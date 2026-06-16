Austria – Iordania, LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, live fază cu fază

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Austria revine la Mondiale după o pauză de 28 de ani, în timp ce Iordania se află la prima prezență din istorie. Europenii au valoarea și experiența de partea lor, dar pot doar să viseze să-și egaleze cea mai bună performanță: locul 3 ocupat la ediția din 1954.

Austria – Iordania LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Austria 2026-06-17T04:00:00Z Iordania

Clasament Grupa J

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 ▼ Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3 2 ▲ Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 ▼ Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▲ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 4 ▼ Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 2 ▼ Iran 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▲ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 5 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 11 ▼ Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist (pasă de gol), CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi suferite, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Austria – Iordania

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Medalie de bronz versus debut Mondial

Austria e la a opta participare la un turneu final, care vine după 28 de ani. În Franța, în 1998, austriecii terminau grupa cu două remize și un eșec și ratau calificarea în faza eliminatorie. De altfel, zilele de glorie ale Austriei la un Mondial sunt demult apuse. În 1934, austriecii terminau turneul pe locul patru, iar în 1954 luau bronzul. De atunci, au mai prins sferturi în 1978 și optimi în 1982.

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De partea cealaltă, Iordania este una dintre debutantele de la CM 2026. În perioada în care Austria termina în careul de ași, Iordania nici nu era membru FIFA. Prima campanie preliminară la care a participat a fost în 1986, dar prima calificare a venit abia acum, după 40 de ani.

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Cum s-a calificat Austria la CM 2026

Microbiștii din România știu bine cum s-a calificat Austria la CM 2026. conduși de regretatul Mircea Lucescu. Austria a terminat prima cu 19 puncte, urmată de Bosnia (17), România (13), Cipru (8) și San Marino (0).

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Cum s-a calificat Iordania

În schimb, Iordania a avut de trecut două grupe preliminare pentru a-și asigura prezența la Mondialul american. În prima fază, a câștigat la golaveraj o grupă cu Arabia Saudită, cele două fiind urmate de Tadjikistan și Pakistan. Apoi, în faza secundă, a terminat pe locul secund, în spatele Coreei de Sud. Le-a devansat pe Irak, Oman, Palestina și Kuweit și a fost suficient pentru a obține calificarea.

Cote pariuri Austria – Iordania

În , Argentina este favorită, Algeria și Austria luptă pentru locul secund, iar Iordania pare condamnată la ultimul loc. Cel puțin așa spun cotele la pariuri. În meciul direct, Austria are 1,35 la victorie, remiza e cotată la 5,45, iar o surpriză produsă de Iordania vine cu 8,40. În plus, sunt șanse mari să vedem multe goluri. „Peste 2,5 goluri” are cotă 1,69, față de 2,17 – multiplicatorul pentru „sub 2,5 goluri”.

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