Austriecii vor să răzbune înfrângerea suferită în fața României pe teren propriu. Tricolorii lui Rădoi au învins la Klagenfurt cu 3-2 în data de 7 septembrie.

În meciul tur, românii se impuneau într-o manieră entuziasmantă și le dădeau curaj suporterilor pentru meciurile ce aveau să urmeze. Din păcate, speranțele au fost spulberate după doar o lună.

România a pierdut barajul cu Islanda și a fost umilită în Norvegia, iar acum se apropie returul cu Austria, noul lider al grupei de Nations League, după ce a învins în Irlanda de Nord.

Austriecii vor să răzbune înfrângerea din tur. Moral bun pentru oamenii lui Franco Foda

Meciul de la Klagenfurt, dintre Austria și România, a fost unul dintre cele mai entuziasmante reușite de tricolori în ultimii ani. Victoria cu 3-2, după golurile reușite de Alibec, Grogpre și Maxim, a ajutat România să urce pe locul 1 în grupa de UEFA Nations League și să aștepte meciul cu Islanda din barajul pentru Euro 2020 cu mult optimism.

Elevii lui Mirel Rădoi au dezamăgit, însă, la Reykjavik și au pierdut semifinala barajului cu 1-2. După doar trei zile, România a pierdut din nou, de data aceasta în UEFA Nations League. Tricolorii au fost spulberați cu 4-0 la Oslo de naționala Norvegiei. Astfel, moralul românilor este acum la pământ, iar peste doar trei zile ei vor trebui să îmbrace din nou tricoul galben.

La Ploiești vine Austria, echipa pe care au învins-o în urmă cu doar o lună, însă situația actuală s-a schimbat radical! Austria a învins în Irlanda de Nord cu 1-0, după un meci pe care l-a dominat categoric, iar acum vine în România pentru a se răzbuna. Anunțul a fost făcut de către căpitanul Julian Baumgartlinger.

„Am făcut o primă repriză care cred că a fost cea mai bună din ultimii ani. Ne-am creat foarte multe ocazii, am presat adversarul, însă trebuie să ne reproșăm incapacitatea de a marca mai multe goluri. Important este că suntem pe primul loc în grupă și avem un moral foarte ridicat. Nu ne va fi ușor în România, dar mergem acolo pentru a câștiga”, a spus Baumgartlinger după meciul din data de 11 octombrie.

În prima repriză a duelului cu nord-irlandezii, Austria a avut 10 șuturi și o posesie de 61%, în vreme ce adversarii nu au reușit să tragă vreodată spre poartă. În schimb, repriza a doua a fost mult mai echilibrată și Irlanda de Nord a fost aproape să egaleze, ceea ce l-a nemulțumit pe Franco Foda, selecționerul austriac.

„Nu am pasat bine, nu am avut precizie și de aceea n-am reușit să mai înscriem, deși mai puteam marca de câteva ori. Prima repriză a fost bună, am avut o evoluție curajoasă și am reușit să îi surprindem cu mingi peste apărare, însă e rușinos că am avut atâtea emoții pe finalul meciului”, a spus selecționerul german.

Meciul dintre România și Austria se va disputa pe stadionul Ilie Oană, din Ploiești. Duelul retur din Liga Națiunilor va avea loc miercuri, 14 octombrie, de la ora 21:45.