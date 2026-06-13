Australia – Turcia, LIVE VIDEO în grupa D de la CM 2026. Statistici OPTA, live fază cu fază

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Australia și Turcia se întâlnesc în a doua partidă a grupei D de la Cupa Mondială din această vară. Formația care a învins România la baraj pornește cu prima șansă în duelul care se va disputa în Canada, la Vancouver. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Australia și Turcia debutează la Cupa Mondială

Duminică, de la ora 07:00, pe stadionul BC Place din Vancouver, va avea loc al doilea meci al grupei D de la Cupa Mondială din acest an, Australia – Turcia. Turcii au revenit la Cupa Mondială după o absență de 24 de ani și sunt văzuți de mulți drept una dintre formațiile care ar putea produce surprize mari la turneul final.

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De cealaltă parte, Australia, care a reușit să obțină calificarea în faza eliminatorie la ediția din 2022, este cotată cu ultima șansă în această grupă, care a început sâmbătă, cu . Așadar, americanii au făcut un prim pas spre câștigarea , iar adversarele vor dori să țină pasul.

Australia – Turcia LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Australia 2026-06-14T04:00:00Z Turcia

Clasament grupa D

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 ▼ Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 ▼ Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 2 ▼ Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

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Echipe Australia – Turcia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cum s-a calificat Australia la CM 2026

Australia și-a început drumul spre Cupa Mondială în a doua fază a calificărilor din Asia, având un parcurs perfect într-o grupă cu Liban, Palestina și Bangladesh. Formația condusă de Tony Popovic a câștigat toate cele 6 meciuri și a avut un golaveraj incredibil, 22-0. În a treia fază, misiunea a fost una mai complicată, însă echipa a reușit să își îndeplinească obiectivul.

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Plasată într-o grupă cu Japonia, Arabia Saudită, Indonezia, China și Bahrain, Australia a obținut 19 puncte în 10 meciuri și a ocupat locul 2, care a adus calificarea directă la a șasea Cupă Mondială consecutivă. „Cangurii” și-au asigurat matematic calificarea pe 10 iunie 2025, după o victorie cu 2-1 pe terenul Arabiei Saudite.

Cum s-a calificat Turcia la CM 2026

Repartizată în grupa E a preliminariilor europene, Turcia a suferit un singur eșec pe parcursul calificărilor, însă a fost unul dur, 0-6 contra Spaniei. Echipa pregătită de Vincenzo Montella a câștigat toate meciurile contra celorlalți adversari, Georgia și Bulgaria, și a terminat pe locul 2 în grupă, poziție care a asigurat prezența la baraj.

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În semifinală, Turcia a întâlnit România la Istanbul și s-a impus la limită, 1-0, în urma unui gol înscris de Ferdi Kadioglu după o pasă excelentă a lui Arda Guler. În ultimul act, turcii au evoluat la Priștina contra naționalei din Kosovo și au câștigat din nou cu 1-0, eroul de această dată fiind Kerem Akturkoglu.

Cote pariuri Australia – Turcia

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota australienilor pentru victorie este de 5.00, în timp ce cota victoriei Turciei este de 1.72. O remiză a primit cota de 3.80. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 2.02, respectiv 2.00.