Sorin Grindeanu, despre Autostrada Sebeș-Turda: „Mâine...se va da drumul la Lotul 2. Fără festivisme, fără tăieri de panglici”

Execuția lucrărilor pentru cei 25 de kilometri ai lotului 2 al se aproprie de finalizare.

Sorin Grindeanu: „Mâine după-masă se va da drumul la Lotul 2”

După cum anunță ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, urmează ca respectivul tronson să fie deschis traficului încă de marți, 30 noiembrie.

„Am fost să verific personal ce se întâmplă pe lotul 2 din autostrada Sebeș – Turda. Azi dimineață i-am chemat la minister pe cei care se ocupă direct, beneficiarul, CNAIR. Având în vedere că mai sunt câteva lucruri minore care pot fi terminate pana mâine (n.r. marți). Mâine după-masă se va da drumul la Lotul 2”, a precizat luni ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu.

Mai exact, de discută despre care se lăsau așteptați spre a fi finalizați după mai bine de 7 ani de zile de la începerea lucrărilor.

După cum anunță ministrul, prin finalizarea lotului 2, vor fi dați în circulație încă 4 kilometri din loturile adiacente.

Odată cu încheierea lucrărilor, drumul de la Cluj la Sibiu se poate parcurge în întregime pe șoseaua de mare viteză.

Sorin Grindeanu: „Datoria statului față de cetățeni este una mare, de 30 de ani”

În continuare, noul ministru al transporturilor specifică faptul că nu își dorește nicio festivitate de tăieri de panglici pentru inaugurare. De altfel, spune și că a verificat chiar el stadiul lucrărilor și că tronsonul poate să stea închis dacă nu intervine, deși se poate circula.

„Fără festivisme, fără tăieri de panglici pentru că nu e loc de festivism. Datoria statului față de cetățeni este una mare, de 30 de ani. Am fost, am verificat personal, am luat toate măsurile. Riscam să stăm alte zile bune cu tronsonul închis, deși se poate da drumul la circulație”, a mai adăugat Grindeanu.

Cu toate că traficul va fi permis, circulația va fi restricționată la doar 100 km/h. Întrucât pe unele sectoare ale autostrăzii constructorul nu a avut încă suficient timp pentru a instala gardul de protecție.

Atenție se va circula și pe singură parte a autostrăzii pe un anumit tronson

Trebuie menționat că în zona Oiejdea se va circula pe o singură parte a autostrăzii (min. 1:55 din videoclip) ca urmare a unei alunecări de teren care trebuie monitorizată și rezolvată abia în primăvară.

Valoarea construcției autostrăzii A10 Sebeș – Alba Iulia Nord – Aiud este de 549,33 miliarde de lei. Constructorul șoselei de mare viteză este Aktor, iar contractul a fost semnat în 2014. Termenul precizat în contract pentru finalizarea lucrărilor era luna octombrie din anul 2016, însă la nivel realist termenul s-a mutat în decembrie 2021.