Sport

Autoritățile s-au trezit în orașul revelației SuperLigii și au promis ajutor înaintea unul meci special

Catalin Oprea
17.10.2026 | 09:12
Autoritatile sau trezit in orasul revelatiei SuperLigii si au promis ajutor inaintea unul meci special
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Petrolul este revelația SuperLigii României FOTO sportpictures
Lipsită de sprijin din partea autorităților locale și județene, Petrolul a reușit să trezească intersul acestor, prin rezultatele bune din acest sezon
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Petrolul Ploiești este revelația primei treimi a campionatului, reușind să se mențină pe locul 4, după 11 etape, în condițiile în care este în insolvență și a schimbat tot lotul de jucători. Rezultatele bune ale echipei au trezit și autoritățile locale, care au promis sprijin financiar.

Primăria Ploiești a evitat mutarea echipei în alt oraș

Acestea au făcut eforturi pentru a revigora suprafața de joc de pe Ilie Oană și a evita ca Petrolul să fie nevoită să joace în alte oraș. Ploieștenii vor juca sâmbătă, acasă, de la ora 17.15, contra celor de la Sepsi Sfîntu Gheorghe.

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“Primăria Ploiești și Clubul Sportiv Municipal au făcut eforturi în această perioadă, în încercarea de a aduce terenul cât mai aproape de condițiile optime de joc. Le mulțumim și le suntem recunoscători, pentru că astfel vom putea evolau în casa noastră chiar de la următorul meci, cel de sâmbătă, cu Sepsi, un lucru foarte important pentru echipă și pentru toți petroliștii.

Îi asigurăm de disponibilitatea noastră pentru o colaborare foarte bună, așa cum a fost și până acum și prin planul de reorganizare al clubului vom regla toate restanțele existente în prezent.

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Datoriile față de autorități vor fi plătite

Vreau, totodată, să le mulțumesc și reprezentanților Consiliului Județean, pentru deschiderea manifestată și pentru faptul că au identificat soluții prin care să sprijine clubul fanion nu doar al orașului, ci și al întregii comunități prahovene.

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Un ajutor foarte important atât pentru prezent, cât mai ales pentru viitorul Petrolului”, a precizat președintele clubului, Claudiu Tudor, într-un comunicat oficial.

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Datoriile clubului față de Primăria Ploiești și Clubul Sportiv Municipal (CSM) pentru utilizarea arenei se ridică la aproximativ 500.000 de euro și au fost incluse în planul de insolvență.

Spectacol la înălțime, pentru aniversarea a 60 de ani de la victoria cu Liverpool

Atât Consiliul Județean, cât și Primăria au decis să ajute clubul și vor prelua o parte importantă din cheltuielile Academiei, pentru a le scoate din bugetul primei echipe. Petrolul are o academie bună, în lotul primei echipe regăsindu-se acum cinci fotbaliști produși în propria pepinieră.

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Meciul cu Sepsi va fi unul special pentru ploieșteni, deoarece Petrolul îi va sărbători și pe cei trei foști mari fotbaliști care au făcut parte din echipa care a învins Liverpool, acum 60 de ani. Pe 12 octombrie s-au împlinit șase decenii de la ceea ce a rămas în istorie ca fiind singura victorie românească împotriva uneia dintre cele mai galonate echipe de pe continent. Mircea Dridea (89 ani), Eduard Iuhasz (83 ani) și Alexandru Boc (80 ani) sunt așteptați să intre pe gazon înaintea meciului. De asemenea, în tribune va fi o coregrafie specială.

 

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