Aurelian Ghișa a răspuns în direct criticilor după ce a jucat în Cupa României la 61 ani: “O sa mai joc! Mă antrenez de 3 ori pe săptămână”

Cupa României a consemnat un moment inedit în meciul dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova, chiar în prima etapă. Patronul ardelenilor a intrat pe teren la 61 de ani. Cum a reacționat în urma criticilor primite.

Robert Niță și Florin Gardoș au dat de pământ cu patronul de la Sănătatea Cluj. „Suntem la Cupa Micilor?” / „Notă de amatorism!”

Sănătatea Cluj a debutat în grupele Cupei României din acest an cu un eșec în fața Universității Craiova (scor 1-4). Pentru ardeleni, partida a căpătat o cu totul altă însemnătate, deși au pierdut categoric.

Aurelian Ghișa, patronul Sănătății Cluj, dacă va fi nevoie și Gestul său a fost aspru criticat și analizat de specialiștii FANATIK.

„Cum să faci mă așa ceva… Omul bagă niște bani. E de apreciat ce face și în business și că ține echipa asta. Am înțeles că e cam singur, dar 61 de ani sunt 61 de ani… Nu poti să interzici omului dreptul la munca, la competiție… Dar dacă îi rupe piciorul unuia, că e lent. La vârsta asta cât ai fi de antrenat… Ce suntem la Cupa Micilor? Ai vrut să piardă, de aia ai intrat?”, a spus inițial Robert Niță.

„Mi se pare că dă așa o notă de amatorism competiției. Un ziar din Anglia scria… Un patron de 61 de ani a intrat in Cupa României. E un pic… Eu zic că te faci de cacao puțin… Dai o notă de amatorism Cupei României”, a spus și Florin Gardoș.

Legătura neștiută dintre Andrei Vochin și Sănătatea Cluj. Cum a pregătit echipa împotriva lui Dinamo

Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF, a fost pentru scurt timp, „antrenorul” Sănătății Cluj. Povestea neștiută despre meciul din Cupă contra lui Dinamo și despre cum l-a cunoscut, de fapt, pe patronul formației ardelene.

„Eu am avut direct interacțiune cu domnul Ghisa acum 17-18 ani, când Sănătatea Cluj s-a calificat în optimile Cupei României la vremea respectivă și unul dintre sponsorii competiției, jucau cu Dinamo în optimi, și a zis pentru că este competiția celor mici, ăștia erau cei mai mici nu știu dacă erau în Liga 4 sau Liga 3 atunci, nu mai țin minte și zice hai să-i ajutăm cu tot ce putem noi ca să iasă bine, dar să facem și show de televiziune. Eu comentam și meciul la Antena 1.

Am făcut cunoștință cu ei, am intrat în vestiar, am aflat fiecare ce era, trei sferturi erau amatori. Am zis să facem echipa pentru meci și mi-au spus că au probleme. Au zis că trebuie să joace patronul, avea vreo 40 și ceva de ani și voia să joace de la început. Zic ok… Apoi au zis că mai au o problemă, că golgheterul, care are ruptură, voia să joace. Golgheterul era atacant, patronul la fel, zic, gata jucăm în 8.

Și m-am dus și le-am pus pe tablă terenul și de la linia careului de 16 metri le-am tras niște linii în jos, pe mijlocul terenului. Și am zis, uitați cum facem. La Dinamo jucau… Bratu, Izvoranu, Dănciulescu, cred. Adică aveau echipă bună, cu Țălnar antrenor. Și le-am zis nu iese nimeni în părțile laterale, nu ieșiți niciunul, stați toți și vă apărați aici. Aveau 2 sau 3 fundași centrali care erau mari. Adică puteai să-i antrenezi la cap. Mai mult decât atât, am avut și o zonă mentală, că nu contează că jucăm cu Dinamo. Ăștia au filmat tot în vestiar și evident că au dat la știri. Domnul Dinu, care era ceva director tehnic pe la Dinamo, s-a enervat. A început să-mi spună la televizor că a venit un vraci de la București la ăștia cu sănătatea și nu știu ce. Adică a luat în serios.

