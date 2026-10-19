Sport

Autogol incredibil în U Cluj – FC Argeș! Florin Borța, serie de coșmar contra „șepcilor roșii”

Bogdan Mariș
19.10.2026 | 19:34
Autogol incredibil in U Cluj FC Arges Florin Borta serie de cosmar contra sepcilor rosii
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Florin Borța (27 de ani) și-a trimis balonul în proprie poartă în meciul dintre U Cluj și FC Argeș. FOTO: Sport Pictures / captură Digi Sport / colaj Fanatik
U Cluj a trecut în avantaj în minutul 44 al meciului cu FC Argeș după autogolul lui Florin Borța. Fundașul piteștenilor are o serie de coșmar în meciurile contra „șepcilor roșii”.
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Condusă cu 1-0 de FC Argeș după penalty-ul lui Matos, Universitatea Cluj a egalat după doar două minute prin Jovo Lukic și a trecut în avantaj cu puțin timp înainte de pauză, după ce Florin Borța (27 de ani) și-a trimis balonul în proprie poartă încercând să respingă șutul trimis de atacantul bosniac. Astfel, fundașul a continuat seria de coșmar din meciurile contra „șepcilor roșii”. În play-off-ul sezonului trecut, FC Argeș a pierdut cu 0-1 cele două meciuri disputate în play-off contra lui U Cluj, iar Borța a fost implicat în ambele reușite.

Florin Borța, serie de coșmar contra lui U Cluj! Și-a trimis balonul în proprie poartă

În minutul 44 al meciului dintre Universitatea Cluj și FC Argeș, la scorul de 1-1, Jovo Lukic a scăpat în careul advers și a trimis balonul pe lângă goalkeeper-ul Nikic, însă mingea a fost trimisă în propria poartă de fundașul oaspeților, Florin Borța. Aflat în alunecare, acesta a încercat să respingă balonul, însă a ratat intervenția și a trimis mingea în poartă.

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Este al treilea meci la rând între U Cluj și FC Argeș în care Borța are o contribuție la un gol al „șepcilor roșii”. Cele două formații s-au întâlnit în play-off-ul sezonului precedent, ambele jocuri fiind câștigate la limită, 1-0, de către Universitatea. În primul meci, Borța a trimis o pasă spre propria poartă, iar goalkeeper-ul Cătălin Căbuz a ratat degajarea și a marcat un autogol.

În al doilea joc, fundașul a comis un fault în careu în prelungirile partidei, iar Dan Nistor a transformat penalty-ul rezultat. Fostul jucător de la Universitatea Craiova a primit în acel moment amenințări din partea fanilor olteni, deoarece gruparea din Bănie se lupta pentru titlu cu U Cluj.

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Repriză bizară în U Cluj – FC Argeș

Prima repriză a meciului dintre U Cluj și FC Argeș a oferit mai multe momente neobișnuite. În minutul 3, Claudiu Micovschi a trimis balonul în poarta gazdelor, însă reușita a fost anulată, deoarece mingea fusese deviată de „centralul” George Roman înainte de a ajunge la fotbalistul Argeșului. Apoi, au avut și „șepcile roșii” un gol anulat, Lukic fiind sancționat pentru un henț. În minutul 23, Mikanovic a blocat mingea cu mâna în propriul careu, iar arbitrul a acordat penalty-ul din care Matos avea să deschidă scorul. Avantajul avea să reziste doar două minute, deoarece Lukic a egalat situația, iar apoi clujenii au trecut în avantaj spre finalul reprizei, după autogolul lui Borța. De asemenea, Cristiano Bergodi a pierdut doi jucători, Capradossi și Drammeh, încă din prima repriză, cei doi fiind schimbați din cauza unor accidentări.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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