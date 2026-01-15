Australian Open 2026: cine pleacă favorit la Melbourne, când se joacă meciurile și surprizele care pot rescrie ierarhiile în ATP și WTA

ADVERTISEMENT

Australian Open 2026 se va desfășura la Melbourne, între 18 ianuarie și 1 februarie. O analiză FANATIK vă spune tot ce trebuie să știți despre primul Grand Slam (GS) al sezonului. Aflați cine sunt favoriții, când se joacă meciurile și surprizele care pot schimba din debut de an ierarhiile în circuitele ATP și WTA.

Australian Open 2026 pe scurt: ce trebuie să știi în 60 de secunde

Început de gală al sezonului în ”Sportul alb”. La Antipozi, după mijlocul lunii ianuarie, se dă startul tenisului de cel mai înalt nivel pe glob. Starurile ATP și ATP se întrec în primul turneu de mare șlem din 2026.

Favoriți ATP: Jannik Sinner (campionul en-titre), Carlos Alcaraz (liderul mondial) și Novak Djokovic (cel mai titrat tenismen din istorie) pornesc cu șanse mari la ediția din 2026 a Australian Open

Jannik Sinner (campionul en-titre), Carlos Alcaraz (liderul mondial) și Novak Djokovic (cel mai titrat tenismen din istorie) pornesc cu șanse mari la ediția din 2026 a Australian Open Favorite WTA: Aryna Sabalenka (finalista din 2025 și lider mondial) duce o luptă pentru trofeu cu eterna sa rivală Iga Swiatek. Probleme pot pune Elena Rybakina și Amanda Anisimova

Aryna Sabalenka (finalista din 2025 și lider mondial) duce o luptă pentru trofeu cu eterna sa rivală Iga Swiatek. Probleme pot pune Elena Rybakina și Amanda Anisimova Condiții-cheie: GS-ul de la Antipozi vine cu o mare problemă pentru jucători: căldura extremă. Aici se mai adaugă suprafața diferită de alte locuri. Cine va rezistat acestor condiții va avea șanse de succes

GS-ul de la Antipozi vine cu o mare problemă pentru jucători: căldura extremă. Aici se mai adaugă suprafața diferită de alte locuri. Cine va rezistat acestor condiții va avea șanse de succes Miza sezonului: Două lupte din două ”războaie” palpitante se pot decide la Melbourne: Sinner vs Alcaraz și Sabalenka vs Swiatek

Australian Open, turneul care deschide sezonul de tenis

Toate privirile se îndreaptă, în acest început de an 2026, către capătul lumii. La 15.000 de km de România, în Melbourne, se dă startul, pe 18 ianuarie, primului mare turneu de tenis al anului. Numele uriașe de pe tablourile ATP și WTA se luptă pentru glorie și bani. Urmează două săptămâni spectacol, în care se așteaptă meciuri memorabile, surprize de proporții și nopți nedormite în România, date fiind orele la care sunt programate meciurile.

De ce Australian Open 2026 este diferit de ultimele ediții

Ediția din 2026 a Grand Slam-ului de la Melbourne se anunță a fi una istorică. Pentru prima dată de la înființare, va exista un spectacol de deschidere pentru a da startul turneului.

Dar, poate cel mai important, în acest an vor fi puse în joc cele mai bănoase premii în bani din istoria evenimentului. Primul Slam al sezonului în ”Sportul alb” va depăși pentru prima dată pragul de 100 de milioane de dolari australieni. În acest an se introduc și reguli noi legate de căldură. Astfel, se introduce o pauză de 10 minute la căldură extremă.

Favoriții ATP la Australian Open și drumul către finală

Analiștii și experții din tenis sunt de părere că Jannik Sinner, Carlos Alcaraz și Novak Djokovic sunt marii favoriți ai Australian Open 2026. Oricând însă, un outsider poate da peste cap calculele. Șansele să vedem surprize de acest gen, când vorbim de tabloul băieților, sunt însă mici spre zero.

Drumul spre finala de pe 1 februarie ne arată o traiectorie în care Sinner și Alcaraz pleacă de pe cele două părți de tablou. Rămâne de văzut cum vor fi plasați număr 3 mondial, Alexander Zverev (Germania) și legenda Novak Djokovic (Serbia).

Liderii clasamentului ATP

În ultimul sezon, doi jucători au făcut constant schimb de locuri în fruntea clasamentului ATP: Jannik Sinner (Italia) și Carlos Alcaraz (Spania). De altfel, cei doi și-au împărțit în mod egal cele patru trofee de Mare Șlem.

În orice moment, între ei poate apărea , cu recorduri impresionante, inclusiv 24 de titluri de Grand Slam (record masculin), a ajuns la 38 de ani, însă experții îl văd al 3-lea favorit la trofeul de la Melbourne.

