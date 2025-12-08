Autocarul lui Juventus, atacat cu pietre la Napoli. Motive de îngrijorare pentru Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Campioana Italiei, Napoli, a trecut, pe teren propriu, scor 2-1, de Juventus Torino, în etapa a 14-a din Serie A. Victoria o clasează pe Napoli pe primul loc în Serie A, cu 31 de puncte, cu unul mai mult decât Interul lui Cristi Chivu, care a demolat Como, cu o zi înainte.

Turcul Yildiz a fost cel mai bun om al lui Juve

Danezul Rasmus Hojlund a deschis scorul în minutul 7 al derby-ului disputat pe stadionul Diego Armando Maradona, din pasa lui David Neres. Torinezii au egalat după pauză, prin turcul .

În minutul 52, Kalulu a primit cartonaș roșu după o intervenție inutilă asupra lui Oliveira, iar Juve a rămas în zece oameni, moment din care a început să sufere și mai mult. Mai ales că Spaletti l-a înlocuit și pe Yildiz, considerat cel mai bun jucător al lui Juventus. Fotbalistul de 20 de ani a marcat șase goluri pentru Juve în acest sezon, în campionat și Liga Campionilor.

Același Rasmus Hojlund a ieşit din nou la rampă şi a înscris golul victoriei napoletane, în minutul 78. Napoli s-a impus cu 2-1, administrându-i lui Juventus a treia înfrângere din acest sezon, din cauza căreia Bătrâna Doamnă este abia a şaptea în clasament, cu 23 de puncte.

Autocarul lui Juve primit cu pietre

Meciul dintre Napoli și Juventus nu este unul ca oricare altul, ci o rivalitate puternică, aproape o provocare între nord și sud. Și de aceea nu poate fi lipsit de incidente. Autocarul lui Juve a fost atacat de un grup mare de huligani care l-a înconjurat, începând să arunce cu pietre și pentru a-i sparge geamurile.

Deși victorioasă, Napoli poate pierde șefia clasamentului, dacă AC Milan se va impune luni, împotriva celor de la Torino. Dacă se va întâmpla asta, trupa lui Antonio Conte va reveni pe poziția secundă, iar interul lui Chivu va coborâ pe trei.

Fiorentina e șocul din Serie A

Actuala ediție din Serie A șocheză prin evoluțiile dezastruoase ale celor de la Fiorentina. Fosta echipă a lui Mutu este pe ultimul loc în clasament cu doar șase puncta, după 14 meciuri. Fiorentina nu are nicio victorie în acest sezon, care pare unul fără speranță pentru echipa la care joacă De Gea, Dzeko, Kean, Gudmunsson sau Picolli.

Nici Pisa, echipa românului Marius Marin, nu se simte prea bine. Nou-promovata e pe locul 18 din 20 de competitoare, cu zece puncta. Acum două etape, Marin a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb în echipa celor mai slabi jucători din Serie A de la startul sezonului.

Pisa are meci azi cu Parma. Tot azi joacă și Genoa lui Dan Șucu, la care Nicolae Stanciu are șanse mici să fie titular.