Aurelian Temișan are o cariera strălucită în muzică și teatru, dar puțini sunt cei care știu despre debutul acestuia. Artistul, mărturisiri surprinzătoare

Aurelian Temișan este pe scenă de mai bine de 30 de ani. Este cunoscut pentru talentul său aparte, dar și pentru felul carismatic de a fi. Încă de la bun început acesta s-a făcut remarcat prin atuurile sale.

Aurelian Temișan, despre debutul carierei sale

Este cunoscut pentru talentul și versatilitatea sa, activând atât în muzică, cât și în teatru și televiziune. Aurelian Temișsan este un artist complet, având competența mai multor domenii, dar până aici a avut de parcurs un drum lung.

Debutul său a avut în anii ’80, pe vremea când avea doar 17 ani. A fost susținut de tatăl său, cel care l-a și însoțit la prima sa întâlnire cu un compozitor.

a performat în diverse genuri muzicale, printre care pop și soul. De asemenea, a avut apariții importante în filme celebre românești, precum „Filarmonica” și „A fost sau n-a fost?”.

Pe lângă acestea, Temișan activează și în televiziune, fiind cunoscut publicului ca și jurate la mai multe emisiuni Tv, inclusiv „Te Cunosc de Undeva”.

Prima interacțiune cu Marius Țeicu, compozitorul care l-a consacrat

Recent, artistul a povestit despre . Printre altele l-a menționat și pe Marius Țeicu, compozitorul care l-a consacrat. Au ajuns să aibă o relație specială, într-un final fiind foarte apropiați.

„Aveam 17 ani, veneam de la Craiova, veneam cu tata, care m-a pus pe mine în fața vizorului. Dacă îl auziți pe Marius cum povestește… e fantastic!

Zice: M-am uitat pe vizor și am văzut o cataramă la curea. L-o ține pe gât, l-o ține pe umeri? Când am deschis, am făcut așa!’.

El care are 1,89 înălțime, eu am 1,93. A făcut așa! (n. red. – uitându-se de sus în jos). Și eu i-am spus: Bună seara, maestre! A, tu, ești Aurelian! Că te știu, ești slab!’ Și în spatele meu tata care avea 1,72 m, era mai mic.

Și am intrat. I-a făcut semn soției, Rodicăi: Uită-te cât e de înalt! E mai înalt ca mine!’ și mi-a zis să merg înainte spre studio.

Și când am ajuns la ușa de la studio, el avea un decupaj, un traforaj, chipul lui, unu la unu pe înălțimea lui, lipit de ușă. Și reacția mea a fost: A, Marius! Aaa, Marius! (n.red. – se întoarce).

Deci am avut un șoc, pentru că el era așa pe ușă. Asta a fost prima mea întâlnire cu Marius care a fost de o bunătate și iată că 35 de ani ne-au făcut să devenim prieteni și mi-a interzis să îi spun domnul Țeicu, ceea ce pentru mine e mare lucru”, a declarat Aurelian Temișan pentru .

Aurelian Temișan a fost ajutat la început de drum

Marius Țeicu nu este singurul care a contribuit la debutul lui Aurelian Temișan. Celebrul compozitor Dan Beizadea a fost cel care i-a dat prima piesă. Era elev, nu avea bani, iar soția compozitorului îi dădea bani pe ascuns să îl plătească chiar pe soțul ei.

„Îți spun doar un singur caz. Primul compozitor care mi-a dat piesă și îl pomenesc de fiecare dată când am ocazia, să-i odihnească Dumnezeu și pe el și pe soția lui.

Dan Beizadea este cel care mi-a scris melodia pe care am cântat-o la Mamaia și cu care am luat premiul Tinereții – O viață întreagă voi iubi și voi cânta ce-i frumos’. Se pare că până acum nu am dat greș.

Veneam de la Craiova, mă chema la el, îmi cânta la pian, după care mă chema soția lui în sufragerie și scotea de sub covor 100 de lei și zicea: Ăștia îi dai lui Dan, îi spui că atâta ai pentru piesă, că tu ești elev, că ești sărac!’

Mi-era o rușine! Doamnă… Luam banii, ajungeam și îmi spunea: Să știi, Aurelian, că trebuie să fac negativul și mă costă și pe mine’. Maestre, eu am 100 lei! Aaa, e suficient!’ Deci dădeam banii din casă în aceeași casă. Ce vrei mai mult!?”, a mai spus Temișan.