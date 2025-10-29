Sport
Aurelian Ghișă, patronul Sănătății Cluj, reacție genială înainte de meciul cu U Craiova: „Intru pe teren și bat penalty! N-am ratat niciodată!”. Cu ce echipă ține

Patronul Sănătății Cluj, gata să scrie istorie! Omul numărul unu al echipei din Ardeal e gata să marcheze în poarta oltenilor. „Joc fotbal de când eram copil”.  
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
29.10.2025 | 15:30
Aurelian Ghisa patronul Sanatatii Cluj reactie geniala inainte de meciul cu U Craiova Intru pe teren si bat penalty Nam ratat niciodata Cu ce echipa tine
Patronul de la Sănătatea Cluj, avertisment pentru Mirel Rădoi! La 61 de ani, vrea să le dea gol oltenilor
Sănătatea Cluj, echipa din liga a III-a, debutează în Cupa României Betano, în Bănie, în fața Universității Craiova. Meciul este unul cu totul special pentru „virușii verzi”, iar patronul clubului din Ardeal e gata să pună și el umărul la un rezultat uriaș.

Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova, meciul care ar putea marca un moment istoric. Patronul ardelenilor e gata să-i dea gol echipei lui Rădoi!

Aurelian Ghișă, medic veterinar în Cluj-Napoca, este un fan înfocat al fotbalului. De ani buni, acesta ține Sănătatea Cluj în liga a III-a, iar ocazional echipa sa ajunge și în fazele superioare din Cupa României. El a fost inclus pe foaia de joc pentru meciul cu Universitatea Craiova, deși are vârsta de 61 de ani.

Ba mai mult, într-un interviu pentru FANATIK, Aurelian Ghișă a declarat că e pregătit să intre pe finalul meciului, iar dacă echipa sa va primi o lovitură de la 11 metri, el va fi cel care își va asuma răspunderea, întrucât e expert la penalty-uri.

Aurelian Ghișă, patronul Sănătății Cluj, e gata să intre în teren și să bată penalty contra Universității Craiova: „Nu am ratat niciodată!”

„Voi juca și eu pe finalul meciului. Eu sunt tot timpul alături de echipă și particip și la antrenamente de două-trei ori pe săptămână. Nu mă menajează nimeni. Dacă e nevoie pun umărul să fie bine. Joc atacant. Facem tot ce se poate. E mai puțin solicitant și se poate să câștigi doar din poziționare sau să creezi spații pentru ceilalți. Nu mi-e teamă nici de accidentare. Joc fotbal de când eram copil.  

(n.r. Dacă primiți penalty pe final, aveți curaj să bateți?) Cum să nu! Eu nu am ratat niciodat penalty într-un meci oficial. Chiar nu mi-e teamă indiferent cine va fi în poarta Craiovei. Am mai bătut și am ajuns la lovituri de departajare cu ASA Târgu Mureș prin 2009”.

Aurelian Ghișă, patronul Sănătății Cluj, fan al marii rivale a Universității Craiova

Poate așa puțin Dinamo. Când eram copil eram dinamovist și mi-a rămas așa o simpatie. Dar nu sunt înfocat”, a mai spus patronul-jucător al „virușilor verzi” înainte de meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României.

Ce primă are Sănătatea Cluj la meciul cu Universitatea Craiova

Mai mult, Aurelian Ghișă are mare încredere în echipa sa înainte de meciul cu oltenii. El le-a promis fotbaliștilor și o primă consistentă: în cazul în care vor câștiga, „virușii verzi” vor primi fiecare câte 500 de euro!