Ei sunt jucătorii capabili de surprize majore la Australian Open

Bookmakerii sunt de acord cu toții: trofeul de la Australian Open 2026 este o luptă în doi: Jannik Sinner (campionul în exercițiu) – Carlos Alcaraz (liderul ATP). Surprize majore, deși e greu de crezut că vor apărea, sunt oricând în calcule.

În urmă cu un an, Novak Djokovic îl învingea pe Carlos Alcaraz, în ”sferturi” și dădea peste cap toate calculele. Fostul număr 4 mondial, britanicul Greg Rusedski, mai vede un posibil ”outsider” capabil să încurce socotelile marilor nume.

Potrivit lui Rusedski, Alex de Minaur (6 ATP) ar putea fi una dintre surprizele turneului de la Melbourne. Australianul are avantajul că va evolua pe teren propriu. El l-a impresionat pe fostul jucător britanic la Ultimate Tennis Showdown (UTS), unde prestațiile sale au atras atenția specialiștilor.

”De Minaur m-a impresionat enorm la UTS. Mișcarea lui a fost excepțională. Viteza serviciului și a forehand-ului a fost acolo, este în continuare acolo, fără niciun dubiu. Este un coșmar pentru toți adversarii lui. Dacă ești chiar și puțin ieșit din poziție, ai mari probleme”, a declarat Greg Rusedski, citat de .

Cursa WTA – echilibru total la Melbourne

Dacă ne uităm puțin în urmă, în anul 2025, vedem cum la feminin a fost un echilibru total. Am consemnat patru câștigătoare diferite la cele 4 turnee majore, spre deosebire de circuitul masculin dominat de Alcaraz și Sinner.

Australian Open 2025 : Madison Keys (SUA) a învins-o în finală pe Aryna Sabalenka cu 6-3, 2-6, 7-5

: Madison Keys (SUA) a învins-o în finală pe Aryna Sabalenka cu 6-3, 2-6, 7-5 Roland Garros 2025 : Coco Gauff (SUA) – Aryna Sabalenka cu 6-7 (5-7), 6-2, 6-4

: Coco Gauff (SUA) – Aryna Sabalenka cu 6-7 (5-7), 6-2, 6-4 Wimbledon 2025 : Iga Swiatek (Polonia) a trecut în finală de Amanda Anisimova cu 6-0, 6-0

: Iga Swiatek (Polonia) a trecut în finală de Amanda Anisimova cu 6-0, 6-0 US Open 2025: Aryna Sabalenka (Belarus) a învins-o în finală pe Amanda Anisimova cu 6-3, 7-6 (7-3).

Favoritele la trofeu

Calculele hârtiei ne arată că și la Melbourne putem avea orice deznodământ. Aryna Sabalenka (finalista din 2025 și lider mondial) și Iga Swiatek par mari favorite. Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Coco Gauff sau Jessica Pegula pot interveni însă în aceast bătălie spectaculoasă.

Tinerele care pot exploda

Turneele de Grand Slam sunt de regulă locurile în care tinerele jucătoare pot să se afirme decisiv. În 2026, la Antipozi, sunt mai multe nume care ar putea produce surprize majore. Ele au potențial să ajungă în săptămânile a doua sau chiar mai departe. Putem enumera aici:

Mirra Andreeva (18 ani, Rusia, 9 WTA). Aceasta a explodat în circuit încă dinainte de majorat. În 2025 a câștigat două WTA 1000 (Dubai și Indian Wells), a ajuns în sferturi la Wimbledon și a învins multiple campioane de Grand Slam. Mulți analiști o văd ca posibilă finalistă de Slam în 2026.

(18 ani, Rusia, 9 WTA). Aceasta a explodat în circuit încă dinainte de majorat. În 2025 a câștigat două WTA 1000 (Dubai și Indian Wells), a ajuns în sferturi la Wimbledon și a învins multiple campioane de Grand Slam. Mulți analiști o văd ca posibilă finalistă de Slam în 2026. Victoria Mboko (19 ani, Canada, 18 WTA). A câștigat Open Canadei în 2025 (învingând 4 campioane de Slam). Cifrele sale din sezonul trecut sunt impresionante: 60 de victorii. În acest an debutează la Australian Open.

(19 ani, Canada, 18 WTA). A câștigat Open Canadei în 2025 (învingând 4 campioane de Slam). Cifrele sale din sezonul trecut sunt impresionante: 60 de victorii. În acest an debutează la Australian Open. Maya Joint (Australia, 19 ani, locul 32 WTA). Toate speranțele Australiei la acest GS. În 2025 a câștigat două titluri WTA (Eastbourne și Rabat). A avut și 52 de victorii și 5 semifinale.

