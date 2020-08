Autoritățile din Beirut ar fi aflat care e cauza exploziei care a rănit 2.500 de oameni. Ambasada României, afectată de deflagrație

Explozia puternică din Beirut ar fi fost cauzată de „materiale explozive” depozitate în locul unde s-a produs deflagrația.

Inițial, presa din Beirut relata că explozia a avut loc la un depozit de artificii, însă imaginile au arătat că deflagrația devastatoare a fost produsă de ceva mult mai puternic.

După ce au fost excluse varianta atacurilor teroriste sau ale Israelului, libanezii au dezvăluit că în acel depozit erau stocate mai multe materiale explozibile confiscate în trecut.

Mai multe materiale explozibile depozitate în Beirut ar fi produs explozia care a rănit 2.500 de oameni

„Se pare că a fost un depozit care avea materiale explozive confiscate de ani de zile şi s-ar părea că ar fi vorba de materiale foarte explozive”, a declarat directorul general al Siguranţei generale din Liban, Abbas Ibrahim.

Bărbatul a dezvăluit că o ancheta va dezvălui cu exactitate ce s-a întâmplat, însă în mare parte teoria va fi confirmată de realitate.

„Serviciile în cauză efectuează ancheta în acest caz, vor spune care este natura incidentului”, a adăugat specialistul, conform stiripesurse.ro.

Printre clădirile afectate grav de explozie se află și Ambasada României din Liban. Potrivit ambasadorului Victor Mircea, ferestrele instituției au fost pulverizate.

Cu toate că Ambasada României se afla la aproape 10 kilometri de explozie, clădirea a fost avariată.

„Noi ne aflăm la 8,2 kilometri de locul în care s-a produs explozia și am avut stricăciuni în ambasadă. Am avut ferestre care au fost pulverizate de suflul exploziei. Am avut pereți de sticlă care s-au spart.

Norocul nostru a fost că în momentul acela nu se afla nimeni în ambasadă”, a punctat oficialul român.

Aproape 30 de persoane au murit în urma exploziei și 2.500 au fost rănite, suflul exploziei fiind resimțit și la 10 kilometri. Mai mult, la 200 de kilometri depărtare, în Cipru, locuitorii din Nicosia au auzit explozia.

Inițial, jurnaliștii din Beirut au avansat mai multe scenarii care indicau asupra unui atentat terorist sau atac al Israeului asupra grupării considerate teroriste Hezbollah, însă adevărata cauză a exploziei rămâne momentan necunoscută.