Avalanșă de glume despre Cristiano Ronaldo pe internet! Cele mai tari reacții după plecarea din cantonamentul Portugaliei

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a devenit ținta glumelor pe internet după ce miercuri seară în plină acțiune reprezentată de meciurile din Liga Națiunilor. Totul s-a întâmplat ca urmare a conflictului cu selecționerul Jorge Jesus (72 de ani), generat de nemulțumirea fotbalistului vizavi de faptul că nu a fost inclus în echipă la partida din Norvegia.

Cristiano Ronaldo, ținta glumelor pe internet după plecarea din cantonamentul naționalei Portugaliei

În plus, urma în principiu ca același lucru să se întâmple și la meciul de joi seară din Danemarca. Mai mult, la conferința de presă premergătoare acestei partide, Jesus a făcut câteva declarații contondente la adresa lui CR7, chestiune care l-a determinat pe acesta din urmă să își cheme miercuri seară avionul privat la Copenhaga și astfel să părăsească naționala în mijlocul acestei acțiuni.

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La scurt timp, pe rețelele de socializare, iar de la echipa națională. Starul de la Al-Nassr pentru această abordare, În acest context, s-au dezlănțuit pe internet și au postat o serie de glume despre Cristiano.

Cele mai tari postări de pe rețelele de socializare la adresa lui Cristiano Ronaldo

Astfel, el a fost ironizat prin mai multe clipuri video generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale pentru reacția sa considerată drept exagerată în contextul dat. De asemenea, s-a făcut apel și la faptul că ar fi extrem de fericit pentru că a scăpat de Cristiano. În plus, despre CR7 s-a scris și că ar fi avut parte de un șoc în momentul în care a urcat în avionul său privat miercuri seară la Copenhaga și a realizat că va fi nevoit și acolo „să stea pe bancă” pe timpul zborului.

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Nu în ultimul rând, s-a făcut apel la faptul că ar fi fost cel care l-a adus pe Jorge Jesus la Al-Nassr, cei doi având parte de rezultate foarte bune împreună în Arabia Saudită, doar pentru ca acum antrenorul să-l „trădeze” pe fotbalist la scurt timp după ce a fost numit selecționer la naționala Portugaliei.

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> oferece-te ao Al Nassr

> Faz te amigo do Ronaldo

> Ganha o Sauditão

> Com a amizade do Ronaldo faz te ao cargo de selecionador

> Ronaldo mete a cunha e és contratado

> Chuta o Ronaldo para fora de seleção Masterful Gambit do Jorge Jesus ♟️🧠 — Gonçalo 🎲🇵🇹🇳🇴 (@GonaloSilva3)

Cristiano Ronaldo após a conferência de imprensa do Jorge Jesus hoje — riana (@bunnyhoneey)

Ronaldo a chegar ao jato privado e perceber que tem de ir a viagem toda sentado no banco: — Rui Costa do Azeite (@rcostadoazeite)

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