Avantaj Simona Halep, după ce Naomi Osaka a fost eliminată de la US Open 2021. Cum arată traseul româncei spre finală

Leylah Fernandez, 18 ani, din Canada, locul 73 în clasamentul WTA, în trei seturi, scor 5-7, 7-6 (2), 6-4. Merge în optimile de finală, unde o va înfrunta pe Angelique Kerber.

Cu victoria la Naomi Osaka, Leylah Fernandez ar putea să îi dea o mână de ajutor Simonei Halep. Nipona era marea favorită de pe sfertul de tablou pe care se află și Halep. Ieșirea ei din concurs ar putea facilita traseul româncei.

Tabloul Simonei Halep la US Open 2021. Avantaj pentru româncă, după ce Naomi Osaka a fost eliminată din competiţie

Până atunci, însă, Simona Halep trebuie să se ajute și singură. Din nou, după . În optimile de finală, Simona va avea un nou meci complicat, cu Elina Svitolina. Favorita numărul 5 a competiței.

Svitolina o conduce pe Halep la meciurile directe, scor 5-3, dar Simona a fost cea care a reușit să câștige duelurile din turneele de Grand Slam. Ultima dată chiar la Wimbledon 2019, când Halep a și câștigat trofeul.

Elina Svitolina a arătat foarte bine în partida cu Daria Kasatkina, scor 6-4, 6-2, dar asta și pentru că rusoaica a fost destul de apatică. Nu a fost testată nici în primele două tururi, în care a trecut de Masarova și Marino. Simona Halep este o adversară de cu totul alt calibru pentru ea.

Simona Halep, duel cu Angie Kerber sau Leylah Fernandez în sferturi la US Open, dacă trece de Elina Svitolina

Dacă trece de Svitolina, Simona Halep ar putea simți cu adevărat avantajele eliminării suferite de Osaka. Adversara din sferturile de finală este învingătoarea dintre Angelique Kerber și Leylah Fernandez.

Deși a trecut de Osaka, plus Konjuh și Kanepi, fără set pierdut cu ultimele două, Leylah Fernandez rămâne o adversară de care Simona nu ar trebui să se încurce. Leylah nu o poate domina pe Halep nici la forță. Cât despre raliuri, acestea ar trebui să meargă tot spre româncă.

Angelique Kerber este o jucătoare mai experimentată și, teoretic, mai periculoasă decât Fernandez. Angie a fost în prima parte a sezonului destul de departe de forma pe care și-o dorea. Și-a revenit în ultimele trei turnee, titlu la Bad Hamborg, semifinale la Wimbledon și apoi la Cincinnati. S-a descurcat bine și la US Open, cu victorii la Yastremska, apoi Kalinina și Stephens.

Aryna Sabalenka, marele pericol rămas în drumul spre finala US Open 2021. Muguruza, şi ea o variantă tare pentru semifinale

Ultima confruntare directă cu Angie Kerber, la Roma, este una de tristă amintire pentru Halep. Românca a dominat copios primul set, câștigat la 1, dar a fost nevoită să se retragă în setul doi, din cauza acelei rupturi musculare care a ținut-o trei luni pe bară.

În fine, dacă trece și de sferturile de finală, Simona Halep s-ar putea duela în semifinale cu Aryna Sabalenka. Una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit. Dar și Sabalenka are partide complicate până în semifinale. Cu Mertens în optimi, apoi cu învingătoarea dintre Muguruza și Krejcikova. Iată ce tablou are Simona Halep la US Open în acest moment, cu toate variantele posibile până în finală.