Români și românce la Australian Open

România va avea o prezență ”săracă” în acest an la Australian Open. Țara noastră va fi reprezentată de patru jucătoare la Melbourne, competiție care se va desfășura în perioada 18 ianuarie (12 ianuarie – încep calificările) – 1 februarie.

Astfel, , toate trei aflate în top 100 WTA. Miriam Bulgaru (196 WTA) va încerca să acceadă pe tabloul principal prin calificări.

În decursul anilor, la Melbourne, româncele prezente în acest sezon au înregistrat următoarele rezultate: Cristian are cel mai bun rezultat turul al treilea, în 2025. Sorana Cîrstea a ajuns în optimi în 2017 și 2022, iar Gabriela Ruse a trecut până în turul al doilea în 2022 și 2025.

În urmă cu un an, România a avut șase reprezentante: trei în calificări (Anca Todoni, Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru) și trei direct pe tabloul principal (Irina Begu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea).

Premii Australian Open 2026

În 2026, jucătorii de la Openul Australiei, de pe ambele tablouri masculin și feminin, se vor lupta pentru un premiu record. Organizatorii de la Antipozi au anunțat o creştere cu 16% a fondului de premiere. Suma totală ajunge la 111,5 milioane de dolari australieni (circa 64 de milioane de euro).

Australian Open winners to get US$2.79 million each as prize money hits new high — AFP News Agency (@AFP)

Astfel, campionii probelor de simplu masculin şi feminin de la Australian Open 2026 pleacă acasă fiecare cu câte 4,15 milioane de dolari australieni (2,38 milioane de euro), o creştere de 19% faţă de 3,5 milioane de anul trecut.

The Australian Open will set a new benchmark in 2026 with a record-breaking $111.5 million prize pool, representing a 16 per cent increase on last year and the largest in the tournament’s history. — TENNISMEDIA (@luciahoff)

Cine transmite la TV în România Australian Open 2026

La fel ca în anii precedenți, primul turneu de tenis Grand Slam al anului, Australian Open, se vede în România pe Eurosport 1, Eurosport 2 și Eurosport 4K. Vor fi peste 250 de ore de acțiune acoperite la TV.

Cum poți vedea Australian Open 2026 live stream online. Ghid complet pentru live streaming

În plus față de TV, platforma de streaming Max transmite fiecare meci de pe fiecare teren în direct și la cerere. ”Starurile tenisului mondial revin în acțiune pe hardul de la Australian Open, LIVE pe Eurosport și în aplicația HBO Max”, se anunță pe televiziunii de sport. HBO Max oferă acoperire integrală a turneului. Se pot vedea toate meciurile de pe toate terenurile, inclusiv cele din turneul de calificare din perioada 12-17 ianuarie. Ele sunt transmise în direct și la cerere.

Transmisiunile zilnice de pe Eurosport – pe TV și live stream online – încep la ora 2:00 și continuă până spre ora 15:00. Turneul se încheie cu cele două finale de simplu, programate în weekendul 31 ianuarie – 1 februarie, la ora 10:30.

Live Blog: Urmărește în timp real pe FANATIK toate meciurile de la Australian Open. Scoruri live și rezumate video

Zilnic, pe FANATIK ai parte de tenis LIVE, stiri, cote și rezultate din turneele WTA, ATP, din Fed Cup, Cupa Davis! . Scoruri live și rezumate video sunt postate în timp real pe site.

Cote pariuri Australian Open 2026, pronosticuri

În ciuda faptului că a încheiat anul 2025 ca numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz se află pe locul secund pe piața pariurilor, după Jannik Sinner. Italianul caută să obțină trei titluri consecutive la ”Aussie” Open. Australian Open este singurul turneu de Grand Slam care lipsește din palmaresul lui Alcaraz. Un succes la Melbourne l-ar propulsa în clubul select al jucătorilor cu ”Career Grand Slam”.

Alcaraz l-a învins pe Sinner la US Open, motiv pentru care are toate atuurile să spere că îi va stopa ”hegemonia” la Melbourne. În spatele lor se află pretendenți consacrați deja, precum Novak Djokovic și Alexander Zverev, ambii având capacitatea de a obține performanțe mari la Melbourne.

Cotele primilor 4 favoriți la Australia Open 2026:

Jannik Sinner: 2.00 Carlos Alcaraz: 2.60 Novak Djokovic: 11.00 Alexander Zverev: 18.00

Pe tabloul feminin, liderul WTA, Aryna Sabalenka, este favorită înainte de turneu. Imediat în spatele ei, Iga Swiatek, este o altă alegere populară printre pariori. Urmează Elena Rybakina și Amanda Anisimova.

Cotele primelor 4 favorite la Australia Open 2026: