Autospecială a pompierilor, răsturnată în misiune la Bistrița Năsăud. Trei pompieri au fost răniți

Autospeciala ISU Bistrița-Năsăud s-a răsturnat în timp ce intervenea pentru stingerea unui incendiu într-o localitate aflată în mediul rural. Trei pompieri au fost răniți, însă starea lor e stabilă, viața lor nefiind pusă în pericol. Mai mult, ceilalți colegi ai pompierilor au reușit să stingă incendiul care a cuprins câteva anexe ale unei gospodării, fără ca acesta să se extindă la locuințele din apropiere.

O autospecială a pompierilor s-a răsturnat în misiune la Bistrița Năsăud

Sângeorz-Băi și s-a răsturnat pe un drum neasfaltat, în timp ce se deplasa să stingă un incendiu în localitatea Ilva Mică. Potrivit News.ro, cei trei pompieri răniți au primit asistență medicală la locul accidentului, însă nu a fost nevoie de transportul acestora la spital.

ADVERTISEMENT

Șoferul autospecialei a fost testat și polițiștii au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice. ”La intervenţia la care se deplasa maşina răsturnată au fost direcţionate imediat alte resurse de la Secţia de Pompieri Năsăud, incendiul fiind localizat la nivelul anexelor gospodăreşti, iar casa de locuit amplasată în apropiere de locul incendiului fiind protejată”, a transmis ISU Bistrița Năsăud, conform

În urmă cu trei săptămâni, o Ambulanță se răsturna în centrul Bucureștiului, semn că salvatorii nu au niciodată o misiune ușoară atunci când se grăbesc să ajungă la diverse intervenții. Din fericire, în acest caz nimeni nu a fost rănit, deși în autospeciala care s-a răsturnat se afla un pacient.

ADVERTISEMENT

Potrivit martorilor la accident, , pe bulevardul Mărășești, la intersecția cu Bulevardul Cantemir. ”Circulația este blocată în zonă, iar în centrul Capitalei traficul rutier se desfășoară cu dificultate. Din primele informații, un șofer nu a acordat prioritate și s-a ciocnit cu ambulanța”, transmiteau în acel moment reprezentanții ISU.

”Managerul serviciului de ambulanță București a spus că ambulanța a fost distrusă. Pacientul care a fost transportat la spital a fost evaluat la fața locului și nu este rănit. Nici echipajul de pe ambulanță nu a suferit răni”, au mai menționat reprezentanții ISU. Șoferul care a lovit ambulanța și a provocat răsturnarea acesteia spune că nu a observat ambulanța când vine.

ADVERTISEMENT

“Circulam, aveam verde, nu am văzut ambulanţa de unde a venit, nu am auzit sirena, pe banda doi era oprită o maşină mare, când am văzut salvarea era deja prea târziu, frânasem şi am lovit-o în dreapta spate”, a explicat şoferul care a provocat accidentul, conform Observatornews.ro. Pasajul Unirii a fost blocat zeci de minute în urma acestui accident.

“În jurul orei 11:25, conducătorul unei ambulanţe SABIF care se deplasa pe Bd. Dimitrie Cantemir către pasaj Unirii, având în funcţiune semnalele acustice şi luminoase, la intersecţia cu Bd. Mărăşeşti, a intrat în coliziune cu un autovehicul. În urma impactului, ambulanţa s-a răsturnat pe lateral“, a punctat Brigada de Poliţie Rutieră.

ADVERTISEMENT

Pacientul aflat în ambulanța răsturnată a fost preluat de o altă ambulanță și a fost transportat în singuranță la spital. Traficul a fost eliberat după zeci de minute, moment în care toți participanții la trafic au putut să-și vadă de drum. Polițiștii vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cum s-a produs acest accident.