Autoritățile din Curtea de Argeș cer, de urgență, două milioane de euro de la Ilie Bolojan, în criza apei. Când se termină lucrările la Barajul Vidraru: „S-au dat socotelile peste cap”

FANATIK prezintă ultimele informații despre situația de la Curtea de Argeș, localitate cu 50.000 de locuitori unde apa a venit doar în butoaie în ultimele 4 luni și ceva, căci la robinet curgea mai mult noroi decât apă bună pentru uz casnic.

Autoritățile din Curtea de Argeș cer milioane de euro de la guvern pentru reparațiile de urgență care trebuie făcute la Cerbureni

Oamenii se plâng de situația dezastruoasă în care se află din toamna lui 2025, în timp ce instituțiile care gestionează criza apei dau vina unele pe altele. Cert este că de aproape cinci luni, pentru locuitorii din Argeș a murit și speranța, însă există, conform ultimelor informații pe care le relatăm, motive de bucurie, chiar și dacă totul este pur teoretic în clipa de față.

Golirea Barajului Vidraru a pus pe butuci câteva localități din Muntenia, iar în urma problemelor apărute din cauza apei a pornit un adevărat scandal între autoritățile locale și centrale. Dacă în Prahova s-au rezolvat problemele după ce au început lucrările la un alt baraj, cel de la Paltinu, în Argeș apa vine mai greu, iar atunci când vine, e mizerabilă!

Zeci de ore de lucrări fără oprire pentru ca oamenii să aibă apă la Curtea de Argeș

FANATIK a contactat compania Aquatem, care gestionează stația de apă de la Cerbureni, cea de la care primesc locuitorii din Curtea de Argeș apă, însă persoanele angajate ale acestei firme ne-au pasat de la un dispecerat la altul pentru a afla, în cele din urmă, că nimeni nu poate să ne spună ce se întâmplă la stația unde nu s-a curățat infrastructura de mai bine de 20 de ani.

În cele din urmă, cel care a reușit să ne lămurească, fără să promită un orizont de timp pentru cei care așteaptă apa ca oxigenul, este primarul municipiului Curtea de Argeș, Constantin Panțurescu. De la el aflăm, în exclusivitate, că s-a lucrat în regim de urgență la stația Cerbureni, pentru ca apa să nu mai ajungă tulbure la robinet. Conform dezvăluirilor făcute de edil, lucrările s-au încheiat în jurul orei 3 dimineața, joi, 12 februarie.

„S-a lucrat în regim de urgență vreo 30 de ore. Azi dimineață la ora 03:00 am terminat. S-a făcut o spălare totală și o dezinfecție a tuturor celor opt filtre de la bazinele de sub filtre și, la momentul ăsta, apa a ajuns în rețea. Așteptăm mâine să facem un set de analize din toată rețea și să vedem punctul de vedere al celor de la DSP. Eu sper ca după lucrările făcute, lucrurile să fie îmbucurătoare”, a declarat primarul Panțurescu, în exclusivitate pentru FANATIK, arătând că există câteva perspective optimiste.

Primarul Panțurescu spune că s-au făcut investiții, dar n-au fost suficiente

Edilul, atacat de câțiva localnici pentru situația deplorabilă în care se află, ne-a spus că el nu a stat cu mâinile în sân în ultimii ani, precizând că a făcut investiții pe cât i-a permis bugetul. Astăzi, pentru reparațiile de urgență de la Cerbureni e nevoie de minimum 2 milioane de euro, concluzie la care s-a ajuns în urma unor verificări făcute de compania franceză Veolia.

„Stația a fost făcută de prin 1970 și ceva, numai că a fost concepută pentru o anumită calitate a apei brute. La nivelul ăsta de apă, de furnizare, nu am avut probleme până să înceapă acest proiect de de retehnologizare de la Barajul Vidraru, dar asta nu înseamnă că de când sunt în fruntea administrației nu am făcut nimic în ultimii ani. Am făcut investiții majore. Au fost niște investiții necesare de care ne-am lovit și au fost doar investiții din bugetul local, pentru că nu au putut fi prinse din alte surse.

„Am nevoie de vreo două milioane de euro în regim de urgență și am solicitat domnului prim-ministru”

Plecând de la transportul apei brute în stația de tratare, printr-un sistem gravitațional, care, mă rog, ne-a dus undeva la 10.000 de euro pe lună ca să nu mai folosesc energie prin pompare. Am avut nevoie de un generator de putere ca să nu mai rămânem pe fluctuații mari de alimentare cu energie ca să se întrerupă stația, pompe noi, schimbat din magistrala de apă vreo 14 kilometri, deci n-am stat. Inclusiv acum aveam în lista de investiții o lucrare, dar a trebuit să mă opresc pentru că mi s-au dat toate socotelile peste cap furnizarea apei și nu s-a putut continua.

Am făcut o evaluare cu cei de la Veolia și am nevoie de vreo două milioane de euro în regim de urgență și am solicitat domnului prim-ministru. Sunt bani care trebuie alocați în regim de urgență, căci trebuie să ajungem și la partea asta de schimbare a filtrelor, care, cum să vă zic, primim nămol și ne chinuim să facem apă bună din el”, a adăugat primarul Curții de Argeș, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce se întâmplă la Barajul Vidraru. În aprilie începe să fie reumplut bazinul

a mai spus că l-ar fi interesat să aibă cât de cât o livrare constantă de apă, chiar dacă nu era la calitatea cerută și asta strict pentru a menține sub controlul debitul, una din marile probleme cu care autoritățile s-au confruntat, din punct de vedere tehnic. „Aici m-au dat peste cap, la debite. Azi am un debit, mâine altul, trebuie făcut un rețetar. Peste cinci ore trebuie să regândim tot că avem alt debit. Am avut o fluctuație din asta de la zi la zi”, ne-a zis Panțurescu.

Ce se mai întâmplă, în schimb, cu ? Conform informațiilor obținute de FANATIK, lucrările sunt în toi și urmează să se încheie la sfârșitul lunii martie. Din aprilie, se va începe reumplerea lacului de acumulare. Despre data la care totul va reveni la normal, aceasta este incertă, dar există și o veste bună: zăpezile din această iarnă au venit în sprijinul avansării reumplerii bazinului. „În aprilie au termen să înceapă reumplerea lacului, din câte știu. E imposibil de spus cât va dura această reumplere, căci ține de bazinul hidrografic. La momentul ăsta, ar fi în parametri, deoarece cantitatea de zăpadă e suficientă, deci nu ar fi o criză naturală”, ne-a mai zis primarul din Curtea de Argeș.