Autoritățile iau în calcul testarea cu salivă a elevilor. Pragul de închidere a școlilor la 6 la mie, desființat de Grupul de suport tehnico-științific

Totodată, premierul Florin Cîțu a precizat că autoritățile își doresc să nu se închidă școlile, odată ce rata de infectare a trecut de 6 la mie și în Capitală.

Între timp, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României a desființat pragul de închidere a școlilor când se depășește 6 la mia de locuitori. Însă, pentru trebuie parcurse mai multe etape.

Florin Cîțu: ”Poate încercăm cu teste cu salivă. Intenția rămâne de a avea școlile cu prezență fizică”

”Este o idee ca peste pragul de 6 la mie insituțiile care nu au cazuri să nu fie închise. Vom vedea care este concluzia. Vrem să menținem prezența fizică în școli.

Ne gândim la introducerea testelor cu salivă. Ministrul educației anunța ieri că 99% dintre părinți nu vor să testeze copiii, ceea ce este trist.

Poate încercăm cu teste cu salivă, vom vedea cum putem să facem, dar intenția rămâne de a avea școlile cu prezență fizică în continuare. Vrem să introducem acest test noninvaziv, pe bază de salivă, ca să fie mult mai simplu”, a declarat, miercuri, jurnaliștilor premierul Florin Cîțu, în urma

După ședința Grupului de suport tehnico-științific, Sorin Cîmpeanu a precizat că în cadrul acesteia s-a mai adoptat o decizie prin care să fie luate măsuri asupra testării accelerate în școli. Iar pentru ca acest demers să fie pus în aplicare, se va solicita Agenției Nationale a Medicamentului

Vineri s-ar putea lua o decizie finală în privința testării elevilor și prezența fizică la ore, după depășirea ratei de 6 la mie

Înainte de ședință, Sorin Cîmpeanu a mai spus că vineri se va lua o decizie definitivă încât școlile să nu mai treacă la regimul predării online, după depășirea indicelui de 6 la mie.

Conform pașilor legislativi, mai urmează: o ședință Comitetului Național pentru Situații de Urgență și o ședință a Executivului pentru aprobarea prin hotărâre de Guvern și modificarea regulilor din prezent. Totul se va face printr-un nou ordin comun al miniștrilor sănătății și educației.

”Referitor la scenariile de functionare a școlilor, astăzi, 29.09.2021, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României a adoptat in unanimitate (exclusiv membri cu drept de vot, având competente medicale/epidemiologice):

-Decuplarea scenariilor de funcționare a scolilor de rata de infectare din localitate și adoptarea deciziilor de suspendare a prezentei fizice in funcție de cazurile confirmate la nivel de clasa/școala, in paralel cu intensificarea măsurilor de control din partea autorităților competente, in vederea respectării stricte a regulilor de protectie sanitara in scoli.

-Adoptarea de măsuri suplimentare avand ca obiectiv amplificarea testării in scoli, prin formularea unei solicitari către Agenția Nationala a Medicamentului cu privire la aprobarea utilizării testelor non-invazive pe baza de saliva, cu rol de screening,

-După aceasta prima etapa urmează adoptarea unei Hotărâri CNSU, apoi validarea prin Hotărâre de Guvern si abilitarea miniștrilor educatiei si sanatatii in vederea modificării ordinului comun in concordanța cu hotărârile adoptate.

-Tot acest proces se va finaliza până vineri, 1 octombrie, in vederea stabilirii modului de funcționare al școlilor începând cu ziua de luni, 4 oct. 2021”, au fost declarațiile lui Sorin Cîmpeanu de la finalul ședinței Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.