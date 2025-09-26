News

Autostrada Moldovei prinde contur: când vor putea șoferii să meargă pe tronsonul Bacău – Pașcani

Autostrada Moldovei, din ce în ce mai aproape de realitate: tronsonul Bacău – Pașcani a ajuns la aproape 40% progres, cu 700 de muncitori și 450 de utilaje pe șantier.
Mădălina Cristea
26.09.2025 | 14:46
Autostrada Moldovei prinde contur cand vor putea soferii sa mearga pe tronsonul Bacau Pascani
Progrese majore pe Autostrada Moldovei. Când vor putea circula șoferii până la Pașcani. Sursa foto: Colaj Fanatik, Facebook

Autostrada Moldovei prinde contur, iar lucrările la tronsonul Bacău – Pașcani au ajuns la un progres de aproximativ 40%. Conform planului, șantierul ar trebui să fie gata până în vara anului viitor. Șeful CNAIR a transmis că ritmul lucrărilor este bun, iar pe teren lucrează aproximativ 700 de muncitori și 450 de utilaje ale companiei UMB.

Autostrada Moldovei prinde contur

„Lucrările pe tronsonul Bacău – Pașcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%! Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe toate cele trei loturi cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje.

Pe Lotul 1 (Săucești – Trifești), în lungime de 30,3 km, stadiul fizic este de 38,5 %. Lucrările de pe Lotul 2 (Trifești – Gherăești), în lungime de 18,99 km, au ajuns la un stadiu fizic de 36%. Pe șantierul Lotului 3 (Mircești – Pașcani), în lungime de 28,09 km, stadiul fizic este de 36,2%”, a transmis Cristian Pistol, directorul general CNAIR, pe Facebook, vineri, 26 septembrie.

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a vorbit și despre un alt proiect important pentru Moldova – autostrada A8, care va lega județele Iași, Neamț și Harghita de Târgu Mureș. În prezent, pe tronsonul Bacău – Pașcani al A7, cu o lungime de 77,38 km, se lucrează la nodul rutier turbion, ce va asigura legătura dintre A7 și A8, dar și la conexiunea dintre nodul Bacău Nord și Varianta Ocolitoare a orașului.

Anunțul directorului CNAIR

Conform contractului, pe acest tronson vor fi realizate 9 noduri rutiere, 22 de poduri și 2 pasaje. Proiectul este finanțat prin PNRR, are o valoare de 4,66 miliarde de lei (fără TVA), iar termenul de finalizare este anul 2026. Cristian Pistol a postat, de asemenea, și imagini cu lucrările de pe A7.

„Printre lucrările care se execută pe întregul tronson (77,38 km) se numără cele pentru construcția nodului rutier turbion, care va face legătura A7 cu A8, și pentru asigurarea conexiunii nodului rutier Bacău Nord cu Varianta Ocolitoare (VO) Bacău. Conform contractului pe traseul tronsonului de autostradă Bacău – Pașcani vor fi construite inclusiv: 9 noduri rutiere, 22 de poduri și 2 pasaje. Contractele, finanțate prin PNRR, au o valoare însumată de 4,66 miliarde lei (fără TVA), iar lucrările trebuie finalizate anul viitor (2026)”, a declarat Pistol.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
