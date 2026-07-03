Australia – Egipt, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Duelul dintre Australia și Egipt din 16-imile Cupei Mondiale se anunță a fi unul extrem de interesant. „Faraonii” au scris istorie la această Cupă Mondială, reușind să obțină prima victorie din istoria participărilor la turneele finale, și pornesc cu prima șansă în acest duel, însă nu vor avea o misiune ușoară contra australienilor.

Australia – Egipt LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Australia 2026-07-03T18:00:00Z Egipt

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Australia – Egipt

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Australia – Egipt LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

. Apoi, echipa pregătită de Tony Popovic a pierdut cu același scor în duelul contra naționalei din Statele Unite, iar în ultimul meci al grupei a remizat, 0-0, cu Paraguay, un rezultat care a avantajat ambele formații. Astfel, Australia s-a calificat mai departe de pe locul 2.

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Egiptenii au debutat cu o remiză contra Belgiei, 1-1, iar apoi . Africanii aveau șanse reale de a câștiga grupa G, însă au obținut doar un punct din jocul cu Iran (1-1). Echipa lui Mohamed Salah a încheiat grupa cu 5 puncte, însă a terminat pe locul 2, deoarece Belgia a avut același punctaj și un golaveraj mai bun.

La ce oră se joacă Australia – Egipt și cine transmite la TV

Partida dintre Australia și Egipt se va juca pe 3 iulie, de la ora 21:00, pe AT&T Stadium din Arlington (Texas). În România, duelul va putea fi urmărit la TV pe Antena 1, însă va fi disponibil și în mediul online, pe platforma AntenaPlay.

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Când și cu cine joacă în optimi

Învingătoarea din partida Australia – Egipt va înfrunta în optimile de finală echipa care se va impune în duelul dintre campioana mondială Argentina și marea surpriză a acestui turneu final, reprezentativa din Insulele Capului Verde. Partida din optimi va avea loc la Atlanta, pe 7 iulie, de la ora 19:00.

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Cote pariuri Australia – Egipt

Egiptenii sunt favoriți la victorie în duelul cu Australia, cota pentru ca aceștia să se impună fiind 2.55 la SUPERBET. O remiză la finalul celor 90 de minute este cotată cu 2.92, iar un succes al „Cangurilor” are cota 3.25.

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