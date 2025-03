Aurelian Temișan, jurat “Te cunosc de undeva”, despre ce nu s-a difuzat la TV! Ce i-au făcut concurenții, artistului! – Exclusiv

Aurelian Temișan, jurat la “Te cunosc de undeva”, de peste 10 ani, reușește să-și facă programul în așa fel încât să se ocupe cum trebuie atât de proiectele profesionale, cât și de familie.

Artistul recunoaște că muncește mult, pe lângă proiectul “Te cunosc de undeva”, el mai joacă și în câteva piese de teatru și mai face și concerte speciale sau muzică nouă. Nu ar fi reușit toate astea dacă nu ar avea un program extrem de bine organizat și dacă nu s-ar odihni. Norocul lui este că și dacă ațipește jumătate de oră, este fresh.

Așa se explică faptul că îndrăgitul artist profită de fiecare pauză, fie ea la filmările “Te cunosc de undeva”, show-ul ce se difuzează în fiecare sâmbătă seara la Antena 1, fie în mașină, în drum spre spectacole sau concerte. Ațipește câteva minute și este în formă!

Așa s-a întâmplat deseori și în pauzele de la filmările “Te cunosc de undeva”, în trecut. Aurelian Temișan ațipea la masa juriului, iar concurenții nu ratau ocazia de a-l fotografia, după cum a dezvăluit amuzat, artistul, pentru FANATIK.

Noul sezon “Te cunosc de undeva” pare plin de surprize. Cum sunt concurenții?

Din punctul meu de vedere, noul sezon este palpitant pentru că sunt 16 concurenți noi toți. Faptul că nu e niciunul din cei vechi sau dintre cei care au mai fost cel puțin o dată, asta i-a făcut de la început să nu aibă inhibiții. Știi cum e, când știi că stai lângă cineva care a mai fost și știe joaca, ai o reținere. Chiar dacă tu zici “nu, domnule, nu”.

“E un sezon nebun”

E un sezon nebun. Sunt din mai multe domenii concurenții și vin cu o dorință toți. Pe lângă faptul că au venit să se distreze, au venit să câștige.

Cred că marele câștig va fi experiența, ca de fiecare dată. Și cum le spun eu tuturor, de ani de zile, “Fraților, când veți da click peste 10, 20 de ani pe emisiunea asta să vedeți cum ați fost, n-o să auziți cuvintele noastre. Dar trebuie să vă placă de voi cum ați fost în personajul X sau Y. Așa că bucurați- vă de munca voastră. Si încercați să fiți mai buni decât sâmbăta trecută”.

Cum te simți în noua componență a juriului?

Nu există la mine acomodare, reacomodare. Eu sunt la fel de comod pe acel scaun. Nu e scaunul cu care am venit de acasă, dar e scaunul pe care stau de 13 ani. Cu excepția unui sezon în care am lipsit noi trei, eu, Ozana și Andreea. Și faptul că este Mihai Petre, care e deja la al treilea sezon, un cunoscător al emisiunii, și știm bine logoreea pe care o are la fiecare concurent în parte… .

Și Ilona care, crezând că trece de la concurenți la jurat, cu ușurință, mie îmi ușurează sarcina. Pentru că, în sfârșit, acum a început și Ilona să vorbească cu cuvintele noastre. Scuzându-se la concurenți că știe cât e de greu, dar din păcate nu are decât atâtea puncte de dat. Și că trebuie să se țină de regula jocului. Și Când noi spuneam asta și tu erau pe canapea la concurenți, nu-ți prea convenea”. Da, mi-a confirmat că nu e deloc ușor în poziția de jurat. Dar că se bucură din suflet pentru ceea ce face.

Te întrebasem de acomodare, dacă a fost greu, în ideea în care știu că aveai o relație specială cu Andreea Bălan, ești și nașul uneia dintre fetițe.

Mi-ar fi fost greu dacă mi-ar fi schimbat mie obiectivul, să nu mai fiu pe show și să trebuiască să jurizez dansul, spre exemplu. Că la actorie cât de cât mă pricep, la muzică nu se pune problema. Dar dacă mi-ar fi dat mie dansul, aș fi intrat un pic în panică pentru că nu sunt pe culoar. Cu Andreea rămân oricum într-o relație specială că suntem și rude. Chiar ne e dor de Clărița care crește, crește și odată pleacă la școală.

Dar sper că și ea la rândul ei, acolo unde e, să-i fie bine acolo unde e, și să i se facă dor de noi.

Dacă ai fi o seară concurent, de care dintre jurați ți-ar fi teamă?

Având în vedere că culoarul meu principal e muzica, în primul rând că aș fi atent la cum emit, pentru că .

