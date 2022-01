De Sfântul Ioan, fata lui Aurelian Preda suferă cumplit. Ce spune Anamaria despre procesul cu Nicușor Iordan: ”Nu ne vom împăca niciodată”

Anamaria Rosa Preda a vorbit, pentru FANATIK, despre ce înseamnă pentru ea Sfântul Ion, zi în care Aurelian Preda, tatăl ei, ar fi fost cel sărbătorit în familie. Mai mult, tânăra care este în mijlocul unui proces cu Nicușor Iordan a dezvăluit că este decisă să meargă până la capăt pentru a-și găsi dreptatea.

Anamaria Rosa Preda, sărbători dificile și un Sfântul Ioan imposibil

Anamaria Rosa a vorbit, pentru FANATIK, despre cum a intrat în anul 2022, recunoscând că perioada Sărbătorilor de Iarnă este cea mai dificilă pentru ea în ultimii cinci ani, atunci când tatăl artistei, cântărețul Aurelian Preda, s-a stins din viață în urma unei îndelungate lupte cu o boală cumplită.

”Am fost de Revelion în Italia, pentru trei zile, la mama mea”, ne-a dezvăluit Anamaria Rosa Preda. Acolo, măcar pentru câteva ore, uitase de probleme, de dorul de Aurelian Preda. Dar, odată întoarcă în România, tânăra simte că îi este din ce în ce mai greu. Iar Sfântul Ioan, ca sărbătoare, este și mai dificilă, pentru că, an de an, era alături de Aurelian Preda, care purta și el numele de Ioan, și petreceau în familie.

”În fiecare an, de Sf. Ioan, era și ziua tatălui lui, a bunicului meu. Nu era o zi prea fericită pentru el pentru că suferea de dorul lui, dar stăteam în familie, la o masă, mai restrânsă. Mergeam la Biserică și stăteam acasă, dar stăteam împreună”, povestește Anamaria Rosa Preda.

Acum însă, ne-a explicat tânăra, sărbătoarea este, pentru ea, ca golită de conținut, iar momentele petrecute alături de Aurelian Preda sunt doar motivul unor noi lacrimi.

”Anul acesta, ca de fiecare dată, voi fi acasă, nu am planuri mari, mai ales ținând cont că ar fi fost ziua tatălui meu și îi duc lipsa foarte mult. Încerc să trec peste, să mă liniștesc în zilele acestea grele, doar că nu este deloc ușor, iar cu trecerea timpului este din ce în ce mai greu pentru că îi simt lipsa din ce în ce mai tare (suspină și lacrimile încep să curgă, n.red.)”, ne-a mai spus Anamaria Rosa Preda.

Anamaria, fiica lui Aurelian Preda, nu îl iartă pe Nicușor Iordan

”Deși este un lucru firesc și tuturor ni se întâmplă, la un moment dat, să avem pierderi, este dificil, este greu. Dar trebuie să mergem înainte…”, spune Anamaria încercând să se îmbărbăteze. Între timp însă, pierderea tatălui îi aduce aminte de cealaltă mare problemă pe care a trăit-o în ultimii ani. Mai exact,

Iar când vine vorba despre proces, Anamaria Rosa Preda recunoaște că este dezamăgită de cum se mișcă lucrurile în Justiția de la noi din țară, de încetineala cu care se confruntă în procesul pe care i l-a deschis lui Nicușor Iordan.

”Nu merge nimic momentan. Au fost audiați toți martorii și aștept să aflu mai multe detalii. Dar nu există pace în situații de genul, nu se pune problema unei împăcări între noi, nu ne vom împăca niciodată. Am spus că am vrut să renunț la plângere în momentul în care am aflat că are un copil, o fată.

Mă gândeam că eu, ca fată, nu mi-aș fi dorit niciodată ca tatăl să aibă probleme sau să nu pot să îl văd din cauza greșelilor lui. Dar, din păcate, mi-am dat seama că, așa cum are el o fată, și eu am fost fiică, la rândul meu, și trebuie să mă gândesc doar la dreptate”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Rosa Preda.

Anamaria Preda s-a angajat ca să poată trăi

Pandemia de coronavirus a fost cât se poate de dificilă pentru fata regretatului Aurelian Preda. Iar asta pentru că ea, chiar înainte de a începe acest flagel, își construia, cu succes, o carieră în lumea muzicii. Doar că, acum, totul este în stand-by, motiv pentru care ea a încercat să își găsească o nouă ocupație.

Și, chiar dacă a reușit să pună pe roate o afacere cu aranjamente florale, Anamaria Preda recunoaște că lucrurile nu sunt prea bune în această perioadă, iar cu excepția sărbătorilor mari, business-ul în sine nu este tocmai rentabil.

”Tatăl meu nu a avut cine știe ce avere, după deces. După cum știe toată lumea, tatăl meu a investit foarte mult în sănătate ca să poată să trăiască până la vârsta aceea, alături de mine. Încerc să duc pe picioare această casă, să plătesc rata și să mă și descurc.

Lucrez și la un casino online, pe limbi străine. E jobul meu de bază, momentan. Este o perioadă mai grea, o perioadă în care nu mă pot baza doar pe muzică”, a dezvăluit, pentru FANATIK, Anamaria, fiica lui Aurelian Preda.

Anamaria a luptat pentru moștenirea de la Aurelian Preda

În ultimii cinci ani, ”Testamentul, nu știu de ce, nu a fost valabil, a trebuit să deschid nenumărate procese pentru succesiunea de la tatăl meu.

Trebuie să recunosc, până acum am avut alte probleme de rezolvat, mai importante, cu succesiunea, problemele pe care le-am avut după moartea tatălui meu.

A fost nevoie să lucrez și cu mine, să mă pun la punct fizic și psihic după moartea lui, dar tot nu voi renunța la plângere, iar procesul cu Nicușor Iordan o să meargă mai departe. Am schimbat mulți avocați, dar acum am toată încrederea în doamna avocat pe care o am acum”, a mai spus Anamaria Rosa, fiica lui Aurelian Preda.

Aurelian Preda a murit acum cinci ani

Cântărețul Aurelian Preda, tatăl Anamariei Rosa Preda, a murit pe 27 septembrie 2016, într-un spital din Viena din cauza unui cancer pancreatic. Artistul, care avea doar 47 de ani, se lupta cu boala cumplită care l-a măcinat până la moarte, de patru ani, iar o mare parte din banii pe care i-a câștigat de-a lungul timpului i-a investit în tratamentele necesare.