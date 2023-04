Austria continuă să blocheze drumul României către Schengen. Viena, replică pentru Olaf Scholz

Austria, statul care s-a opus total aderării României la Schengen, în decembrie, nu cedează. În ciuda poziției Germaniei, care susține public procesul intrării țării noastre în spațiul de liberă circulație, Viena pare de neclintit.

Prezent luni, 3 aprilie, la București, cancelarul și că speră ca aceasta să aibă loc încă din acest an.

”Sprijin cu putere această aderare și sper să aibă loc în acest an. Am să spun acest lucru nu numai aici ci și în multe alte capitale, pentru a aproba acest pas. România a îndeplinit toate condițiile și avem nevoie de granițe sigure și o abordare bună a migranților și refugiaților.

Ţara dumneavoastră a depus mari eforturi în acest sens, trebuie să onorăm acest lucru. L-am asigurat pe preşedintele Iohannis încă o dată de susţinerea mea în acest sens”, a afirmat cancelarul german, după discuțiile cu Iohannis.

În ciuda poziției Berlinului, de la Viena nu vin deloc vești dătătoare de speranțe. Austria nu este impresionată de atitudinea mult mai puternicului său vecin din UE. Ministrul de interne de la Viena, Gerhard Karner, una dintre cele mai puternice voci anti-românești în contextul aderării la spațiul Schengen, este cel care taie din fașă speranțele Bucureștiului.

”Poziția Austriei nu s-a schimbat deloc. Libertatea de circulație în Uniunea Europeană va fi posibilă doar în cazul unei protecții robuste a granițelor exterioare”, a anunțat ministrul austriac de Interne Gerhard Karner, potrivit .

Într-un interviu pentru publicația Kurier, oficialul austriac a ținut astfel să-i ofere o replică lui Olaf Scholz. Acesta spunea că va susține în marile cancelarii europene aderarea României la spațiul Schengen în acest an.

”Este o contradicție la cancelarul german: dorește eliminarea controalelor la frontiera dintre România și Ungaria, dar Germania controlează în continuare granița cu Austria. Este o dovadă clară că sistemul nu funcționează”, a completat ministrul Karner.

Aderarea României la Schengen, fundamental să fie în 2023

Cele mai importante voci din fruntea statului român au recunoscut că . De la Cotroceni, Klaus Iohannis a anunțat, în conferința de presă susținută cu Olaf Scholz, că dacă România ratează intrarea în Schengen în 2023, e puțin probabil să atingă obiectivul în 2024 din cauza alegerilor europarlamentare în toate statele UE.

”Credem că problema aderării României la Schengen trebuie rezolvată în acest an. Unu fiindcă suntem pregătiţi şi doi pentru că anul viitor e an electoral. Rămânem foarte conectaţi la problemă. România are un sprijin masiv din partea statelor membre ale UE şi credem că, până la finalul acestui an, chestiunea poate fi rezolvată pozitiv”, a afirmat șeful statului.