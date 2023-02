Autodenunțul lui Mihai Morar! Rămâne vedeta Zu fără permisul de conducere după ce a fost la cabana Capra înainte de avalanșă?

Zilele trecute, o avalanșă puternică a lovit Cabana Capra, îngropând în zăpadă, de-a valma, mai multe mașini și doar o minune a făcut să nu fie nimeni rănit. Printre cei care, în ziua respectivă, au ajuns la Cabana Capra, situată la aproximativ 1600 de m altitudine, pe o porțiune închisă traficului rutier, se numără și Mihai Morar, vedeta Radio Zu, el fiind subiectul unui autodenunț.

Mihai Morar, autodenunț: ”Aceste fotografii sunt făcute aseară în fața Cabanei Capra din Munții Făgăraș cu câteva ore înainte de a fi lovită de avalanșă”

Mihai Morar, cu câteva ore înainte ca știrea cu privire la să ajungă în spațiul public, a urcat, cu mașina de teren de zeci de mii de euro pe care o are, chiar până în locul în care s-a produs nenorocirea.

Mai mult, el a postat mai multe imagini de la fața locului, povestind ce a făcut acolo. ”Aceste fotografii sunt făcute aseară în fața Cabanei Capra din Munții Făgăraș cu câteva ore înainte de a fi lovită de avalanșă.

Am urcat Transfăgărășanul pe o vreme de poveste, ningea cu fulgi mari, care dansau, nu viscoleau, omătul scârțâia sub roți. Am mers cu geamul crăpat, în mașină intra un aer rece care îți oxigena tot sângele din organism, nu un ger care să ți-l înghețe.

Sus, la Capra, era o liniște și o sfințenie de vreme. Ne-am scuturat bocancii de zăpadă, am intrat în cabană pentru un espresso și niște papanși cu gem de afine. O sfințenie de gem de casă. @X (însoțitorul lui Mihai Morar, n. red.) îmi zice după două guri de cafea: `Lumina asta de afară, de aici, nu o s-o mai prindem curând. Ar fi păcat să nu-ți fac niște poze!`

Mihai Morar, vedeta Zu: ”Avem cele mai tari poze făcute în ultimii ani”

Își ia Fuji-ul nou, ieșim în parcare și în 3 minute avem cele mai tari poze făcute în ultimii ani: ”Ți-am zis că n-o să-ți pară rău!”

Intrăm iar în cabană, veniseră și papanașii, mai sorbim două guri de cafea și hotărâm să facem cale întoarsă spre bază, la Valea cu Pești. Se lăsase noaptea deja, dar în fața cabanei câțiva turiști își mai curățau mașinile de zăpadă, iar alții își trăgeau copiii cu sania, înainte de urca în cameră pentru un somn bun. La plecare, le-am mulțumit cabanierilor pentru clipa asta magică trăită în golul alpin al Făgărașilor și ne-am despărțit cu un ”Doamne-ajută!”

Câteva ore mai încolo, au fost treziți din visele adânci de două bubuituri asurzitoare. Una le-a îngropat mașinile din parcare. Cealaltă le-a lovit chiar adăpostul, a spart geamurile cabanei Capra și a intrat în camere. În miezul nopții, avalanșa plecase de pe versantul din față și a parcurs 2 kilometri până la destinația finală”, scrie Mihai Morar pe contul său de socializare.

Ce spune legea? Mihai Morar a încălcat interdicția de a circula pe Transfăgărășan

Gheorghe Mihăiţă, de la Drumuri Naţionale Argeş, citat de , spune că porțiunea de drum care duce la este închisă de luni bune. Mai exact, de pe 17 noiembrie 2022. ”Dacă acolo e drum închis nici nu e cazul să facem noi sesizare. Acolo este un interzis, peste interzis nu treci. Ai trecut, răspunzi şi plăteşti“, spune el, conform sursei citate.

Conform legii, în cazul în care nu este respectată interdicția de a circula pe anumite sectoare de drum, șoferii sunt amendați cu sume cuprinse între 870 și 1160 de lei, 6-8 puncte de penalizare, iar permisul de conducere le este suspendat pentru 60 de zile.

Singura întrebare care rămâne este dacă poliția rutieră va pune în aplicare legea și pentru cei care s-au autodenunțat cu privire la încălcarea interdicției de a circula pe Transfăgărășan, iarna.

O altă întrebare, evident, e cum vor explica cei de la Cabana Capra (situată pe Tranfăgărășan la km 108, adică pe DN 7C între Piscu Negru şi Cabana Bâlea Cascadă (km 104+000 – 130+800), fix zona de drum închisă de autorități ) pentru felul în care ajung turiștii la ei.

Trebuie precizat că salvatorii au intervenit, prompt, după avalanșă, iar cei care erau acolo în momentul producerii evenimentului – 72 de persoane, dintre care 57 de turiști și 15 angajați – au fost preluați cu un autocar și duși în siguranță. Mașinile avariate au rămas, însă, acolo.