Autogol incredibil în U Cluj – FC Argeș! Florin Borța, serie de coșmar contra „șepcilor roșii”

ADVERTISEMENT

Condusă cu 1-0 de FC Argeș după penalty-ul lui Matos, Universitatea Cluj a egalat după doar două minute prin Jovo Lukic și a trecut în avantaj cu puțin timp înainte de pauză, după ce Florin Borța (27 de ani) și-a trimis balonul în proprie poartă încercând să respingă șutul trimis de atacantul bosniac. Astfel, fundașul a continuat seria de coșmar din meciurile contra „șepcilor roșii”. În play-off-ul sezonului trecut, FC Argeș a pierdut cu 0-1 cele două meciuri disputate în play-off contra lui U Cluj, iar Borța a fost implicat în ambele reușite.

Florin Borța, serie de coșmar contra lui U Cluj! Și-a trimis balonul în proprie poartă

În minutul 44 al meciului dintre Universitatea Cluj și FC Argeș, la scorul de 1-1, Jovo Lukic a scăpat în careul advers și a trimis balonul pe lângă goalkeeper-ul Nikic, însă mingea a fost trimisă în propria poartă de fundașul oaspeților, Florin Borța. Aflat în alunecare, acesta a încercat să respingă balonul, însă a ratat intervenția și a trimis mingea în poartă.

ADVERTISEMENT

Este al treilea meci la rând între U Cluj și FC Argeș în care Borța are o contribuție la un gol al „șepcilor roșii”. Cele două formații s-au întâlnit în play-off-ul sezonului precedent, ambele jocuri fiind câștigate la limită, 1-0, de către Universitatea. În primul meci, Borța a trimis o pasă spre propria poartă, iar goalkeeper-ul Cătălin Căbuz a ratat degajarea și a marcat un autogol.

În al doilea joc, fundașul a comis un fault în careu în prelungirile partidei, iar Dan Nistor a transformat penalty-ul rezultat. Fostul jucător de la Universitatea Craiova a primit în acel moment olteni, deoarece gruparea din Bănie se lupta pentru titlu cu U Cluj.

ADVERTISEMENT

Repriză bizară în U Cluj – FC Argeș

Prima repriză a meciului dintre U Cluj și FC Argeș a oferit mai multe momente neobișnuite. În minutul 3, Claudiu Micovschi a trimis balonul în poarta gazdelor, însă , deoarece mingea fusese deviată de „centralul” George Roman înainte de a ajunge la fotbalistul Argeșului. Apoi, au avut și „șepcile roșii” un gol anulat, Lukic fiind sancționat pentru un henț. În minutul 23, Mikanovic a blocat mingea cu mâna în propriul careu, iar arbitrul a acordat penalty-ul din care Matos avea să deschidă scorul. Avantajul avea să reziste doar două minute, deoarece Lukic a egalat situația, iar apoi clujenii au trecut în avantaj spre finalul reprizei, după autogolul lui Borța. De asemenea, Cristiano Bergodi a pierdut doi jucători, Capradossi și Drammeh, încă din prima repriză, cei doi fiind schimbați din cauza unor accidentări.