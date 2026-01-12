Autostrada Unirii prinde contur. Un lot cheie din zona montană intră în faza de proiectare

ADVERTISEMENT

Începutul de an vine cu veşti bune pentru români, ministrul transporturilor anunţând luni startul lucrărilor de proiectare a unui lot important din viitoarea Autostradă a Unirii, care va lega oraşele Ungheni şi Târgu Mureş.

Lotul 1D Joseni – Ditrău are termen de realizare de 34 de luni

Lotul la care face referire Ciprian Şerban se află pe teritoriul judeţului Harghita, între localităţile Joseni şi Ditrău, iar asocierea de constructori din România și Bulgaria are un termen de zece luni pentru realizarea Proiectului Tehnic pentru traseul de 14,4 km.

„Încă de săptămâna trecută, în condiții meteo dificile, antreprenorul a mobilizat în teren, în zona localităților Joseni și Lăzarea, trei instalații de foraj pentru studii geotehnice, echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere fiind alături de constructor la startul lucrărilor de proiectare”, a scris ministrul Ciprian Şerban, într-o postare pe Facebook.

Lotul 1D Joseni-Ditrău, pentru care au demarat lucrările de proiectare, face parte din secțiunea II, Miercurea Nirajului-Leghin, a Autostrăzii Unirii – A8 și are un termen de realizare de 34 de luni, dintre care zece luni sunt rezervate pentru etapa de proiectare și .

21 de pasaje şi viaducte pe cei 14,4 km ai acestui segment din Autostrada Unirii

Principalele caracteristici tehnice ale acestei porţiuni sunt cele 21 de pasaje şi viaducte, dintre care trei ecoducte pentru trecerea animalelor, un nod rutier la Ditrău, dar şi descărcarea provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grinție.

„Din luna martie va începe etapa de proiectare pentru alți 64 de kilometri ai secțiunii de munte, contractele de proiectare și execuție fiind semnate în toamna anului trecut”, a mai promis ministrul transporturilor.

totală de aproape de aproximativ 305 km, iar termenul estimat pentru darea în folosință este în jurul anului 2030. Cea mai dificilă porţiune a traseului este secţiunea montană care traversează judeţele Neamţ, Harghita şi Mureş, cu multe loturi aflate în faza de proiectare sau licitaţie, însă capetele autostrăzii, Târgu Mureș–Miercurea Nirajului și Leghin–Târgu Neamț sunt deja în lucru, cu un stadiu de execuţie de peste 25% pe anumite segmente.