Aurică Țicleanu critică dependența Craiovei de jocul lui Mitriță: „Noi ce trebuia să facem la Lisabona, când ne-am dus fără Ștefănescu și Balaci?”

Universitatea Craiova – FCSB este cel mai important meci din etapa cu numărul 4 din play-off-ul SuperLigii. , pe când .

Aurică Țicleanu critică dependența Craiovei de jocul lui Mitriță

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Aurel Țicleanu a mărturisit că Universitatea Craiova suferă la nivelul agresivității, elevii lui Mirel Rădoi nefiind arțăgoși în dueluri. Cât despre rezultatele împotriva lui CFR Cluj, legenda oltenilor susține că echipa este prea dependentă de Alexandru Mitriță.

ADVERTISEMENT

Totodată, pentru a evidenția dependența de un singur fotbalist, Aurel Țicleanu a dat drept exemplu meciul dintre Benfica Lisabona și Universitatea Craiova, când la olteni erau absenți Costică Ștefănescu și Ilie Balaci, partida terminându-se pozitiv și în lipsa celor doi.

„După părerea mea, echipa aceasta are jucători care joacă fotbal, dar suferă la nivelul agresivitate. Aveți doi jucători acolo care erau prieteni cu mingea, dar țineau și la tăvăleală. Mă refer aici la Dănuț Lupu și Bănel Nicoliță. Dădeai în Dănuț Lupu și cădeai tu.

ADVERTISEMENT

Ai nevoie de jucători puternici, care să țină la bătaie, însă Universitatea Craiova nu îi are. Oltenii nu țin acum la tăvăleală, asta este caracteristica acestei echipe. Pe vremuri ne luau de pe culoar cu coate și înjurături, dar totuși țineai la bătaie. Acum nu țin la bătaie, doar că sunt fotbaliști și acesta este un element foarte bun.

„Duminică ne vom bucura de un meci bun”

Duminică vor avea un teren bun, înțeleg că stadionul va fi plin și sper că ne vom bucura de un meci bun, pentru că sunt foarte mulți jucători de calitate care vor juca. Nu are cum să iasă un meci slab.

ADVERTISEMENT

Asta nu e în regulă, că echipa depinde de Mitriță. Sunt pe rețelele de socializare și am văzut de curând meciul nostru cu Benfica. Păi noi ne-am dus la Lisabona în semifinale fără Costică Ștefănescu și fără cel mai mare jucător, Iliuță Balaci. Ce trebuia să facem? No Ștefănescu, no Balaci – no party? Am făcut 0-0 la Lisabona!

ADVERTISEMENT

Haideți să facem, să-l ajutăm și pe el. Dacă Mitriță nu joacă, ce facem? Dacă tot e atât de important pentru echipă, de ce nu l-ai aduce într-o poziție de centru? Dacă toți așteaptă lucruri de la el, atunci să îi dau posibilitatea să creeze pericol pe toată lățimea terenului. În stânga îl izolezi doar. Dacă pui doi jucători pe el constant, e foarte greu să facă diferența. Suspansul acesta din play-off face bine campionatului nostru”, a declarat Aurel Țicleanu.