a fost mesajul care a însoțit imaginile publicate de Aurel Țicleanu. Momentul ales a stârnit însă o adevărată furtună de reacții pe rețelele de socializare. Fostul mare fotbalist al echipei din Bănie a fost considerat neinspirat de o parte dintre internauți, care l-au taxat imediat.

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, fostul său coleg din generația de aur a Universității Craiova, a murit recent, iar o parte dintre suporteri au considerat că Țicleanu ar fi trebuit să fie la Craiova, alături de ceilalți foști mari fotbaliști, nu să publice fotografii din vacanță.

Totul a pornit de la mesajul transmis de un suporter. Acesta i-a reproșat direct lui Aurel Țicleanu faptul că se află la Neptun în loc să fie alături de foștii săi colegi din Craiova Maxima. „La ora asta trebuia să fiți alături de colegii Dvs din Craiova Maxima la căpătâiul lui Nae Ungureanu. «Concedii» vor mai fi”, a fost mesajul care a declanșat disputa de pe rețelele de socializare.

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Aurel Țicleanu nu a lăsat comentariul fără răspuns. Fostul fotbalist a transmis că nimeni nu îi poate spune unde ar trebui să se afle. „Nici dumneavoastră, pe care nu vă cunosc, și nici altcineva nu-mi poate spune unde trebuia sau trebuie să fiu, ați înțeles? Vă rog să vă concentrați pe problemele dumneavoastră, da? Vă mulțumesc! Vă mai spun încă o dată, că dacă nu cunoașteți problemele, nu vă mai băgați, una-i una și alta-i alta, doar în mintea dumneavoastră sunt amestecate”.

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Soția lui Aurel Țicleanu a intervenit. Replică extrem de dură pentru contestatari

Conflictul s-a aprins și mai mult după ce Cristina Lorena, soția lui , a intervenit în comentarii. Totul a pornit după ce un internaut a caracterizat postarea fostului fotbalist drept „total neinspirată”. „(N.r. Suporter) Corect… dar este total neinspirată postarea domniei voastre!”.

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Cristina Lorena: „E neinspirat să fii în vacanță cu nepoții?! Măi oamenilor, voi sunteți razna rău de tot! Îl învie soțul meu dacă nu postează? Ce naiba e cu voi?! Trebuia să facă poze cu lumânarea aprinsă la biserică ca să fiți voi fericiți?! De ce naiba nu vă vedeți de viețile voastre?! Cum știți voi ce trebuie să facă ceilalți, dar dacă vă uitați la voi, habar n-aveți ce să faceți cu viața voastră?”.

Intervenția soției fostului internațional a încins și mai tare spiritele. Unul dintre comentatori i-a reproșat ulterior lui Țicleanu inclusiv faptul că aceasta le răspunde contestatarilor. „Mai bine te abțineai! Iar răspunsurile ar trebui să le dai tu, nu însoțitoarea!!! Ce păcat că îmbătrânești așa! Ce mare ai fost și ce mic devii! Păcat!”, a fost unul dintre mesajele apărute ulterior.

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Alte comentarii lăsate la postarea lui Aurel Țicleanu:

„Iată cum o postare nevinovată împreună cu nepoții poate crea atâtea controverse în mintea unora răuvoitori sau care înțeleg prea puțin din existența efemeră a noastră!”

„O mare greșeală ai comis! În ziua în care Nae Ungureanu este în sicriu, tu postezi fericit alături de iubita ta soție! Am văzut o filmare cu Sorin Cârțu și cu soția dânsului când au venit cu coroane de flori și apoi au mers și au îmbrățișat-o pe soția lui Nae. Plângea biata femeie! Avea nevoie de sprijin și de un cuvânt frumos! Iar tu ești și pozezi fericit împreună cu soția ta care vorbește și comentează mai mult decât trebuie! Aici este vorba despre bărbați, iar tu nu mai ești un bărbat! Ești soțul soției! Îmi pare rău, dar ai greșit grav! Puteai să mai aștepți cu postările de la Neptun măcar o zi……”

„Rușine!!!”

„Nea Aurel, de postat putea și mâine. Se vede că nu vă înghit și nu vă înghițiți.”

„Nea Aurică, nea Aurică, nu mă așteptam!”