Pe actorie. Pe actorie pentru că și eu joc în multe piese de teatru, iar la dans n-aș fi atât de stresat pentru că nu sunt dansator de fel. Deci nu are cum să ceară performanță maximă de la mine, Mihai. Nu m-aș încurca cu siguranță, n-aș fi atât de bâtă pentru că nu sunt, dar la actorie cred că mi-ar fi cel mai greu.

Indiferent că e Ilona sau că ar fi fost Cristi sau Aradits. Da, la actorie. Acela e un culoar pe care trebuie să-l tratezi cu multă seriozitate, ceea ce de obicei fac, nu se pune problema, dar în contextul în care trebuie să fii atent și la pași, și la muzică, mi-ar fi un pic de teamă.

În ce piese de teatru mai joci, ce spectacole mai ai?

Suntem bucuroși că am scos la lumină premiera “Visul unei nopți de vară”, produsă tot de compania de teatru Concordia, compania Monicăi și a mea. Jucăm “Noaptea furtunoasă”, jucăm “Divorțul anului”, jucăm “Eu te cred, dar tu mă minți” și “Sistemul perfect”. Avem cinci piese de teatru pe care le rulăm atât în București, cât și în țară.

Iar din punct de vedere muzical, primul concert pe care îl vreau la fel de cu emoții ca cel de anul trecut, dedicat lui Marius Țeicu, cu Marius Țeicu în sală, în noiembrie, a fost concertul “Oameni”, în aprilie, pe 28 am un concert pe care nu sunt fericit că îl fac fără el. Aș fi preferat să fiu cu el pe scenă. Dar din păcate viața merge înainte și după noi rămâne doar muzica. Este un tribut, Gabriel Cotabiță, la Teatrul Național la Sala Mare. Sală pe care o vreau neîncăpătoare, ca de fiecare dată la concertele mele.

Cam asta mai fac, muzică, actorie, fotbal. Am timp să mă și odihnesc. Dorm atât de bine, oriunde, oricând. Cum prind jumătate de oră, cum o dorm.

Ațipești unde e loc și prinzi câteva minute? Spre exemplu, ți s-a întâmplat să adormi și la pauzele de la filmările “Te cunosc de undeva”?

Nu o dată am tras pe dreapta mașina să mă culc un pic, la drum lung. Cred că stau destul de bine sau foarte bine cu sistemul nervos, că sunt în stare să… Dacă mă pui între locomotivă și vagonul 1, acolo pe legătură, și pot să stau fără să cad, și acolo pot să dorm liniștit.

Și la filmări, da, dacă avem pauză cum aveam pe timpuri, câte 40 de minute, de schimbat scenografiile a doi concurenți, ciupeam liniștit. Păi nu o singură poză am de la masa juriului, eu în lumea viselor și concurenții făceau poze de pe canapeaua cealaltă. Dar nu s-au difuzat.

Ce face Dora, fetița ta și a Monicăi Davidescu? Îi place actoria, muzica…

Dora crește, este în clasa a 8‑a, are Examenul de Capacitate anul ăsta. Avem emoțiile de rigoare ca părinți. Avem încredere în ea foarte mare. A înțeles ce înseamnă. Am făcut o listă de licee la care ar vrea să aibă acces, sigur, într-o ordine pe care ar dori o și ea.

Face actorie de ani de zile, de când maică-sa n-avea cu cine s-o lase și o lua la orele ei, la cursuri, unde preda Monica. Ușor, ușor a intrat în cursuri de teatru. N-a mai vrut să mai vină la cursuri la care predă Monica, pentru că na, ce să vezi, nu stau să-mi predea mie mama.

E lupta oricărui copil cu părintele lui. Și e la cursurile lui Cosmin, nepotul nostru, băiatul sorei Monicăi, care are cursuri de actorie și are peste 100 de copii în cele 3 grupe pe care le are. Si cu care face spectacol la fiecare final de an, în iunie. E în cursuri cu el.

A cântat cu mine la Marius Țeicu, a cântat “Mama, doar mama”. De fapt am lăsat-o singură să cânte, i-am dat examenul suprem. Pentru că cu două spectacole înainte a cântat cu mine “Măicuță, îți mulțumesc”, pentru un alt concert.

Și la Marius Țeicu a zis “Cântăm și noi ceva?”. Spunea să-i dau, să cântăm “Mama, doar mama”. Și la un moment dat, înainte de concert, i-am zis cu vreo câteva zile ca să se pregătească mental, “Vezi că n-o să cântăm împreună, o să cânți singură”. Așadar, are aptitudini vocale, îi place actoria, acum are de ales.