Sport

Avantaje uriaşe pentru câştigătorul Balonului de Aur! Kylian Mbappe are un bonus istoric dacă pune mâna pe trofeu

Marian Popovici
24.10.2026 | 10:43
Avantaje uriase pentru castigatorul Balonului de Aur Kylian Mbappe are un bonus istoric daca pune mana pe trofeu
SPECIAL FANATIK
Avantaje uriaşe pentru câştigătorul Balonului de Aur! Kylian Mbappe are un bonus istoric dacă pune mâna pe trofeu. Sursa: colaj Fanatik
Balonul de Aur reprezintă cel mai important premiu individual din fotbal. FANATIK vă prezintă avantajele pe care le are câştigătorul, chiar dacă France Football nu oferă niciun premiu în bani.
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Gala „Balonul de Aur” 2026 va avea loc pe data de 26 octombrie, la Londra. Este cel mai prestigios trofeu individual din fotbal, chiar dacă revista France Football, care îl decernează, nu oferă niciun premiu financiar. Cu toate acestea, fotbaliştii care pun mâna pe trofeu dau o adevărată lovitură, din mai multe puncte de vedere.

Ce avantaje are câştigătorul Balonului de Aur!

Luni, 26 octombrie, va avea loc a 70-a ediţie a galei „Balonul de Aur”. Publicaţia France Football organizează evenimentul la Londra, acolo unde sunt aşteptate cele mai mari personalităţi din fotbalul mondial. Gala propriu-zisă va începe de la ora 22:00, ora României.

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Votul jurnaliştilor internaţionali s-a încheiat pe data de 28 septembrie 2026, iar pe lista celor 30 de jucători nominalizaţi se remarcă trei favoriţi: Harry Kane (Bayern Munchen), Lamine Yamal (Barcelona) şi Kylian Mbappe (Real Madrid). Emanuel Roșu, jurnalist FANATIK, este singurul ziarist din România care votează la prestigioasa gală.

Este un trofeu râvnit de cei mai importanţi jucători din lume, dar France Football nu oferă niciun premiu financiar pentru învingător. În schimb, jucătorii care pun mâna pe „Balonul de Aur” se bucură de multe alte beneficii importante:

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Premiul propriu zis: trofeul este din alamă şi este suflat cu aur, având o valoare materială de 3000 de euro.

Bonusuri uriaşe din contracte: majoritatea starurilor din fotbalul mondial au stipulate clauze de milioane de euro în contractul cu clubul, care se activează dacă iau „Balonul de Aur”.

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Contracte de imagine: „Balonul de Aur” este un magnet de contracte de imagine pentru fotbalistul care câştigă. Companiile dau bani mai mulţi pentru un parteneriat cu învingătorul, care poate negocia şi un salariu mai mare cu clubul de care aparţine.

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Prestigiul mondial: Câştigătorul „Balonului de Aur” intră în istoria fotbalului şi are numele „gravat” alături de cei mai buni: Johan Cruyff, Marco van Basten, Roberto Bagghi, Leo Messi, sau Cristiano Ronaldo fiind doar câţiva din această listă selectă.

Kylian Mbappe, bonus stelar! Ia 15.000.000 de euro dacă va câştiga trofeul

Referitor la bonusuri, de departe Kylian Mbappe are cel mai mult de câştigat în cazul în care va fi desemnat noul „Balon de Aur”. Starul lui Real Madrid va încasa 15.000.000 de euro de la Real Madrid în cazul în care va câştiga trofeul.

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În comparaţie, Harry Kane are un bonus de „doar” 1.000.000 de euro de la Bayern Munchen. Lamine Yamal are un bonus consistent de câteva milioane de euro de la Barcelona în cazul în care va câştiga trofeul.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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