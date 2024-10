Avantajul lui Kelemen Hunor în cursa pentru Cotroceni. “Eu n-am nimic de pierdut”

Preşedintele UDMR a mai subliniat faptul că, deocamdată, au lipsit dezbaterile pe teme importante pe care ar trebui să le abordeze orice candidat și că rămâne de văzut daca vom avea dezbateri electorale.

Avantajul lui Kelemen Hunor în cursa pentru Cotroceni

la Preşedinţia României, a declarat că nu are nimic de pierdut, spre deosebire de Marcel Ciolacu (PSD) şi Nicolae Ciucă (PNL), contracandidaţii săi din alegerile prezidenţiale.

Liderul UDMR a precizat: “Eu n-am nimic de pierdut. Deci eu sunt foarte relaxat, îmi permit să vorbesc despre lucruri despre care cred că ar trebui să vorbească fiecare candidat şi nu am nimic de pierdut”, ca răspuns la întrebarea ce are el și nu au Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă.

mai fost întrebat, de asemenea, cum apreciază prestația lui Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă. ”Ei nu au intrat în campanie electorală”, a afirmat liderul UDMR la Digi24.

”Deocamdată, ei n-au intrat în campanie electorală, nu vreau acuma să analizez eu ce au făcut. Până acum erau în precampanie (…) Lipsesc dezbaterile, dar vom vedea dacă va exista vreo dezbatere”, a mai spus Kelemen Hunor.

Candidatul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România a adăugat că, de fiecare dată, candidaţii UDMR se luptă cu prejudecăţile.

”Am văzut, din 1996 când Frunda a candidat prima dată şi de atunci tot se repetă, că e ok, dar omul e maghiar sau ungur. Deci da, există prejudecăţi, există stereotipuri, dar ceea ce am văzut e o oarecare schimbare.

Am văzut din 2019 când am avut multe voturi la europarlamentare, am văzut oameni care anul acesta au spus că nu pot vota o listă PSD-PNL şi că mai bine votează UDMR.

Cred că în 2024 va fi o schimbare, nu cred că va fi marea schimbare, dar abordărle mele cred sunt abordări care caută răspunsuri pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate”, a mai afirmat liderul UDMR.