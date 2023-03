Aurică Țicleanu îi face radiografia antrenorului Gigi Becali după începutul play-off-ului: „Ascultă comentatorii”. Video Exclusiv

După o primă repriză modestă făcută de ”roș-albaștri” în prima etapă cu Universitatea Craiova, echipa lui Mihai Pintilii și-a revenit în actul secund, dar în zadar pentru că . În locul lui Darius Olaru, Florinel Coman, Octavian Popescu și Andrea Compagno au intrat, pe rând, Andrei Cordea, David Miculescu, Ovidiu Popescu și Eduard Radaslavescu.

Antrenorul Gigi Becali, analizat la sânge de Aurică Țicleanu

Invitat la ediția specială a , fostul mare jucător Aurică Țicleanu a mărturisit că Gigi Becali este departe de a fi antrenor, acesta ascultând mai mult ce spun cei din jur.

”Schimbările unui antrenor în meciul de ieri mie mi se par momentul potrivit prin minutul 30. Dar nu neapărat schimbare în sensul în care să vină cineva și să-mi arate. Eu când văd că în stânga Tavi Popescu nu se descurcă și nu-l lasă ăla să respire, a fost pe el tot timpul, îl iau de acolo.

Cel puțin îi spun lui Coman să treacă în partea cealaltă și lui Tavi în partea ailaltă. Încerc ceva, să dau altceva. Dacă aveai antrenor în minutul 30 îmi era suficient. Ori, în prima repriză nu a mers la FCSB.

În viziunea lui Gigi Becali când spune schimbare, asta înseamnă schimbare. Să iei un jucător și să-l scoți și să bagi altul. Schimbare înseamnă și alte lucruri. Eu în cartea mea fac o împărțire a antrenorilor în funcție de cât văd în teren.

Exact ca jucătorul care e doar el și jucăria lui, mingea lui la început, după aceea vede coechipierul, vede adversarul. Așa și antrenorul. Gigi e la momentul în care vede jucătorul care are mingea în posesie și ascultă comentatorii. Mi-am dat seama că foarte multe lucruri se întâmplă că ascultă comentatorii”, a declarat Țicleanu.

Cum a câștigat un meci cu o schimbare tactică

Fostul mare internațional român a povestit o întâmplare de la primul meci pe banca tehnică la FC Brașov, în care a fost nevoit să facă o mutare tactică încă din minutul 15, dar care s-a dovedit a fi câștigătoare.

”Îmi aduc aminte de primul meu meci antrenor la Brașov. Am întrebat și jucătorii cum se face echipa și găsesc un 4-4-2, îl aveam pe Mugurel Buga care dorea să joace vârf. Jucam cu el și Andrei Cristea în față. Vine la noi Timișoara care era pe primul loc. Minutul 15 noi n-am ajuns la centrul terenului.

Am ieșit la margine și i-am spus lui Mugurel să coboare 15-20 de metri și să-l lase pe Andrei acolo. El a început că ‘păi nea Aurică’ și i-am răspuns ‘Băi băiatule, noi nu ajungem la centrul terenului dacă nu faci chestia asta’. Și am împins jocul și am câștigat până la urmă. Faci ceva când vezi că nu merge”, a spus Țicleanu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

