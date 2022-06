Aurelian Temişan împlineşte 50 de ani. Drama care l-a marcat pe artist: “Când a murit, eram împreună la filmare”

Aurelian Temişan împlineşte 50 de ani. Artistul se poate declara un om împlinit, dar viața lui nu a fost lipsită de tragedii care l-au marcat.

Aurelian Temişan a ajuns la 50 de ani. Ce face în prezent

Aurelian Temişan are 50 de ani, o carieră de succes și o familie fericită. Acesta face parte din echipa de la Te cunosc de undeva de câțiva ani buni, unde îi jurizează pe concurenți.

ADVERTISEMENT

Pe lângă prezența sa în emisiunea de la Antena 1, Aurelian Temişan este foarte ocupat cu spectacolele, iubirea pentru teatru fiindu-i insuflată de soția sa, actrița Monica Davidescu.

Aurelian Temişan a debutat la doar 17 ani, la Festivalul Mamaia, iar de atunci a rămas în lumina reflectoarelor, devenind unul dintre cei mai în vogă interpreţi ai anilor ’90 de la noi din țară.

ADVERTISEMENT

Tatăl său a fost cel care a avut un rol foarte mare în cariera artistului, fiind cel care l-a dus la preselecțiile pentru festivalul Mamaia.

„La 17 ani, fără să mă întrebe nimic, tata m-a luat de mână, m-a dus la București și m-a înscris la concursul de preselecție pentru festivalul Mamaia. Din 300 de copii, în festival am intrat 26: 11 băieți și 15 fete. Iar eu am luat Premiul Tinereții”, a povestit Temișan într-un interviu pentru Formula AS.

ADVERTISEMENT

Drama lui Aurelian Temişan. Ce s-a întâmplat cu părinţii săi

La vârsta de 50 de ani nu mai are niciunul dintre părinți în viață. Aceasta este adevărată dramă pe care a suferit-o artistul și despre care a dat mai multe detalii cea care a fost alături, nimeni alta decât soția lui, Monica Davidescu.

Aceasta a vorbit despre cât de dificil este pentru un artist să urce pe scenă, lucru pe care este obligat să îl facă, după ce trece printr o tragedie personală.

ADVERTISEMENT

Actrița a spus chiar că în ziua în care tatăl ei a murit a trebuit să urce pe scenă, iar prima sa replică era chiar referitoare la tatăl personajului pe care îl interpreta, moment extrem de emoționant pentru aceasta.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Monica Davidescu a dat detalii și despre moartea părinților lui Aurelian Temișan. Atunci când au murit aceștia, actorul era departe de ei și se afla pe scenă.

După cum a mărturisit Monica Davidescu, la momentul morții mamei lui Aurelian Temișan, aceștia se aflau la teatru și când s-a stins din viață tatăl acestuia, cei doi soți se aflau la o filmare în Polonia.

La doar un an după ce și-a pierdut mama, Aurelian Temișan a trebuit să își îngroape și tatăl, aceasta fiind o durere foarte mare pentru artist, dar a reușit să treacă peste aceste momente dificile cu ajutorul soției sale.

„Noi, ca artiști, avem datoria de a fi pe scenă. În ziua în care a murit tatăl meu, am jucat și prima replică a fost: ‘Papa, sunt fericită să te văd’.

Nu-mi rețin lacrimile retrăind emoția acelei zile. Când a murit mama lui Aurelian, amândoi am avut premieră oficială la teatru. Când a murit tatăl său eram tot împreună la filmare, în Polonia”, spunea Monica Davidescu pentru .

Câţi copii are Aurelian Temişan

Aurelian Temișan și Monica Davidescu sunt împreună de 27 de ani, iar aceștia s-au cunoscut la un spectacol unde artistul trebuia să cânte, iar actrița era prezentatoare.

Aceștia nu au luat niciodată în calcul divorțul, chiar dacă au trecut prin momente mai grele, după cum ei înșiși au mărturisit.

Aurelian Temişan este căsătorit cu actrița Monica Davidescu din anul 2006. În 2010, cei doi o primeau pe lume pe Dora Maria Davidescu Temişan.

Aurelian Temișan a mai ratat încă un moment important din viața lui, în afara faptului că nu a fost prezent la momentul decesului părinților săi pentru a-și lua adio.

Artistul a dezvăluit că atunci când s-a născut fetița lui, Dora, nu era în București, ci la Cernavodă, el făcând parte din juriul festivalului Steaua Dunării.

au o singură fiică, care le calcă pe urme. Dora este foarte atrasă de actorie, dar și de cântat, motiv pentru care părinții au încurajat-o cu ambele sale pasiuni. Dora face lecții de teatru și de pian.