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Anastasia Soare și soția lui Leo Messi au început în urmă cu ceva vreme un parteneriat care le aduce notorietate în spațiul public. Ce laudă impresionantă a primit vedeta de la cea mai bogată femeie din România.

Antonela Roccuzzo, complimentată de Anastasia Soare

Antonela Roccuzzo se numără printre cele mai frumoase soții de fotbaliști. Partenera lui Leo Messi este un fotomodel celebru care nu duce lipsă de admirație și proiecte. Postările sale sunt apreciate de un număr foarte mare de admiratori și atrag atenția unor personalități de seamă, cum ar fi Georgina Rodriguez. Frumoasa brunetă, care este și mesaje pe social media.

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De curând, vedeta a beneficiat de un compliment major și de la cea mai bogată femeie din România. Anastasia Soare este foarte încântată de colaborarea cu șatena care a fost numită ambasadoarea brandului pe care l-a construit în urmă cu ani buni. De această dată femeia de afaceri a descris-o în cei mai admirativi termeni. Caracterizarea admirabilă a venit la scurtă vreme după ce românca a anunțat că a creat o gamă specială de produse, printre care se numără un creion de buze. În colecție a mai fost inclus și un ser special care face parte dintr-o trusă remarcabilă.

„Atât de încântați de colaborarea noastră cu Antonela Roccuzzo. Autentice, naturale și frumoase — Antonela reprezintă femeile de pretutindeni care doresc să își pună în valoare frumusețea naturală și să scoată la iveală cea mai bună versiune a lor”, a scris Anastasia Soare, pe contul de Instagram.

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Anastasia Soare, o nouă gamă de produse

„Am creat o gamă specială. Trusă cu produsele ei preferate. Frumoasă. Naturală. Inconfundabilă, Antonela”, a completat cea mai bogată femeie din România. Mesajul transmis de Anastasia Soare apare în dreptul unei filmări cu superba soție a lui Leo Messi. Șatena a făcut la rândul ei o postare.

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Vedeta care a dezvăluit care sunt produsele sale favorite. Acestea fac parte din kitul lansat de afaceristă și sunt folosite zilnic de Antonela Roccuzzo. Influencerița a recunoscut că nu lipsesc din rutina ei și că sunt foarte ușor de folosit de toate femeile.

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În aceeași notă, partenera de viață a lui Leo Messi a transmis că frumusețea pentru ea înseamnă să se simtă natural în propria piele. În plus, a declarat că îi place naturalețea începând de la hainele pe care le poartă până la partea de machiaj. Astfel, Antonela Roccuzzo a subliniat că este o persoană atentă la cosmeticele pe care le utilizează pe piele.