Austria, fără un jucător de top la meciul cu România! Vești bune pentru tricolorii lui Mircea Lucescu

România are nevoie de victorie în fața Austriei pentru a păstra în continuare șanse la primul loc în grupa din preliminariile Cupei Mondiale 2026, iar oaspeții nu se vor putea baza pe un jucător de top.

Naționala României a scăpat de un jucător important al Austriei

Aflat pe pentru întâlnirile cu San Marino (9 octombrie) și România (12 octombrie), atacantul Patrick Wimmer nu va putea veni la lot din cauza unei accidentări.

Extrema dreaptă nu a făcut parte nici din lotul echipei sale de club, VfL Wolfsburg, la jocul din weekend pierdut pe terenul lui Augsburg, scor 1-3. Gruparea din Bundesliga a anunțat că Wimmer a suferit o ruptură musculară la nivelul coapsei stângi.

Wolfsburg nu a precizat durata exactă a indisponibilității fotbalistului în vârstă de 24 de ani, dar se speră că acesta va fi refăcut la timp pentru a fi apt de joc după scurta pauză datorată echipelor naționale.

Lotul Austriei pentru duelul cu România din preliminariile Cupei Mondiale

Patrick Wimmer a marcat un gol și a dat două pase decisive în cele 26 de prezențe în tricoul reprezentativei Austriei. El a fost titular în meciul din iunie în care Austria a învins România, scor 2-1, și a jucat timp de 60 de minute.

Până în acest moment, selecționerul Ralf Rangnick nu a anunțat niciun înlocuitor. Lotul Austriei pentru partidele cu San Marino și România este următorul:

Portari: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Nikolas Polster (Wolfsberger AC)

Fundași: David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Phillipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Como), Alexander Prass (Hoffenheim), Leopold Querfeld (Union Berlin), Marco Friedl (Werder Bremen)

Mijlocași: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Florian Grillitsch (Braga), Marco Grull (Werder Bremen), Konrad Laimer (Bayern Munchen), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schimd (Werder Bremen), Alessandro Schopf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

Atacanți: Marko Arnautovic (Steaua Roșie Belgrad), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise), Michael Gregoritsch (Brondby), Nikolaus Wurmbrand (Rapid Viena)

De partea cealaltă, pentru amicalul cu Moldova și duelul cu Austria:

Portari: Ionuț Radu (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 3/0), Răzvan Sava (Udinese | Italia, 0/0)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian Manea (Rapid, 25/2), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan Racovițan(Rakow | Polonia, 4/0), Mihai Popescu (FCSB, 5/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj, 47/6), Raul Opruț (Dinamo, 4/0), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt, 0/0)

Mijlocași: Marius Marin (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic | Grecia, 16/1), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin Tănase (FCSB, 23/5), Cătălin Cîrjan (Dinamo, 0/0), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru Dobre (Rapid, 4/0)

Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj, 1/0), Daniel Bîrligea (FCSB, 4/1), David Miculescu (FCSB, 4/0)

Când se joacă România – Austria și cum arată clasamentul grupei

Echipa națională a României a avut un start ezitant în campania de calificare la Cupa Mondială de anul viitor, fiind învinsă de Bosnia Herțegovina și Austria, și pierzând 2 puncte uriașe în deplasare cu Cipru.

În acest condiții, meciul retur cu Austria, programat duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, devine capital în păstrarea șanselor de a încheia pe unul dintre primele două locuri ale grupei.

În acest moment al preliminariilor, clasamentul din Grupa H arată astfel: