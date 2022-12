Avalanșă de legi-surpriză adoptate de Guvern. „Tot așa guverna și Dragnea, și Ponta, călcând în picioare orice norme”

Suprataxarea companiilor din industria energetică, dar și reforma pensiilor speciale sau modificarea codurilor penale au intrat pe masa guvernului miercuri, pe multe dintre aceste legi neexistând aproape niciun fel de dezbatere publică.

„Tot așa au guvernat și Dragnea, și Ponta”

Miercuri, 28 decembrie, pe masa guvernului au ajuns spre aprobare nu mai puțin de 59 de proiecte legislative, marea majoritate dintre acestea complet neanunțate. Este vorba de introducerea unei taxe suplimentare pentru companiile din industria energetică, un proiect de reformă a pensiilor speciale, dar și modificarea codurilor penale.

Odată ce agenda Guvernului de azi a devenit publică reacțiile din partea societății civile au venit imediat. Elena Calistru, directorul executiv oa ONG-ului Funky Citizens, a subliniat că a devenit un obicei ca guvernanții să dea „cele mai mari bombițe legislative în cele mai nepotrivite momente”.

„Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței dintre Crăciun și Anul Nou proiecte de lege de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedură Penală. Și pensiile speciale. Și OUG cu impozitare pe companii. Și naiba știe ce altceva. Or fi bune, or fi rele aceste proiecte? Cui îi pasă?!, trebuie doar să ne facem că facem, în opinia unora. Și ele mai ajung și în Parlament, deci, la o adică, poate să fie și diluată responsabilitatea acolo, între sute de catarge. Țineți-vă bine, căci atâta vreme cât vom avea PNRR cu deadline-uri pe jaloane, ne vom tot trezi cu guvernanți care se fac că fac”, a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.

O altă decizie importantă luată de (petrol și gaze), prin care aceste companii ar urma să plătească un impozit suplimentar de 60% pe profiturile excedentare.

Corina Murafa, expert în energie și membru în Consiliul Economic și Social a precizat că proiectul de ordonanță a fost discutat în CES „fără consultare publică și încălcând legislația privind transparența decizională și dialogul social și civic”, subliniind că proiectul a venit cu mai puțin de 24 de ore înainte de a fi dezbătut, asta deși legea prevede cel puțin două zile lucrătoare. „Data viitoare când vom avea săptămânal modificări și la acest OUG că se vor fi constatat “erori”, ca la cel cu plafonarea-compensarea, să știți de ce”, a subliniat aceasta într-o postare pe pagina ei de Facebook.

„Nu e ok să publici pe 28 decembrie draft de OUG cu impozite aplicabile de la 1 ianuarie, bașca, dacă înțeleg corect, si pe profituri din urmă, din 2022. În general e de bun simț să te consulți realmente cu cei afectați de lege, să-i anunți din timp, să ții cont de ce-or zice și ei. În țara asta nu suntem toți “subiecți” ai stăpânirii, să nu crâcnească nimeni în front când decide dom’ Ciucă, șefu’”, a notat cu ironie și Ana Otilia Nuțu, expert în energie în cadru EFOR.

Analiștii politici sunt de părere că acest mod de legiferare amintește de guvernările PSD anterioare, și remarcă că în actuala coaliție PNL a preluat acest mod de a legifera.

„Asistăm la o guvernare PSD-istă în esența ei. Tot așa au guvernat și Dragnea, și Ponta, călcând în picioare orice norme democratice și de bună guvernare. Vechiul PNL nu mai există, a ajuns doar o etichetă – sunt înregistrați ca partid, dar ei nu mai există în realitate. Sub actuala etichetă liberală nu mai există nimic, sunt doar un PSD. Dacă cele două partide s-ar unifica nu ar observa nimeni nicio schimbare. De altfel, regimul actual a fost dominat de către PSD din momentul în care Klaus Iohannis a evacuat în pumni USR-ul din guvern”, a declarat, pentru FANATIK, Cătălin Avramescu, cadru universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.

Acesta subliniază că de altfel atât premierul Ciucă, cât și președintele Iohannis, ne-au obișnuit cu acest stil în care evită dezbaterea publică a măsurilor pe care urmează să le adopte, ceea ce contravine spiritului democratic.

„Premierul Ciucă ne-a spus că nu a apărut la televizor până acum și că va face tot așa de acum înainte. Deci, cu alte cuvinte, nici măcar aparența de dezbatere, de declarații publice, de transparență nu mai există. E o înțelegere complet eronată a normelor democratice din partea actualului premier.

Adică a apărea la televizor e un fel de fandoseală, care nici nu e necesară actului de guvernare. Adică să ne trezim direct cu legile în Monitorul Oficial, și să nu se mai complice cu dezbaterea publică. La fel și Klaus Iohannis, care de când a fost ales președinte are cam același stil, nu are nimic de explicat. O trântește din când în când și apoi pleacă la schi, nu are nicio problemă. Deci ei nu guvernează cu societatea, ci guvernează împotriva societății”, a mai precizat, pentru FANATIK, Cătălin Avramescu.

Societatea, lipsită de cultură politică

Potrivit profesorului Avramescu, faptul că vorbim de o serie de proiecte legislative ce, potrivit PNRR-ului trebuia adoptate de către Parlament până la finalul acestui an, arată lipsa interesului real al partidelor aflate la guvernare pentru aceste reforme. Potrivit acestuia, singurele calcule ce determină deciziile celor două mari partide aflate la guvernare sunt cele ce vizează șirul de alegeri din anul 2024.

„Popularitatea PNL-ului aproape că s-a înjumătățit de la ultimele alegeri, însă pentru Iohannis, Ciucă și compania acest lucru nu este o problemă. Principala lor problemă este ce se întâmplă cu alegerile de peste un an și jumătate, dacă s-ar putea cumva să facă să dispară aceste alegeri ar fi senzațional. Deja sunt zvonuri în piață despre comasarea alegerilor și tot felul de măgării din acestea. Deci cel mai mult îi deranjează această treabă, dacă ar exista un pasaj în Constituție „tot așa băieți” ar fi minunat. Am avea o pungășie în sistem perpetuum mobile.

Marele truc este golirea de conținut a viitoarelor alegeri, pentru că în perioada Dragnea sau Ponta mai exista oarecum o opoziției acolo, ceea ce acum nu mai există. AUR are acum acest rol de sperietoare ce pare a le asigura o guvernare fără această grijă”, a mai declarat, pentru FANATIK, Cătălin Avramescu.

De altfel, opoziția a criticat faptul că Ministerul Justiției a lăsat tocmai pentru ultimele zile din an adoptarea codurilor penale, ce prevăd punerea în acord a acestora cu deciziile CCR. Fostul ministru Stelian Ion a declarat că aceste proiecte erau finalizate la minister încă din anul 2021 așa că este lipsită de orice logică Acesta susține și că prin faptul că în definirea infracțiunii de abuz în serviciu nu este trecut un prag valoric, așa cum a cerut CCR, fapt ce ar permite din nou multor infractori să scape de acuzații.

Profesorul Cătălin Avramescu este de părere că Nicolae Ciucă, ca și actuala coaliție, s-a prezentat în ochii românilor drept o oază de stabilitate, lăsând în urmă tensiunile și certurile politice ce au caracterizat guvernările de coaliție anterioare. În opinia acestuia această etichetă este nu doar falsă, în ideea că o guvernare „stabilă” nu vine cu legi peste noapte, dar și anti-democratică – până la urmă dezbaterea, certurile parlamentare sunt de fapt esența procesului democratic și al instituției Parlamentului.

„Ciucă s-a propus pe sine drept un monument de stabilitate, în realitate este însă un monument de nepăsare. Un Guvern responsabil nu vine cu măsuri economice neanunțate în prealabil asemenea unui stat bananier”, a declarat acesta, subliniind că electoratul care pare că s-a săturat să mai vadă politicienii care se ceartă s-ar putea să fie dezamăgiți de rezultatele noului sistem.

„Este o moștenire și după 89. Niciodată societatea română nu a reușit să ia în serios politica. Avem o cifră foarte clară: gradul de mobilizare. Adică de câți oameni sunt în mod activ înregistrați în structurile politice și participă la procesul politic. De pildă, câți oameni sunt membri de partid. Din păcate, partidele românești nu reușesc să mobilizeze decât o fractură minusculă a societății. În mod efectiv, acest grad de mobilizare este sub 1%. 99% din populație percepție politica ca pe o gălăgie inutilă, un fapt la care a contribuit un cumul de factori, lipsa de mobilizare a societății, dezinteresul partidelor pentru deschidere și dezbatere, etc.. În momentul în care ai de a face cu o societate care este ostilă politicii democratice ajungem la acest tip de episoade”, a mai declarat Cătălin Avramescu pentru FANATIK.