Aurelian Temișan a spus adevărul despre căsnicia cu Monica Davidescu. Mesajul emoționant postat de artist

Aurelian Temișan are o frumoasă poveste de dragoste cu Monica Davidescu de 26 de ani, iar juratul de la „Te Cuosc de Undeva” a spus adevărul despre căsnicia cu cea care i-a fost alături mai bine de un sfert de veac.

Artistul a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care vorbește despre toți acești ani în care a fost alături de soția lui, cu ocazia aniversării de când s-au cunoscut.

Aurelian Temișan este unul dintre cei mai apreciați artiști din țară, vocea lui fiind una inconfundabilă, care îi bucură pe milioane de români de mai bine de trei decenii.

Aurelian Temișan a spus adevărul despre căsnicia cu Monica Davidescu

Aurelian Temișan și Monica Davidescu formează unul dintre cele mai solide cupluri showbiz-ul românesc și se cunosc de 26 de ani, iar astăzi sărbătoresc această întâlnire.

Cu ocazia acestei aniversări, juratul de la „Te Cunosc de Undeva” a postat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook, în care a vorbit despre toate momentele bune și mai puțin bune pe care le-a trăit alături de aleasa inimii lui.

„13 ianuarie 1995 – 13 ian. a.c.

26 de ani, până acum, de când ne-am cunoscut.

Ani buni, frumoși, intenși, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reușite, ani în doi, după care în trei, dar în aproape toți anii cu animăluțe în casă, ani în care am asistat la nașteri, în care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreună în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat și am fost aplaudați… dar cel mai important e că am fost sănătoși și că am fost și suntem împreună.

Să tot fim!

Cu voi în preajmă, să vă bucurăm ca până acum și să simțim că mai vreți… și mai vreți… ți mai vreți… ”, a scris artistul pe pagina sa, alături de câteva fotografii reprezentative.

Fanii juratului de la Antena 1 au fost emoționați de cuvintele frumoase pe care le-a spus despre soția lui, după cum se poate vedea în numărul mare de aprecieri și comentarii. Mii de fani le-au transmis gânduri bune celor doi soți.

„Frumoși sub toate aspectele. Mulțumim!! Și mulți mulți ani înainte!! În sănătate și bucurii, iubire și pace. ”, „Mulți înainte ! Sunteți, părerea mea, printre cele mai frumoase familii din România”, „Vouă vă era scris în frunte să vă întâlniți, să vă iubiți și să reușiți împreună, iar combinația de trei e perfectă sa fiți fericiți!”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împreună o fetiță de 10 ani pe nume Dora, pe care cei doi o iubesc mai mult decât orice, alcătuind cel mai frumos tablou de familie.