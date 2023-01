Turul 1 de la Australian Open 2023. Emma Răducanu şi Bianca Andreescu joacă acum

Primul mare turneu de Grand Slam al anului 2023 are loc în perioada 16 – 29 ianuarie la Antipozi și este cunoscut sub denumirea de Australian Open. Vor fi prezenți și prezente cei mai buni jucători și cele mai bune jucătoare din lume, cu două excepții majore: spaniolul Carlos Alcaraz, care este accidentat, și românca Simona Halep, aflată în stare provizorie de suspendare după ce a fost depistatâ pozitiv la un control antidoping efectuat la US Open 2022 și care așteaptă procesul pentru a încerca să își dovedeascâ nevinovăția.

Unde se joacă Australian Open 2023

Primul turneu de Grand Slam al acestui an este Australian Open, care are loc între 16-29 ianuarie pe terenurile de la Melbourne Park, acolo unde a început să se desfășoare an de an începând cu ediția din 1988, când s-a mutat în noua casă, după ce între 1972-1986 meciurile se jucaseră tot la Melbourne, dar pe terenurile de la Kooyong Club. De fapt, în 1972, turneul revenise la Melbourne după ce mai fusese aici, dar apoi a mai fost plimbat prin alte locații. Australian Open se află acum la ediția cu numărul 111.

Turneul se desfășoară pe 16 terenuri dotate cu o suprafață dură GreenSet. Complexul include trei terenuri principale acoperite – Rod Laver Arena cu o capacitate de 15.000 de spectatori, John Cain Arena cu 9.646 de locuri și Margaret Court Arena, care poate găzdui 7.500 de vizitatori. În ianuarie 2022, a fost pusă în funcțiune a patra mare arenă Arena Show Court pentru 5.000 de spectatori, numită după partenerul principal KIA Arena. Al cincilea stadion ca mărime, 1573 Arena, poate găzdui 3.000 de spectatori. Al șaselea teren, Show Court 3, are aceeași capacitate.

Cine transmite la TV Australian Open 2023

Ca și în anii precedenți, primul turneu de Grand Slam al noului an, Australian Open, va putea fi vizionat în direct și în exclusivitate numai pe cele douâ posturi ale canalului Eurosport, cel care este singurul care a achiziționat pe mulți ani drepturile de difuzare a tuturor turneelor de Grand Slam. Veți mai putea urmări o bună parte dintre partide, în special ale jucătoarelor noastre și ale marilor favoriți intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Australian Open au fost frecvent probleme pentru sportivi din cauza umidității, prin urmare s-a introdus o regulă de protecție a acestora. Există o regulă de indice de temperatură în cinci trepte, care, în afară de temperatura aerului, ia în considerare și umiditatea, viteza vântului și alți parametri. Dacă valoarea indicelui rezultat este peste 4, jucătorii pot solicita o pauză de zece minute, la feminin, după al doilea set, dacă scorul este egal și bărbații după al treilea set dacă. Dar regula nu este valabilă și pentru cele mai mari trei arene, unde nu există nici o pauză după ce acoperișul este retras. La un indice de 5, jocul este întrerupt.

Novak Djokovic, favoritul numărul 4, a dat emoții, retrăgându-se din timpul ultimului antrenament

În turneul masculin, spaniolul Rafael Nadal, câștigătorul ediției precedente, surprinzătorul norvegian Casper Ruud, grecul Stefanos Tsitsipas, sârbul Novak Djokovic, rușii Daniil Medvedev și Andrei Rublev sunt jucâtorii care pot spera la câștigarea trofeului. Deși este cotat abia al patrulea cap de serie , absent la ediția anterioarâ, pentru că nu a prezentat documente de vaccinare anti COVID, este văzut drept cel care are cele mai mari șanse să câștige al 22-lea său titlu din carieră, cu care l-ar egala la trofee pe Rafael Nadal.

Din generația așa numită a lupilor tineri lipsește șeful de haită, ibericul Carlos Alcaraz, accidentat, dar vor fi norvegianul Kasper Ruud, danezul Holger Rune, italianul Jannick Sinner, reprezentantul gazdelor Alex de Minaur, dar șansele lor de a produce surpriza sunt destul de mici în comparație cu Djokovic, Nadal, Medvedev sau Tsitsipas. Novak şi-a speriat fanii ieșind din timpul ultimului antrenament, cu o problemă musculară, dar spune că a fost o măsură de precauție, prezența sa nefiind pusă la îndoială.

Irina Begu, cea mai bine clasată dintre românce, este cap de serie numărul 27

, pentru că, din păcate, nici una dintre cele patru sportive aflate în calificări (Gabriela Ruse, Irina Bara, Gabriela Talaba-Lee şi Alexandra Ignatik) nu au reușit să ajungâ nici măcar în ultima rundă. Vor fi prezente Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan pe baza locurilor din clasament, dar și Jacqueline Cristian și Patricia Țig, care actualmente se află peste locul 1000 în ierarhia WTA, cu clasamente protejate, prima din 2022, a doua din 2021, din motive medicale.

Irina Begu este cap de serie nr. 27, poziția ei actuală în clasament, și va avea un meci nu foarte greu în primul tur, dar va trebui să fie atentă. O misiune imposibilă au Jaqueline Cristian și Patricia Țig, Sorana Cîrstea are adversară o jucătoare care o conduce la meciuri directe, doar Ana Bogdan părând a fi dat de un obstacol mai ușor. Campioana de la ultima ediție, australianca Ashleigh Barty, s-a retras la numai 26 de ani și acum poloneza Iga Swiatek este marea favorită, cu Aryna Sabalenka, Ons Jabeur sau Jessica Pegula stând la pândă.

Au dispărut toate restricțiile

Organizatorii au anunțat în ianuarie 2023 că un test negativ pentru coronavirus nu mai este necesar pentru jucătorii care sunt prezenți la turneu și că jucătorii nu trebuie să fie testați pentru COVID-19 în timpul turneului. Mai mult, sportiivii infectați pot participa , nu vor fi dați afară. Aceasta este abordarea extrem de permisivă, opusă anului 2022, când a fost necesară o vaccinare completă iar un rezultat pozitiv la testare însemna carantină și retragerea din Grand Slam.