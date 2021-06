Austria – Macedonia de Nord, o zi de EURO 2020 în care am avut impresia că nimeni n-a știut că e meci

Am cumpărat bilete pentru Euro încă din 2019. Cele mai ieftine. Doi adulți și 2 copii, 30 euro x 4 = 120 de euro biletele. Când am luat biletele, nici nu știam care vor fi meciurile dar am zis că merită să ducem copiii la un turneu final, mai ales că e la noi în ogradă.

Baraca medicală

Am consultat cu sfințenie indicațiile prețioase privitoare la accesul în stadion și, cu o zi înainte de meci, ne-am luat picioarele la spinare și am purces către un centru medical acreditat din Chitila. De fapt, erau 3 containere puse pe un câmp. 3 dintre noi au trecut examenul. Ne-au consultat hârtiile de vaccinați, s-au asigurat că avem bilete și ne-au dat câte o brățară galbenă pentru care fiecare dintre noi a scos din buzunar cate 5 lei.

Al 4-lea membru al familiei nu era vaccinat. Cum am ales din listă cel mai ieftin test, antigen, a trebuit să revenim a doua zi pentru că testul ăsta nu e valabil mai mult de 24 de ore. În ziua meciului, am avut în față, la de acum binecunoscuta baracă, două perechi. Cu coadă, test și verificări, am pierdut vreo jumătate de oră. Am mai scos din buzunar 40 de lei și am primit și ultima brățară galbenă care lipsea din palmaresul familiei.

Ultrași minori și zone de război

Fericiți, ne-am prăvălit în gura de metrou de la Laminorului unde am vrut să profităm de mocăciunea anunțată pe toate canalele: cine are brățară de meci, merge gratis cu metroul ! “Pe mine nu m-a anunțat nimeni”, ne-a spus spășită casiera. “Nu-i bai”, zice nevastă-mea cu graiul ei ardelenesc. Sărim în primul tren și pe măsură ce ne apropiem de stadion, ne tot uităm să vedem și noi niscaiva austrieci, macedoneni ori românași de-ai noștri manifestându-se în drum către marele stadion.

Până la Iancului, dezamăgire totală. Singurii ultrași care au urcat în metrou au fost un puștiulică de vreo 12 ani însoțit de mama dânsului. Aveau câte o brățară galbenă, la fel ca noi. Când am ieșit la suprafață, era să-mi stea inima. M-am frecat la ochi, crezând că a început vreo revoluție. O dubă de jandarmi era proptită în gura de metrou, jandarmi cu automate patrulau cu un aer marțial, polițiști pe motociclete împânziseră intersecția, alte dube ale Jandarmeriei flancau Piața Iancului iar câteva mașini de poliție cu girofarurile în funcțiune adăstau în diferite puncte. Ce mai, ziceai că joaca Rapid-Dinamo într-o finală europeană, nu Austria-Macedonia.

O luăm la pas către stadion. Pe drum, mai nimeni. O zi obișnuită de duminică! Nici măcar trafic nu era! În intersecția de la Vatra Luminoasă, la fel ca la Iancului, plin de poliție, jandarmi și voluntari, girofaruri, dube, ca la un război civil, dar suporteri ioc!

Cea mai pustie stradă, e cea care duce la stadion

Pe la ora 18.00, cu o ora înainte de începerea meciului, intrăm pe Maior Coravu unde suntem aproape singuri! Niciodată n-am vazut strada Maior Coravu, cale principală de acces către stadion, atât de pustie în zi de meci. Cățelarii își plimbau satisfăcuți patrupedele, câteva mame târau după ele carucioarele în care juniorii dormeau bine mersi iar numeroși copii pe biciclete luaseră în stăpânire carosabilul. Am remarcat încă o dată cât de bine au dat cu sapa adepiștii. Încă de pe la sfârșitul lui 2019, s-au plantat copaci, s-a băgat iarbă, s-au configurat parcări și s-au vopsit borduri. Strada arată chiar bine. Traiască Euro!

“Gabori” de generație nouă

Ajungem la stadion unde ne întâmpină cârduri de voluntari și polițiști. Sunt tineri, au vorbe la ei, glumesc degajați, sunt politicoși…Cum nu mai suntem în epoca în care tineri pensionari rupeau bilete la intrarea în stadion, controlorii de secol XXI își bagă nasul în telefoane, apasă cu niște bețișoare pe ele și ne dau drumul către tribună. Obligatoriu cu mască! Nu mă pot abține și îi suflu nevestei:”ăștia sunt gabori de generație nouă”.

Cand acustica stadionului ne face să părem mai mulți

Pătrundem în stadion cu vreo 20 de minute înainte de începerea meciului și lepădăm măștile. De la prima uitătură îți dai seama că în arenă nu sunt nici măcar cei 13.000 anunțați de FRF. Nici nu vreau să știu ce-or fi inventat comentatorii, căci ProTv nu poate transmite un meci de campionat european cu tribune depopulate. Nu se cade, nu e firesc. Noroc cu scaunele colorate ca mai dau impresia de populație în tribune.

La final, organizarea avea să anunțe că au fost vreo 8000 de oameni. Mai puțin decât la ultimul Rapid-Petrolul din Regie. La peluza dinspre Piața Muncii sunt grupați vreo 3000 de macedoneni iar la cea opusă vreo 600 de austrieci. Au mai fost, din ambele tabere, risipiți prin stadion dar macedonenii nu cred să fi fost mai mult de 4000 iar austriecii nu au ajuns la 1000. Au fost însă gălăgioși, și i-a ajutat și acustica stadionului.

Nu stiu cum s-a auzit la tv dar pe stadion ziceai că sunt mult mai mulți. Și pentru că au fost amestecați pe ici, pe colo, după s-au încăierat un pic. Chiar în spatele porții unde a marcat macedoneanul. Paza a intervenit iute și nu s-au făcut arestări. În rest, stadionul arăta groaznic, așa depopulat. Mulți români au înapoiat biletele la Uefa anul trecut.

De-ale gurii și de-ale gâtului, la prețuri prohibitive

La pauză, curiozitatea m-a mânat către zona de mâncare și băutură. Oferta, slabă rău și teribil de piperată. Practic, prețurile erau prohibitive, cel puțin pentru un român. 10 lei o apă sau un suc la jumate, 20 de lei un sandviș becisnic, 10 lei o bere fără alcool la 330 și, perla coroanei, 14 lei o bere la jumate fără alcool. Ca să fiu mai explicit, o bere fără alcool, la 500 ml, costă cat un kil de carne. Și asta era toată oferta. Din pricină de bere fără alcool și de populație puțină pe stadion, la toalete mirosea ca într-o fabrică de parfumuri. Totul era curat și bine mirositor! Era ca in epopeele gastro-bahice ale presarilor de la Academia Cațavencu. “Poți să și adormi”, suna o formulă consacrată din Academia Cațavencu semnată mulți ani de Bursucul Gastric care dădea iama prin cârciumi.

Austriecii la bere, macedonenii la priveghi

s-au stins după ce ai lor au luat golul 2 iar după al treilea au început să se roiască din stadion. Austriecii au țopăit de fericire împreună cu jucătorii iar după meci, au dat năvala prin bodegile din zona Vatra Luminoasă-Iancului. La cât de morcoviți i-am văzut pe macedoneni, cred că joi la Ucraina vs Macedonia o să batem recordul de spectatori. În sens negativ, evident. Din păcate, pentru suporterul român e limpede că acest european nu există!