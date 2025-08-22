News

Autocar plin cu turiști români, implicat într-un accident în Grecia. Șoferul a făcut infarct la volan. Video

Un autocar plin cu turiști români a fost implicat într-un accident în Grecia. Șoferului i s-a făcut rău la volan și a murit pe loc
22.08.2025
Momente de coșmar pentru mai mulți turiști români din Grecia. Șoferul autocarului în care se aflau a făcut infarct la volan. Foto: clujenii.ro/ colaj Fanatik

Mai mulți turiști români au trecut prin clipe de coșmar, chiar în timpul vacanței din Grecia. Aceștia se aflau într-un autocar, moment în care șoferului i s-a făcut rău. După ce vehiculul a lovit un indicator, a fost oprit pe marginea drumului. Pasagerii au scăpat fără zgârieturi, însă bărbatul grec aflat la volan a murit.

Autocar plin cu turiști români, implicat într-un accident în Grecia

Un autocar plin cu turiști români a fost implicat într-un accident în Grecia. Incidentul s-a petrecut joi seara, în apropiere de orașul Larissa. În vehicul se aflau aproximativ 45 de persoane, dintre care undeva la 25 erau din Cluj, iar alți pasageri din diferite orașe ale României. Martorii susțin că șoferului i s-a făcut brusc rău și a început să conducă haotic, potrivit clujenii.ro.

De asemenea, autocarul a lovit un indicator, însă s-a oprit, într-un final. Între timp, bărbatul aflat la volan era inconștient. Pasagerii, printre care și copii, au coborât panicați pe marginea drumului. Aceștia se întorceau dinspre Skiathos și se îndeptau spre Katerini, acolo unde erau cazați.

„Șoferul a făcut infarct și a murit. O să vină alt autocar. Au vorbit cei de la Consulat cu proprietarul companiei de autocare, dar nu are nimic in apropiere și trimite din alta parte alt autocar. Turiștii români sunt în siguranță”, a declarat șeful Senatului Mircea Abrudean, conform presei locale menționate.

Pasagerii îl acuză pe patronul firmei de inconștiență

Când patronul firmei de transport a ajuns la fața locului, a început un adevărat scandal. Turiștii români s-au revoltat. Aceștia îl acuză de inconștiență, în contextul în care șoferul era cunoscut cu probleme cardiace. Cu toate că a fost operat pe cord, patronul grec a decis să îl trimită în cursă. De asemenea, acesta a vrut să-i trimită pe români la unitatea de cazare cu același autocar, deși era avariat.

„Gândiți-vă că patronul de autocar a vrut să ne urce înapoi în acel autocar avariat, în care șoferul a făcut infarct și a fost luat de salvare. Tot e spart autocarul, lumea nu vrea să urce, e panicată și el s-a răstit la noi zicând că dacă nu urcăm în autocarul ăsta mai stăm două ore pe marginea drumului până vine alt autocar”, a spus un pasager, conform observatornews.ro.

