Autostrada din România considerată proiect prioritar de ministrul Sorin Grindeanu. De unde vin banii

Este și cazul Autostrăzii A8 Ungheni – Iași – Târgu Mureș, care va lega Moldova de centrul țării. Cu toate că au existat în ultima perioadă mai multe îngrijorări referitor la șansele reale ca această autostradă să se construiască, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a dat asigurări că acest proiect rămâne prioritar pentru țara noastră.

Autostrada din România considerată proiect prioritar de ministrul Sorin Grindeanu

, în zona nodului de legătură între A7 și A8. Ministrul a explicat că această autostradă se construiește din bani europeni, la fel ca și restul autostrăzilor. România a rămas restantă la capitolul construcției de autostrăzi în ultimii 30 de ani, însă Sorin Grindeanu e convins că poate să recupereze timpul pierdut.

“În ce priveşte A8, există unele semne de întrebare şi e normal să le aibă unii. A8 rămâne proiect prioritar pentru Ministerul Transporturilor. Autostrada A8 va fi construită din bani europeni. Când terminăm o documentaţie o şi scoatem la licitaţie. În acest moment, pentru A8 avem contract atribuit de la Leghin la Târgu Neamţ, este vorba de capătul estic al A8.

Este în licitaţie şi Leghin-Pipirig. pe celelalte tronsoane ca să trecem Carpaţii. Partea de la Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni este la fel de importantă, SF-ul se termină în acest an, deci până la finele lui 2025 vom putea scoate la licitaţie şi această legătură. A8 se va face din fonduri europene, nu există altă variantă mai sigură decât asta”, a declarat Sorin Grindeanu, conform

Ce se întâmplă cu Autostrada A7 Pașcani – Ploiești, potrivit lui Sorin Grindeanu

Totodată, Sorin Grindeanu a vorbit despre Autostrada A7 Pașcani – Ploiești. Optimist, ministrul transporturilor a anunțat că unele tronsoane din această autostradă vor fi gata încă din 2024, iar până spre finele anului 2025 se va circula pe întreaga autostradă. Așadar, dacă toate planurile lui Grindeanu vor prinde contur, românii vor circula pe autostradă dinspre București spre Pașcani în cel mult doi ani.

“Am văzut tot traseul autostrăzii A7 începută în urmă cu un an şi un pic, am văzut de la Ploieşti şi până aici la Paşcani. Rămân optimist. La sfârşitul anului viitor se va circula pe autostradă de la Paşcani până la Bucureşti. Avem un constructor român foarte bun, care din cele 13 loturi are în execuţie zece şi care ne-a obişnuit să termine înainte de termen lucrările”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin la doar două zile după ce ministrul atacase dur constructorul care a finalizat podul de la Brăila. Se pare că această firmă cere CNAIR 230 de milioane de lei ca să dea drumul la circulație, deși proiectul este finalizat pe ambele maluri în proporție de peste 90%.

”Ca să fiu cât se poate de clar, în acest moment ne solicită, nu nouă, CNAIR-ului ca să fiu mai exact, 230 de milioane de lei, ca să dea drumul la circulaţie, deşi proiectul este finalizat şi pe malul brăilean şi pe malul tulcean (..) undeva la 90%, deci se poate da drumul la circulaţie. Nu, solicită încă 230 de milioane, altfel vor respecta termenul pe care îl au, octombrie 2024.

Asta înseamnă rea voinţă. Nu o să fim de acord, nici la Minister, nici la CNAIR, cu acest tip de şantaj, iar măsurile pe care noi le vom lua, nu doar pe această lucrare, o să le vedeţi în săptămânile şi lunile viitoare. Eu nu am cum, nici eu nici colegii mei, să cedăm la un asemenea şantaj nejustificat. Sunt oameni care, dacă au câştigat un proiect, trebuie să îl ducă până la capăt, să facă lucrările de bună calitate, astfel încât să putem să recepţionăm”, a răbufnit Sorin Grindeanu.