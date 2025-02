Autogol de cascadorii râsului la Gloria Buzău – FCSB! Nou-venitul Gele a contribuit decisiv. „Am avut ghinion că nu am marcat”. Update

FCSB s-a impus cu 2-0 la Buzău, în fața Gloriei lui Eugen Neagoe. Partida din această seară a fost una total atipică. A nins copios, iar organizatorii nu au reușit să curețe la timp suprafața de joc.

Update: Gele: „ Cred că e prima dată când am jucat vreodată pe zăpadă”

Gele, noul atacant de la FCSB, a vorbit la finalul meciului despre faza ciudată din minutul 74. Vârful a trimis un șut de la mare distanță, iar Turda, în loc să respingă, a trimis mingea în poartă. Fostul jucător de la Unirea Slobozia a spus care sunt obiectivele sale pe termen scurt.

„Am simțit puțină presiune. A fost primul meci. Mă bucur foarte tare că am câștigat. A fost un meci destul de dificil. Din start, eu nu știam dacă vom juca sau nu acest meci. Noi am avut o singură opțiune: să dăm 100% și să câștigăm. Eu am încercat să trimit șuturi.

La faza aceea, nu știu dacă mi-au acordat mie golul. Am avut ghinion că nu am marcat, dar mă bucur că am câștigat cele trei puncte. Vor veni și golurile. Cred că e prima dată când am jucat vreodată pe zăpadă, poate doar în amicale. A fost o experiență interesantă. Am trăit multe sentimente după ce am semnat cu FCSB. Am jucat, am fost cu echipa la Salonic.

Sunt foarte mândru de mine și de acest transfer. A fost o săptămână incredibilă. Eu o să dau totul pe teren și voi încerca să joc cât mai bine. Sunt la cea mai bună echipă din România. Am venit cu multă încredere. Oamenii de aici au avut încredere în mine și e rândul meu să demonstrez că merit. Eu sper să trecem de PAOK. Va fi un adversar foarte dificil, dar sper să obținem rezultatul dorit. Obiectivul este victoria!”, a explicat Gele, conform .

Autogol ciudat în Gloria Buzău – FCSB 0-2

Florin Tănase a obținut un penalty, după ce a fost faultat în interiorul careului, și tot el a fost cel care a transformat de la punctul cu var.

În minutul 74, am avut parte de un moment incredibil. Turda și-a trimis mingea în propria poartă într-un mod greu de înțeles. Lazar, portarul buzoienilor, a ieșit să respingă o pasă în profunzime. Mingea a ajuns la Gele, nou-venitul de la FCSB, care a încercat un șut din afara careului.

Balonul a ajuns până în fața porții, moment în care Turda a încercat o preluare. Terenul complicat și-a spus cuvântul. Balonul a sărit prost, iar fundașul a fost surprins. Din el, mingea s-a scurs în plasa porții.

Gele, debut cu dreptul la FCSB

Gele a făcut un prim meci foarte bun la FCSB. Atacantul adus în această iarnă a fost foarte bătăios. A luptat pentru fiecare minge și a fost foarte activ în careul advers.

El a fost adus de Gigi Becali la FCSB ca rezervă pentru Daniel Bîrligea, unul dintre atacanții momentului din Superliga României. Roș-albaștrii au un calendar supraaglomerat, iar Elias Charalambous trebuie să rotească jucătorii pentru a evita accidentările.

„Uite, Gele, nu cred că altcineva ar fi riscat o sumă atât de mare pentru un jucător care poate e sau poate nu e. S-ar putea să se ia.

Da, și mai e o chestie, gândește-te că Perianu joacă și joacă bine, fiind împrumutat de noi. Vlăsceanu, care a făcut niște jocuri bune, este împrumutat de noi. Am făcut niște gesturi pentru Unirea Slobozia”, a spus Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, despre Gele, conform Prima Sport.

Jordan Gele are o cotă de piață de doar 250 de mii de euro. Înainte să ajungă la FCSB, de la Unirea Slobozia, el a mai jucat pentru echipe precum Șelimbăr, Nantes B sau FC Winterthur.