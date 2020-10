Autoritățile i-au identificat pe scandalagiii de la pelerinajul Sf. Parascheva. Mihai Chirica: „Sunt veniți din Dolj”

Pelerinajul de la moaștele Sfântei Parascheva a provocat un adevărat scandal în acest an, pe fondul pandemiei de Covid-19 din țara noastră.

Autoritățile au blocat, cel puțin pentru o perioadă, accesul cetățenilor care nu aveau buletin de Iași la pelerinaj, motiv de supărare pentru mulți credincioși.

Mai mult, au existat zeci de enoriași care s-au comportat agresiv și s-au îmbrâncit cu jandarmii, un comportament atipic pentru un pelerinaj religios unde oamenii își caută pacea.

Mihai Chirica a dezvăluit că au fost identificați scandalagiii del a Iași

Deloc surprinzător, autoritățile au realizat că persoanele puse pe scandal nu sunt din Iași ci din Oltenia. Primarul din Iași Mihai Chirica a dezvăluit acest lucru, ridicând un mare semn de întrebare asupra intențiilor „protestatarilor” religioși. Chiar dacă s-a ferit să facă acuze directe, spusele lui Chirica pun pe toată lumea pe gânduri.

Nelu Tătaru a făcut un apel către acești credincioși și a îndemnat la calm, în ciuda presiunii din ultima perioadă.

„Am identificat 2-3 persoane, nu putem spune cu siguranță că au venit să provoace, însă au venit din sudul țării, din Dolj. Au fost două grupuri de 30 de persoane. La noi vin de regulă din multe județe oameni, însă mesajul a fost foarte clar. Nu știu ce să zic, sunt mai credincioși oamenii în sudul țării”, a punctat primarul.

În tot acest context sensibil și tensionat, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a făcut un apel la discernământ și le-a cerut pelerinilor să înțeleagă contextul epidemiologic în care se afla Iașiul.

„Să se gândească că avem o sărbătoare religioasă, într-un context pandemic. Tot ceea ce a însemnat acest an a însemnat un an diferit faţă de ceilalţi ani, atât ca sărbători pascale, ca Rusalii, concedii, început de an, ca şcoală, în general.

Haideţi să gândim că trebuie să adaptăm acest pelerinaj la pandemie şi nu pandemia la pelerinaj. Să ne gândim la cei care sunt în spitale, la cei care şi-au pierdut viaţa şi la corpul medical. Suntem acolo, şi noi avem credinţa în suflet, cu toţii o avem, toţi ne rugăm şi la intrarea în schimb şi la ieşirea din schimb şi pentru cei care îi îngrijim”, a explicat Tătaru.

