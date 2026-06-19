Autogoluri pe bandă rulantă la CM 2026! Bornele bifate la SUA – Australia

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SUA și Australia s-au duelat vineri seară, pe fusul orar al României, la Seattle în etapa a doua a fazei grupelor de la Campionatul Mondial. Meciul a început cum nu se putea mai bine pentru gazdele americane. În minutul 11, australianul Cameron Burgess și-a marcat în propria poartă și astfel tabela de marcaj a fost deblocată în această partidă.

Autogoluri pe bandă rulantă la CM 2026! La ce borne s-a ajuns după SUA – Australia

Interesant de remarcat în acest context este că și în primul meci de la acest turneu final americanii au beneficiat de un autogol al adversarilor. S-a întâmplat în , și tot la 0-0, ca și acum, de asemenea în startul jocului. Atunci, „semnatarul” a fost Bobadilla în minutul 7.

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Astfel, potrivit statisticienilor de la Opta, prima echipă din istoria Campionatului Mondial de fotbal care beneficiază de autogoluri ale adversarilor în meciuri consecutive disputate la această competiție. De asemenea, conform sursei citate, după autogolul lui Burgess de la Seattle s-a ajuns deja la șapte astfel de episoade petrecute până acum la turneul final nord-american.

1 – The is the first team in FIFA World Cup history to benefit from an own goal in two consecutive matches. Bounces. — OptaJack⚽️ (@OptaJack)

Șanse mari ca recordul istoric să fie doborât la acest Campionat Mondial

Ca o comparație, per total, în istoria competiției doar la o singură ediție s-a înregistrat un număr mai mare din acest punct de vedere. Mai exact, în 2018 în Rusia au fost marcate în total 12 autogoluri. Așadar, în cazul în care se menține ritmul din prezent, sunt șanse destul de mari ca acest record să fie doborât acum până la finalul Mondialului din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

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7 – There’s already been seven own goals scored at the 2026 FIFA World Cup – only the 2018 edition has seen more scored (12). Oops. — OptaJoe (@OptaJoe)

Din această grupă D de la Campionatul Mondial mai fac parte Turcia și Paraguay. Ambele au pierdut în prima etapă, 0-2 cu Australia, respectiv 1-4 cu Statele Unite, după cum s-a amintit și anterior. Așadar, duelul direct dintre cele două, programat să se dispute sâmbătă, 20 iunie, de la ora României 06:00, ar trebui să fie, cel puțin în teorie, unul extrem de încins.

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