A fost glumă până la urmă. Asta era situația. La meci, cred că Dinamo a dat primul gol în minutul 40. Băieții ăia au făcut ce au știut. S-a terminat 4-0 pentru Dinamo până la urmă, eu comentam și meciul. Atunci l-am cunoscut pe domnul Ghișa și mi-am dat seama că o ține pentru mândria lui, e pasionat”, a povestit Andrei Vochin.

Ce a simțit Aurelian Ghișa când a intrat ca fotbalist pe „Ion Oblemenco” și cine l-a împins, de fapt, să facă acest pas

Să joci la 61 de ani împotriva Universității Craiova pe „Ion Oblemenco” este cu adevărat un moment de neuitat. Asta s-a întâmplat în cazul lui Aurelian Ghișa, care a mărturisit că un rol important în gestul său l-a avut și antrenorul Vasile Miriuță.

„Am simțit o onoare să fiu acolo, un moment pe care nu puteam să îl ratez și să trăiesc această emoție. Parcă și publicul mă îndemna să intru. A fost așa o conexiune foarte interesantă. Nici nu pot să vă explic în cuvinte, sincer. Chiar dacă domnul Miriuță spunea, domnule doctor, hai să intri, că ai fost, ești aici lângă echipa, ai făcut totul pentru echipă, ești pregătit, de ce să nu? Eu vă garantez. 10-15 minute vă descurcați în teren. Mi-a zis de la început că fac față 10-15 minute, să țin ritmul.

Mi-a fost teamă să nu mă fac de râs, după ce am văzut ritmul jocului, m-am gândit că s-ar putea să nu mă integrez foarte repede la echipă, adică să treacă un minut, două, trei. Dar după ce am ajuns în teren, vă spun sincer că imediat am știut unde să mă plasez, mi-am căutat spațiile libere”, a povestit patronul Sănătății Cluj.

Răspunsul patronului de la Sănătatea Cluj pentru contestatari

Patronul Sănătății Cluj nu a luat în seamă criticile primite. El consideră că o competiție precum Cupa României nu poate fi limitată și că este, de fapt, a tuturor. Aurelian Ghișa a considerat gestul său drept unul normal.

„Până la urmă, Cupa României este competiția tuturor. Dacă mergem mai departe, în Cupa Anglie, vedeți că vin și echipe de Liga 5-a, Liga 4-a. Este o competiție deschisă, unde dacă te exprimi corect, cred că lucrurile pot să arate foarte frumos. Fiecare are o părere, dar eu zic că n-a fost nimic amatoricesc, ridicol sau exagerat. Pentru mine a fost o normalitate, o onoare. Este competiția tuturor și mă gândesc că dacă la vârsta asta încă fac față, poate că dau încredere și jucătorilor tineri, care se lasă”, a mai spus patronul Sănătății Cluj.

Mai joacă Aurelian Ghișa un alt meci în viitor?

Aurelian Ghișa nu are de gând să spună adio fotbalului. Patronul formației ardelene este hotărât ca, în cazul în care Sănătatea Cluj va întâlni anul viitor în Cupă o echipă precum FCSB, să intre din nou pe teren.

„Dacă cumva este nevoie de mine în campionat, cu siguranță voi onora convocarea la lot, să spunem așa, și vă spun și de ce. Lotul nostru nu este foarte numeros, cred că avem 22 de jucători și după un meci de genul ăsta, cred că rămân apți vreo 17 jucători. Nu suntem obișnuiți să jucăm din trei în trei zile. Ne așteaptă un meci greu mâine cu viitorul. Săptămâna viitoare cu Zalăul…

Da, bineînțeles că voi juca și la anul (n.r. – dacă Sănătatea Cluj pică în Cupă cu FCSB). Serios, mă gândesc, mă pregătesc să arăt bine la momentul ăla. Clar, fără discuție!”, a mai spus Aurelian Ghișa la FANATIK SUPERLIGA.