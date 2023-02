Austriecii, marii câștigători ai căderii Gazprom. Adevăratul război al miliardelor făcute din importuri de gaze, în România

Sancțiunile împotriva Rusiei au schimbat harta importurilor de gaze în ultimul an. România a reușit să se rupă aproape total de gazele rusești, cu prețul unei creșteri abrupte a costurilor suportate de populație. Paradoxal, în ianuarie, prețul gazelor la nivel european scăzuse până la minimumul ultimelor 16 luni.

OMV Petrom a acaparat jumătate din piața importurilor de gaze, în octombrie 2022

Harta importurilor de gaze ale României s-a schimbat fundamental în ultimul an și jumătate, fiind influențată în mod direct de realitatea geopolitică. Războiul din Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei au făcut ca România să se rupă aproape total de colaborarea cu Gazprom.

Potrivit unui raport ANRE de monitorizare a pieței de gaze naturale, în octombrie 2022, (acționar principal – OMV Aktiengesellschaft) controla 48.07% din importurile de gaze naturale consumate (din care 24,58% din postura de furnizor de ultimă instanță), urmată de MET Austria Energy Trade (19,21%) și RWE Supply&Trading (11,63%).

Omul lui Orban, în spatele MET Austria

MET Austria Energy Trading, membră a grupului elvețian MET, este controlată de grupul ungar MOL și îl are în poziția de CEO pe Benjamin Lakatos, considerat un apropiat al premierului de la Budapesta, Viktor Orban. Lakatos este și acționar majoritar al MET Group.

Pe de altă parte, grupul german RWE, cu sediul în Essen, cel mai mare furnizor de gaze naturale în Germania, se află printre companiile europene care a acceptat condițiile Rusiei și, în 16 mai 2022, și-a deschis un cont în Rusia pentru a continua colaborarea cu gigantul rus. Ulterior, Gazprom a notificat RWE că nu va putea acoperi volumul contractat de partea germană, invocând o clauză de forță majoră. Drept răspuns, în decembrie 2022, RWE a inițiat o acțiune în instanță împotriva Gazprom.

O altă companie care are legătură cu Gazprom acoperea, în octombrie, 6.92% din importurile românești. WIEE România, o filială a grupului elvețian cu același nume, a fost deținut de , companie naționalizată de statul german în noiembrie 2022, după ce în martie fusese plasată sub administrația statului. În acest moment, WIEE România a ajuns pe o listă de 30 de entități economice din domeniul energiei sancționate de guvernul de la Kremlin.

O firmă cu șase angajați asigura 92% din importul de gaze, în urmă cu un an și jumătate

În iulie 2021, structura importului de gaze naturale arăta complet diferit. OMV Petrom asigura sub 1% din volumul de gaze, în timp ce Imex Oil Limited avea partea cea mai mare, cu 92,23%.

Imex Oil Limited este companie care a preluat rolul de intermediar al gazelor rusești de la WIEE cu un an înainte de începutul războiului. Societatea Imex Ltd are sediul în Cipru și își desfășoară activitatea în România printr-o sucursală din București, inaugurată în noiembrie 2020. În primul an de activitate, Imex Oil Ltd Nicosia sucursala București a avut o cifră de afaceri de 1,75 miliarde lei și un profit de 367 milioane lei, având doar 6 angajați.

Firma are un acționariat incert, nu și-a declarat asociații, însă îl are ca administrator pe cetățeanul român Vitalie Lisagor, care mai apare în structura de conducere a două companii înregistrate la aceeași adresă din București: Conef Gaz SRL și Conef Energy SRL. Compania ”mamă”, Conef SA face parte din grupul ALRO, o subsidiară a Vimetco PLC din Cipru, fondată de oligarhul rus Vitaly Machitsky.

Intermediarii Gazprom, afaceri de 3 miliarde de lei, înainte de război

În 2021, Conef Gaz a declarat o cifră de afaceri de 489,4 milioane lei și un profit de 26,7 milioane lei, iar WIEE România – 845,9 milioane lei (cifră de afaceri), respectiv 46,1 milioane lei (profit).

Asta înseamnă că cele trei companii care : Imex, Conef și WIEE, au avut, în anul premergător războiului din Ucraina, o cifră de afaceri cumulată de peste 3 miliarde lei (618 milioane euro) și un profit de aproape 440 milioane lei (87 milioane euro), având fix 20 de angajați.

Valoarea totală a importurilor de la Gazprom nu este însă cunoscută, tocmai datorită faptului că grupul rus și-a efectuat activitatea prin intermediari, în domeniul importurilor de gaze.

În octombrie 2021, WIEE România era lider în importul de gaze, cu 26,88%, urmat de OMV Petrom (16,88%) și RWE Supply&Trading (12,33%).