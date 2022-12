Autorul cântecului devenit imnul galeriei Argentinei n-are dubii: ”Atunci când îl cântă Messi este ca un orgasm”. Video

Un strigăt din mii de piepturi. Un vuiet, iar mai apoi, parcă un tsunami de neoprit, plin de ritm și melodicitate. Care te ”izbește” cât ține partida. Este noul hit pe arenele ce găzduiesc, în Qatar, jocurile Argentinei. Imnul neoficial al ”La Albiceleste”.

Cu siguranță, dacă ați urmărit , ați auzit melodia cântată, într-un glas, de galeria sud-americanilor. Este timpul să-i aflați povestea.

Una începută întâmplător. Cinci prieteni au fost înregistrați de camerele TV cântând înaintea unui meci al Argentinei, cu Bolivia, din preliminarii. Au primit și ei imaginile, le-au postat, iar rețelele de socializare le-au viralizat.

Lumea fiind cucerită de ritmul captivant al piesei ”Muchachos, esta noche me emborracho” (”Băieți, mă îmbăt în seara aceasta”) al trupei La Mosca.

Melodia a ajuns rapid pe buzele tuturor fanilor Argentinei. Iar când ea a fost cântată de Leo Messi și colegii săi, în vestiar, după , pe Maracana, în fața Braziliei, totul era clar. Acesta era imnul.

Pentru Guillermo Novellis, liderul trupei La Mosca, faptul că o melodie de-a lor se cântă pe stadioane nu este o noutate. ”Cântecele noastre au ajuns la evenimente din toată lumea.

Iar versurile sunt scrise pe tricouri. Sunt cântate de fanii echipelor de fotbal din Spania, Columbia, Italia și chiar în Japonia”, spune el.

Recunoaște însă că acest caz este unul special. Și că a simțit că i se face piele de găină atunci când a văzut imaginile din vestiarul Argentinei.

Cele în care Leo este în rol principal. Bine, Novellis s-a exprimat altfel: ”Atunci când Messi cântă melodia este ca un orgasm. Sau, poftim, ca și cum ai ajunge la Roma și te-ar primi Papa”.

Trebuie precizat însă și un alt amănunt, nu lipsit de importanță. Pentru Cupa Mondială au fost scrise versuri noi. Iar Novellis crede că reprezintă un plus.

”Vorbesc despre înfrângeri, Malvine, durere și speranță. Despre Diego care este în rai. Superb”, spune el. Și este convins că la următorul turneu în Argentina, aceste versuri, dedicate lui Messi & Co, vor însoți acordurile melodiei trupei.

People who attended Argentina matches have noticed that apart from the sheer passion that can be seen from Argentine fans, one particular chant was sung repeatedly. Videos of Lionel Messi and Argentinian national team players can also be seen singing that chant with supporters.

— Fede 🔪🇳🇱🍊 (@FedeVoltes_)