Sport

Aurelian Chițu a semnat după ce a refuzat o echipă din SuperLiga

Aurelian Chițu a semnat după ce a retrogradat cu FC Hermannstadt. Atacantul a ales o destinație surprinzătoare, după ce a refuzat o echipă din SuperLiga.
Bogdan Cioara, Iulian Stoica
04.06.2026 | 21:32
Aurelian Chitu a semnat dupa ce a refuzat o echipa din SuperLiga
EXCLUSIV FANATIK
Aurelian Chițu a semnat după ce a refuzat o echipă din SuperLiga. Foto: sportpictures
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FC Hermannstadt a retrogradat după ce FC Voluntari s-a impus în returul meciului de baraj. În urma acestei contraperformanțe, sibienii își vor pierde majoritatea jucătorilor, iar printre ei se numără și veteranul Aurelian Chițu. Atacantul a semnat deja o nouă înțelegere, iar destinația este surprinzătoare.

Aurelian Chițu a semnat după ce a refuzat o echipă din SuperLiga

Deși a avut în lot mai mulți jucători cu o experiență foarte mare la nivelul primului eșalon, FC Hermannstadt nu a reușit să se impună în barajul de menținere/promovare în SuperLiga. FC Voluntari a câștigat de o manieră clară, scor 3-0 în retur, astfel că orașul Sibiu rămâne fără echipă la nivelul primei ligi.

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Aurelian Chițu a decis să părăsească formația, însă alegerea sa a surprins pe toată lumea. Din informațiile FANATIK, atacantul a semnat un contract cu Poli Timișoară, formație condusă de Dan Alexa și proaspăt promovată în Liga 2. Interesant este faptul că UTA l-a dorit pe Chițu, însă acesta a refuzat să meargă la Arad. Totodată, Timișoara și-a asigurat serviciile și lui Andrei Artean.

Cine este Aurelian Chițu

Aurelian Chițu (35 de ani) a făcut primii pași în fotbal la Unirea Slobozia, ca în 2009 să facă pasul la Viitorul Constanța (n.r. – actual Farul). După patru ani foarte buni petrecuți la malul mării, atacantul ajungea în Franța, la Valenciennes, ca mai apoi să fie legitimat și la PAS Giannina. Chițu a revenit în țară în 2014, acesta evoluând în acel sezon la Astra Giurgiu.

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Atacantul revenea la malul mării în 2015, la Viitorul, ca formația patronată de Gică Hagi la acel moment să îl vândă în 2018 contra sumei de 700.000 de euro. În iarna lui 2020 Chițu era legitimat din nou la Viitorul, ca mai apoi să bifeze experiențe în SuperLiga la FCU Craiova și FC Hermannstadt. Fotbalistul a cochetat și cu echipa națională, unde a strâns nu mai puțin de două selecții.

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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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